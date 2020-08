Top 7 sinh vật tưởng chỉ có trong truyền thuyết lại tồn tại ngoài đời

Rồng là một trong những sinh vật huyền thoại nổi tiếng nhất mọi thời đại tưởng chừng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết hay những câu chuyện thần thoại nhưng thực tế lại tồn tại. Thằn lằn khổng lồ Megalania - loài thằn lằn lớn nhất mà các nhà khoa học biết đến dài tới 9,1m, nặng hơn 2 tấn và còn có thể phun nọc độc là một trong số những hậu duệ của rồng. Ngày nay trên thế giới vẫn tồn tại những con rồng, chúng được gọi là rồng Komodo, sống ở Indonesia và dài khoảng 3m. Trăn khổng lồ Imoogi thường xuất hiện trong các truyền thuyết của "xứ sở kim chi'', được đồn đại rằng sống trong các hang động hoặc hồ chứa cho đến khi đủ 1.000 năm tuổi mới có thể biến thành rồng và bay về trời. Sự tồn tại của sinh vật huyền thoại Imoogi đã được các nhà nghiên cứu khẳng định khi họ tìm thấy dấu vết của loài này ở khu vực Nam Mỹ. Ở đây có một loài trăn gọi là Titanoboa, nó to đến nỗi người ta tưởng nó là một con rồng khi nó dài gần 14m và có trọng lượng xấp xỉ 1 tấn. Nếu sư tử được coi là chúa sơn lầm thì cá mập khổng lồ Megalodon được coi là vị vua thực sự của đại dương. Sở hữu cơ thể dài tới 15m và trọng lượng có thể đạt gần 47 tấn, con vật hung dữ này thường bơi lang thang ở đại dương sâu thẳm vào khoảng 28 triệu năm trước. Một số phát hiện cho thấy, những kẻ săn mồi dưới nước khổng lồ này có thể vẫn sống khi con người đầu tiên xuất hiện. Thậm chí cò người nghĩ rằng Megalodon vẫn có khả năng sống trong những khu vực chưa được khám phá. Chó sói Direwolves không chỉ tồn tại trong bộ phim Game of Thrones mà đã thực sự xuất hiện trong cuộc sống của con người. Chúng sống trong thời Thế Canh Tân và có tên khoa học là ''Canis dirus''. Direwolves lớn hơn và mạnh hơn nhiều so với những con sói bình thường bởi sở hữu cơ thể dài tới 1,8m và nặng gần 70kg, tuy nhiên không nhanh nhẹn như hình ảnh xuất hiện trên phim. Hổ Tasmania hay còn được gọi là chó sói Tasmania, là một loài có túi có liên quan chặt chẽ với quỷ Tasmania, tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết. Tuy nhiên, con vật này đã biến mất khỏi thế giới vào khoảng 2.000 năm trước, ngoại trừ bang Tasmania. Nó có bề ngoài giống như chó hoặc chó sói, cùng những sọc vằn trên lưng giống như loài hổ trong hình dạng đầu chó mình hổ. Đến hiện tại, các nhà khoa học vẫn luôn hoài nghi về sự tồn tại của loài vật này. Vào năm 2015, các nhà khoa học cùng thủy thủ đã phát hiện ra một con mực dài 3m mà theo họ chỉ là một con mực nhỏ, khi trưởng thành nó có thể dài tới hơn 24m. Đây là minh chứng cho việc quái vật biển khổng lồ trong truyền thuyết có tồn tại. Moa là một loài chim không biết bay, chỉ tồn tại ở New Zealand cho đến năm 1400 sau Công nguyên. Chúng cao khoảng 3,7m và nặng tới 250kg, phần thân to lớn, đôi chân khỏe mạnh cùng chiếc cổ dài gần giống đà điểu. Cười Té Ghế với Những con vật lai Kỳ Quái được tạo ra bằng Photoshop. Nguồn: Youtube

