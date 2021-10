Tiết lộ cực bất ngờ về tên gọi mới của Facebook

Nguồn tin trực tiếp xử lý vấn đề của Facebook cho biết mạng xã hội Facebook Inc FB.O dự kiến làm mới thương hiệu bằng việc đổi sang một tên mới từ tuần tới. Nguồn tin này tiết lộ thêm rằng, tên gọi mới của công ty mẹ sở hữu mạng xã hội Facebook nhiều khả năng sẽ liên quan đến "Horizon", một nền tảng thực tế ảo mà công ty đang phát triển. Đây là tên của chiếc kính VR được Facebook phát triển trong nhiều năm qua. Mới đây, tên của ứng dụng điều khiển kính đã được đổi thành Horizon Worlds. Bên cạnh đó, Facebook cũng vừa giới thiệu một chương trình cộng tác tại nơi làm việc có tên Horizon Workroom. Trong khi đó, Samidh Chakrabarti, cựu Giám đốc phụ trách các vấn đề về công chúng của Facebook, lại cho rằng "Meta" sẽ là tên gọi mới của công ty. Hiện nay, trang web meta.com đã được chuyển hướng đến meta.org. Theo Bloomberg, động thái này hoàn toàn phù hợp với tham vọng của Mark Zuckerberg về việc xây dựng vũ trụ ảo metaverse, nơi con người có thể làm việc, tương tác, kết nối trong một thế giới ảo. Đây là địa chỉ chính thức của công cụ nghiên cứu y sinh, được phát triển bởi Chan Zuckerberg Initiative, tổ chức do Mark Zuckerberg đồng sáng lập. Mark Zuckerberg từng bày tỏ mục tiêu mở rộng thương hiệu công ty, đặc biệt chú trọng vào metaverse. Theo Mark, metaverse sẽ sử dụng công nghệ thực tế ảo và nhân tạo để tạo ra một không gian kỹ thuật số, tương tự như Internet. Trong đó, mọi người có thể sử dụng hình ảnh kỹ thuật số để di chuyển quanh thế giới ảo và tương tác với nhau trong thời gian thực."Meta" cũng được xem là một cái tên khá phù hợp. Các công ty tại Thung lũng Silicon thường ưa chuộng những tên miền ngắn gọn. Nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng hào hứng vì thông tin Facebook sắp đổi tên. Họ dự đoán rằng, Facebook có thể sẽ đổi tên thành "FB" hoặc "The Facebook". Hoặc vài cái tên độc đáo và sáng tạo khác như Facebonk, Bacefook, Hellsite, Finsta,... Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều người cho rằng Mark Zuckerberg đang cố tránh những ảnh hưởng tiêu cực từ các bê bối của thương hiệu mạng xã hội Facebook. Hiện chưa rõ kế hoạch đổi tên liệu có liên quan đến những bê bối gần đây của mạng xã hội lớn nhất thế giới này hay không. Về phía Facebook cũng từ chối bình luận về thông tin trên. Mời các bạn xem video: Cảnh báo thủ đoạn hack Facebook để chiếm đoạt tài sản. Nguồn: VTV

