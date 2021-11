Tiết lộ nóng: Con người đang hợp tác với sinh vật ngoài hành tinh?

Mới đây, người từng đứng đầu chương trình an ninh không gian của Israel, Haim Eshed, đã bất ngờ tiết lộ một thông tin động trời về người ngoài hành tinh. Cụ thể, Eshed tiết lộ rằng một nhóm người ngoài hành tinh gọi là Liên đoàn thiên hà đã liên hệ với chính phủ Mỹ và Israel nhưng họ đã yêu cầu giữ bí mật về sự tồn tại của họ. Nếu thông tin này được cung cấp bởi một người bình thường, có lẽ sẽ không mấy ai quan tâm. Tuy nhiên, nếu nó đến từ người từng có 29 năm đứng đầu chương trình an ninh không gian của Israel thì lại có căn cứ để chúng ta tin? Eshed là một cựu tướng lĩnh đã có 29 năm làm người đứng đầu chương trình an ninh không gian của Israel, đồng thời là giáo sư tại Technion, Viện Công nghệ của Israel. Do đó, ông có nhiều khả năng nắm giữ được nhiều bí mật không gian hơn bất cứ ai, đặc biệt là những người nào đó nói về người ngoài hành tinh trên Youtube. Dù vậy, sau khi thông tin này được lan tỏa, nhiều người cho rằng Haim Eshed đang cố tình đùa dai. Eshed đưa ra tuyên bố của mình trong một cuộc phỏng vấn với Yedioth Aharonoth, tờ báo trả phí có lượng phát hành lớn nhất của Israel. Trao đổi với Yedioth Aharonoth, ông nói: “Người ngoài hành tinh và chính phủ Mỹ có một thỏa thuận. Họ ký hợp đồng với chúng tôi để thí nghiệm tại đây. Họ cũng đang nghiên cứu và cố gắng tìm hiểu toàn bộ cấu trúc của vũ trụ và và mong muốn chúng ta giúp đỡ”. Eshed cho biết thêm, mối liên hệ này không chỉ đến từ các thế giới bên ngoài Hệ Mặt trời. "Có một căn cứ dưới lòng đất ở Sao Hỏa, đây cũng chính là nơi mà những người đại diện của họ và các phi hành gia người Mỹ của chúng ta đang làm việc cùng nhau". Theo Eshed, cựu Tổng thống Donald Trump đã suýt tiết lộ sự tồn tại của người ngoài hành tinh nhưng bị họ ngăn lại. Họ không muốn bắt đầu một cơn hoảng loạn mà muốn chúng ta thật tỉnh táo và có hiểu biết trước. Eshed nói thêm: "Nếu tôi nói những điều này từ 5 năm trước, thì có lẽ tôi đã bị đưa vào bệnh viện. Mọi người sẽ bảo rằng tôi đang mất trí. Nhưng hiện tại, tôi không có gì để mất cả. Tôi đã nhận được mọi thứ bằng cấp, giải thưởng và rất được tôn trọng trong các trường đại học nước ngoài, nơi mà xu hướng đang dần thay đổi". Trên thực tế, Eshed đã nghỉ hưu vào năm 2010 và có lẽ đã mất quyền truy cập vào những nguồn thông tin tuyệt mật, vì vậy toàn bộ sự việc mà ông ta nói là đúng, thì sự thực này đã được giữ kín trong ít nhất một thập kỷ. Tuy nhiên, Haim Eshed cũng không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào cho những lời nói của mình. Còn các cơ quan an ninh không gian của Irael cùng Mỹ cũng không lên tiếng gì vào thời điểm này. Mời các bạn xem video; Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Nguồn: VTC.

