Tiết lộ thú vị về lịch sử ra đời của đèn giao thông

Đèn giao thông là công trình được lắp đặt tại các giao lộ và nơi dành cho người đi bộ sang đường ở các thành thị, giúp cho hoạt động giao thông trở nên an toàn và thông suốt. Ít ai biết chúng đã ra đời trong hoàn cảnh nào. Ngược dòng thời gian, tình trạng ùn tắc giao thông đã xuất hiện ngay cả khi con người chưa phát minh ra xe ôtô. Trong nhiều thế kỷ, xe ngựa kéo và người đi bộ đã chen chúc nhau trên nhiều đường phố châu Âu. Tuy nhiên, những cột đèn giao thông đầu tiên lại xuất hiện trong ngành đường sắt. Đó là vào thập niên 1860, khi nhà quản lý đường sắt tại Anh John Peake Knight đưa ra giải pháp để kiểm soát giao thông trong ngành đường sắt. Knight trang bị cho đường sắt những cột đèn tín hiệu bao gồm các biển báo nhỏ kéo dài từ một cây cột lớn để chỉ dẫn đoàn tàu có thể vượt qua hay không. Cột đèn ra hiệu lệnh bằng biển báo "dừng lại" hoặc "đi tiếp" vào ban ngày. Vào ban đêm, các tín hiệu trên biển báo được thay thế tương ứng bằng đèn khí gas màu đỏ và màu xanh. Một sĩ quan cảnh sát ở ngay bên cạnh cột đèn để vận hành nó. Hiệu quả của hệ thống đèn giao thông này khiến nó nhanh chóng được ứng dụng trong giao thông đô thị. Ngày 9/12/1868, đèn tín hiệu giao thông lần đầu tiên được lắp đặt tại giao lộ Bridge - Great George, gần tòa nhà Quốc hội, London, Anh. Tưởng như đèn giao thông sẽ được lắp đặt thêm ở nhiều nơi khác. Nhưng một tháng sau, một sĩ quan cảnh sát điều khiển đèn tín hiệu bị thương nặng do khí gas trong bóng đèn rò rỉ và phát nổ. Dự án ngay lập tức bị dừng lại. Sau vụ tai nạn, phải mất thêm khoảng 40 năm trước khi đèn tín hiệu giao thông trở nên phổ biến trở lại. Chúng xuất hiện chủ yếu ở Mỹ do có nhiều ôtô đi trên đường. Đầu thế kỷ 20, nhiều ý tưởng sáng chế liên quan đến đèn giao thông ra đời. Năm 1910, Ernest Sirrine, nhà phát minh người Mỹ, giới thiệu đèn giao thông điều khiển tự động ở Chicago, Mỹ. Năm 1912, Lester Wire Farnsworth, sĩ quan cảnh sát tại thành phố Salt Lake, Utah, Mỹ, là người đầu tiên phát minh ra đèn giao thông chạy bằng điện với hai màu đỏ và xanh lá cây. Năm 1920, William Potts, sĩ quan cảnh sát tại thành phố Detroit, Mỹ, phát triển hệ thống đèn giao thông tự động ba màu đầu tiên, bao gồm đèn màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Tín hiệu đèn dành cho người đi bộ bắt đầu xuất hiện ở Mỹ trong thập niên 1930. Ngày nay, đèn giao thông đã trở thành hình ảnh quen thuộc gắn hầu hết các đô thị trên thế giới. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

Đèn giao thông là công trình được lắp đặt tại các giao lộ và nơi dành cho người đi bộ sang đường ở các thành thị, giúp cho hoạt động giao thông trở nên an toàn và thông suốt. Ít ai biết chúng đã ra đời trong hoàn cảnh nào. Ngược dòng thời gian, tình trạng ùn tắc giao thông đã xuất hiện ngay cả khi con người chưa phát minh ra xe ôtô. Trong nhiều thế kỷ, xe ngựa kéo và người đi bộ đã chen chúc nhau trên nhiều đường phố châu Âu. Tuy nhiên, những cột đèn giao thông đầu tiên lại xuất hiện trong ngành đường sắt. Đó là vào thập niên 1860, khi nhà quản lý đường sắt tại Anh John Peake Knight đưa ra giải pháp để kiểm soát giao thông trong ngành đường sắt. Knight trang bị cho đường sắt những cột đèn tín hiệu bao gồm các biển báo nhỏ kéo dài từ một cây cột lớn để chỉ dẫn đoàn tàu có thể vượt qua hay không. Cột đèn ra hiệu lệnh bằng biển báo "dừng lại" hoặc "đi tiếp" vào ban ngày. Vào ban đêm, các tín hiệu trên biển báo được thay thế tương ứng bằng đèn khí gas màu đỏ và màu xanh. Một sĩ quan cảnh sát ở ngay bên cạnh cột đèn để vận hành nó. Hiệu quả của hệ thống đèn giao thông này khiến nó nhanh chóng được ứng dụng trong giao thông đô thị. Ngày 9/12/1868, đèn tín hiệu giao thông lần đầu tiên được lắp đặt tại giao lộ Bridge - Great George, gần tòa nhà Quốc hội, London, Anh. Tưởng như đèn giao thông sẽ được lắp đặt thêm ở nhiều nơi khác. Nhưng một tháng sau, một sĩ quan cảnh sát điều khiển đèn tín hiệu bị thương nặng do khí gas trong bóng đèn rò rỉ và phát nổ. Dự án ngay lập tức bị dừng lại. Sau vụ tai nạn, phải mất thêm khoảng 40 năm trước khi đèn tín hiệu giao thông trở nên phổ biến trở lại. Chúng xuất hiện chủ yếu ở Mỹ do có nhiều ôtô đi trên đường. Đầu thế kỷ 20, nhiều ý tưởng sáng chế liên quan đến đèn giao thông ra đời. Năm 1910, Ernest Sirrine, nhà phát minh người Mỹ, giới thiệu đèn giao thông điều khiển tự động ở Chicago, Mỹ. Năm 1912, Lester Wire Farnsworth, sĩ quan cảnh sát tại thành phố Salt Lake, Utah, Mỹ, là người đầu tiên phát minh ra đèn giao thông chạy bằng điện với hai màu đỏ và xanh lá cây. Năm 1920, William Potts, sĩ quan cảnh sát tại thành phố Detroit, Mỹ, phát triển hệ thống đèn giao thông tự động ba màu đầu tiên, bao gồm đèn màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Tín hiệu đèn dành cho người đi bộ bắt đầu xuất hiện ở Mỹ trong thập niên 1930. Ngày nay, đèn giao thông đã trở thành hình ảnh quen thuộc gắn hầu hết các đô thị trên thế giới. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.