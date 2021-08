Tiết lộ sốc: Siêu cá mập Megalodon còn sống, đang náu mình dưới đại dương?

Cá mập Megalodon (C. megalodon) được coi là loài cá mập lớn nhất từng sống trên Trái đất và là một trong những loài săn mồi có xương sống lớn nhất trong lịch sử tự nhiên. Những con Megalodon tung hoành ở các đại dương từ khoảng 28 triệu năm cho đến tầm 1,6 triệu năm trước, cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn trong sự kiện tuyệt chủng ở kỷ Pleistocene. Megalodon thực sự là một quái vật khổng lồ. Một số răng được phát hiện từ hóa thạch của loài săn mồi lớn này đạt tới chiều dài hơn 17cm (7 inch), nhưng đa số dài từ 3 đến 5 inch (vẫn lớn). Mô hình tái tạo thông qua hàm và các hóa thạch sót lại giúp cho ta đưa giả thuyết chiều dài tối đa của chúng có khả năng đạt tới 54 feet (16,5m), gấp khoảng 3 lần cá mập trắng lớn (C. carcharias). Khi so sánh với nhau, khủng long bạo chúa T-rex thật sự “chưa đủ tuổi”. Sự phân bố rộng rãi của các hóa thạch, cụ thể là răng, cho thấy chúng là một loài có phân bố rộng ở nhiều môi trường biển, các vùng nước ấm và nước nông ôn đới. Megalodon nằm trên đỉnh của chuỗi thức ăn và ăn những con mồi lớn như Cetacean (tổ tiên của cá voi và cá heo ngày nay). Cá mập Megalodon đã tuyệt chủng khoảng 1,6 triệu năm trước. Nhưng một số người không hài lòng với điều này và tin rằng chúng có thể vẫn tồn tại. Một vài tài liệu (có sử dụng cảnh quay giả) đã khiến nhiều người tin rằng Megalodon vẫn đang lẩn trốn trong đại dương. Tuy nhiên, không ai có bằng chứng trực tiếp cho thấy loài siêu cá mập này vẫn tồn tại. Có rất nhiều nhân chứng, mô tả về những con cá mập khổng lồ trong lịch sử, thậm chí cả hình ảnh. Tuy nhiên, những hình ảnh đã được chứng minh là giả. Bản phác thảo về những con cá mập khổng lồ dạt vào các bãi biển nhiều năm trước cũng rất có thể là những con cá mập trắng lớn được phóng đại hoặc cá nhám phơi nắng. Các nhân chứng cũng cực kỳ không đáng tin cậy, đặc biệt là khi làm chứng về động vật thối rữa hoặc phân hủy. Đối với con mắt chưa được đào tạo, một con cá mập voi hoặc một con cá mập basking có thể trông giống như một loại cá mập trắng khổng lồ nào đó. Bên cạnh đó, cá mập cũng thường xuyên rụng răng, nhưng chúng ta không phát hiện ra bất kỳ chiếc răng Megalodon nào cho thấy nó bị rụng gần đây. Có thể Megalodon đang ẩn náu trong các đại dương thực sự sâu, thoát khỏi sự phát hiện của chúng ta? Chắc là không. Bằng chứng hóa thạch từ Megalodon cho thấy chúng thích vùng nước nông hơn, ấm hơn và nhiều thức ăn hơn. Và một điều nữa, Megalodon rất khổng lồ. Nếu chúng thực sự tồn tại chúng ta sẽ biết về nó. Chúng sẽ hạ gục những con cá mập và cá voi khổng lồ trên khắp thế giới. Chắc chắn sẽ có dấu vết vì vậy việc chúng còn sống là rất khó xảy ra. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Cá mập Megalodon (C. megalodon) được coi là loài cá mập lớn nhất từng sống trên Trái đất và là một trong những loài săn mồi có xương sống lớn nhất trong lịch sử tự nhiên. Những con Megalodon tung hoành ở các đại dương từ khoảng 28 triệu năm cho đến tầm 1,6 triệu năm trước, cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn trong sự kiện tuyệt chủng ở kỷ Pleistocene. Megalodon thực sự là một quái vật khổng lồ. Một số răng được phát hiện từ hóa thạch của loài săn mồi lớn này đạt tới chiều dài hơn 17cm (7 inch), nhưng đa số dài từ 3 đến 5 inch (vẫn lớn). Mô hình tái tạo thông qua hàm và các hóa thạch sót lại giúp cho ta đưa giả thuyết chiều dài tối đa của chúng có khả năng đạt tới 54 feet (16,5m), gấp khoảng 3 lần cá mập trắng lớn (C. carcharias). Khi so sánh với nhau, khủng long bạo chúa T-rex thật sự “chưa đủ tuổi”. Sự phân bố rộng rãi của các hóa thạch, cụ thể là răng, cho thấy chúng là một loài có phân bố rộng ở nhiều môi trường biển, các vùng nước ấm và nước nông ôn đới. Megalodon nằm trên đỉnh của chuỗi thức ăn và ăn những con mồi lớn như Cetacean (tổ tiên của cá voi và cá heo ngày nay). Cá mập Megalodon đã tuyệt chủng khoảng 1,6 triệu năm trước. Nhưng một số người không hài lòng với điều này và tin rằng chúng có thể vẫn tồn tại. Một vài tài liệu (có sử dụng cảnh quay giả) đã khiến nhiều người tin rằng Megalodon vẫn đang lẩn trốn trong đại dương. Tuy nhiên, không ai có bằng chứng trực tiếp cho thấy loài siêu cá mập này vẫn tồn tại. Có rất nhiều nhân chứng, mô tả về những con cá mập khổng lồ trong lịch sử, thậm chí cả hình ảnh. Tuy nhiên, những hình ảnh đã được chứng minh là giả. Bản phác thảo về những con cá mập khổng lồ dạt vào các bãi biển nhiều năm trước cũng rất có thể là những con cá mập trắng lớn được phóng đại hoặc cá nhám phơi nắng. Các nhân chứng cũng cực kỳ không đáng tin cậy, đặc biệt là khi làm chứng về động vật thối rữa hoặc phân hủy. Đối với con mắt chưa được đào tạo, một con cá mập voi hoặc một con cá mập basking có thể trông giống như một loại cá mập trắng khổng lồ nào đó. Bên cạnh đó, cá mập cũng thường xuyên rụng răng, nhưng chúng ta không phát hiện ra bất kỳ chiếc răng Megalodon nào cho thấy nó bị rụng gần đây. Có thể Megalodon đang ẩn náu trong các đại dương thực sự sâu, thoát khỏi sự phát hiện của chúng ta? Chắc là không. Bằng chứng hóa thạch từ Megalodon cho thấy chúng thích vùng nước nông hơn, ấm hơn và nhiều thức ăn hơn. Và một điều nữa, Megalodon rất khổng lồ. Nếu chúng thực sự tồn tại chúng ta sẽ biết về nó. Chúng sẽ hạ gục những con cá mập và cá voi khổng lồ trên khắp thế giới. Chắc chắn sẽ có dấu vết vì vậy việc chúng còn sống là rất khó xảy ra. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News