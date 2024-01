Tiết lộ chấn động: “Mỹ đang giữ người ngoài hành tinh dưới hầm ngầm"?

Ông Raymond Szymanksi, người từng làm việc tại căn cứ không quân Wright-Patterson, tiết lộ rằng các thi thể người ngoài hành tinh đã được chuyển từ New Mexico đến một căn cứ quân sự tại Dayton, Ohio. Ông Szymanksi mô tả về đường hầm và nhà mái vòng dưới lòng đất, nơi ông tin rằng có người ngoài hành tinh đang được giữ giấu. Thông tin này được ông tiết lộ trong cuốn sách mới mang tên "50 Shades of Greys". Tuy nhiên, chính quyền và quân đội Mỹ chưa có bình luận nào về những tiết lộ này, và đến nay vẫn chưa có bằng chứng thực sự thuyết phục về việc giữ giấu người ngoài hành tinh. Sự kiện UFO Roswell hay Sự kiện Roswell là biến cố xảy ra vào giữa năm 1947 khi có một quả bóng thám không của Không quân Mỹ được cho đã va chạm với một UFO và khiến nó đâm xuống một nông trại gần Roswell, New Mexico, buộc họ phải tuyên bố rằng vụ tai nạn này chính là do người ngoài hành tinh và tàu vũ trụ của họ gây ra. Ban đầu, quân đội Mỹ cho biết vụ tai nạn này chỉ đơn thuần là một quả bóng thám không thông thường. Đến cuối năm 1970, vụ tai nạn được đề cập khi các sự kiện về UFO ngày càng phức tạp với thuyết âm mưu và tuyên bố cho rằng một hoặc nhiều người ngoài hành tinh và tàu vũ trụ của họ đã bị rơi, và người ngoài hành tinh bị quân đội bắt giữ nằm trong một bí mật che đậy được chính phủ giấu kín trước dư luận. Trong suốt thập niên 1990, quân đội Mỹ đã xuất bản báo cáo tiết lộ cơ bản thật sự của máy bay bị rơi đó, vốn là một quả bóng thám không từ Dự án Mogul. Tuy nhiên, biến cố Roswell vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới truyền thông, và thuyết âm mưu xoay quanh những sự kiện này vẫn tồn tại. Roswell từng được mô tả như nơi có những vụ việc nổi tiếng nhất thế giới, hầu hết các cuộc điều tra tại đây đều nhằm vạch trần sự thật về UFO. Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ về nơi ở của người ngoài hành tinh khiến thế giới kinh ngạc.

