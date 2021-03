Thuốc cho người ung thư có thể giúp chúng ta du hành tới Sao Hoả

Một nhóm các nhà khoa học Nga đã tìm ra một loại thuốc có tên là Rolapitant có thể ngăn chặn tác động tiêu cực của bức xạ thiên hà đối với não người, bao gồm suy giảm nhận thức, lo lắng và bất ổn về cảm xúc. Hiện nay loại thuốc này đang được dùng làm thuốc chống nôn cho các bệnh nhân ung thư trong thời gian hóa trị. Khi tiếp xúc với bức xạ tương tự như bức xạ vũ trụ, thuốc sẽ phong tỏa các tế bào thần kinh chịu trách nhiệm hình thành hành vi lo lắng. Hiệu quả của thuốc rolapitant đã được thử nghiệm trên chuột. Những con vật thí nghiệm được chiếu những liều phóng xạ như trong chuyến bay kéo dài ba năm trên sao Hỏa. So với những con chuột được chiếu xạ và không được điều trị, những con vật được điều trị bằng thuốc bình tĩnh hơn, không có biểu hiện suy giảm nhận thức khi thực hiện các bài kiểm tra nhận thức và hoạt động tích cực hơn trong các môi trường không gian mới. Chúng định hướng tốt trong mê cung và các môi trường thử nghiệm khác Kết quả thí nghiêm cho thấy, loại thuốc này có thể được sử dụng để bảo vệ trí óc và sức khỏe tâm thần của phi hành gia trên các chuyến bay dài ngày trong vũ trụ. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc mất nhiều thời gian trong không gian có thể khiến khối lượng bộ não của các phi hành gia thay đổi. Phần lớn các thành viên phi hành đoàn trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) có dấu hiệu bị sưng dây thần kinh thị giác, cùng với lượng chất lỏng dư thừa làm tăng thể tích thực tế của não. Bằng cách so sánh quét MRI não của 10 phi hành gia nam và 1 nữ được chụp trước và sau khi đi lên ISS, các nhà nghiên cứu thấy rằng việc tiếp xúc lâu với môi trường vi trọng lực đã gây ra sự giãn nở trong não và dịch não tủy - chất lỏng trong suốt hoạt động như một bộ đệm cho não. “Khi bạn ở trong môi trường vi trọng lực, máu trong tĩnh mạch không còn chảy về các chi dưới mà chảy ngược lại về phía trước. Sự chuyển động của chất lỏng về phía đầu của bạn có thể là một trong những cơ chế gây ra những thay đổi mà chúng ta đang quan sát thấy trong mắt và khoang nội sọ”, giáo sư Mitch Larry Kramer đến từ Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas ở Houston, cho biết. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các biến dạng vi trọng lực làm co lại một chút tuyến yên trong não, một tuyến có kích thước bằng hạt đậu đóng vai trò trung tâm trong việc điều chỉnh các chức năng quan trọng của cơ thể. Các tác động dài hạn chính xác đối với sức khỏe tổng thể của hiệu ứng mở rộng não này của vi trọng lực vẫn chưa hoàn toàn được nghiên cứu hết. Các triệu chứng của một hiện tượng tương tự có tên là não úng thuỷ không được quan sát thấy trong các phi hành gia.

Một nhóm các nhà khoa học Nga đã tìm ra một loại thuốc có tên là Rolapitant có thể ngăn chặn tác động tiêu cực của bức xạ thiên hà đối với não người, bao gồm suy giảm nhận thức, lo lắng và bất ổn về cảm xúc. Hiện nay loại thuốc này đang được dùng làm thuốc chống nôn cho các bệnh nhân ung thư trong thời gian hóa trị. Khi tiếp xúc với bức xạ tương tự như bức xạ vũ trụ , thuốc sẽ phong tỏa các tế bào thần kinh chịu trách nhiệm hình thành hành vi lo lắng. Hiệu quả của thuốc rolapitant đã được thử nghiệm trên chuột. Những con vật thí nghiệm được chiếu những liều phóng xạ như trong chuyến bay kéo dài ba năm trên sao Hỏa. So với những con chuột được chiếu xạ và không được điều trị, những con vật được điều trị bằng thuốc bình tĩnh hơn, không có biểu hiện suy giảm nhận thức khi thực hiện các bài kiểm tra nhận thức và hoạt động tích cực hơn trong các môi trường không gian mới. Chúng định hướng tốt trong mê cung và các môi trường thử nghiệm khác Kết quả thí nghiêm cho thấy, loại thuốc này có thể được sử dụng để bảo vệ trí óc và sức khỏe tâm thần của phi hành gia trên các chuyến bay dài ngày trong vũ trụ. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc mất nhiều thời gian trong không gian có thể khiến khối lượng bộ não của các phi hành gia thay đổi. Phần lớn các thành viên phi hành đoàn trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) có dấu hiệu bị sưng dây thần kinh thị giác, cùng với lượng chất lỏng dư thừa làm tăng thể tích thực tế của não. Bằng cách so sánh quét MRI não của 10 phi hành gia nam và 1 nữ được chụp trước và sau khi đi lên ISS, các nhà nghiên cứu thấy rằng việc tiếp xúc lâu với môi trường vi trọng lực đã gây ra sự giãn nở trong não và dịch não tủy - chất lỏng trong suốt hoạt động như một bộ đệm cho não. “Khi bạn ở trong môi trường vi trọng lực, máu trong tĩnh mạch không còn chảy về các chi dưới mà chảy ngược lại về phía trước. Sự chuyển động của chất lỏng về phía đầu của bạn có thể là một trong những cơ chế gây ra những thay đổi mà chúng ta đang quan sát thấy trong mắt và khoang nội sọ”, giáo sư Mitch Larry Kramer đến từ Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas ở Houston, cho biết. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các biến dạng vi trọng lực làm co lại một chút tuyến yên trong não, một tuyến có kích thước bằng hạt đậu đóng vai trò trung tâm trong việc điều chỉnh các chức năng quan trọng của cơ thể. Các tác động dài hạn chính xác đối với sức khỏe tổng thể của hiệu ứng mở rộng não này của vi trọng lực vẫn chưa hoàn toàn được nghiên cứu hết. Các triệu chứng của một hiện tượng tương tự có tên là não úng thuỷ không được quan sát thấy trong các phi hành gia.