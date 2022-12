Thực hư khủng long vẫn tồn tại ở cao nguyên huyền ảo nhất hành tinh

Theo Ancient-origins, nhìn từ trên cao, các cao nguyên phẳng chìm trong mây giống như những hòn đảo trên bầu trời. Nổi tiếng nhất trong số đó là núi Roraima. (Nguồn: Geology In) Trước khi người châu Âu chinh phục núi Roraima, người bản xứ ở Venezuela coi Tepuis có ý nghĩa thần thánh đặc biệt trong văn hóa của họ. (Nguồn: All That’s Interesting) Theo những người da đỏ Pemón, núi Roraima là "gốc của một cái cây khổng lồ chọc trời từng chứa tất cả các loại trái cây và rau củ trên thế giới". (Nguồn: Viator) Những ngọn núi huyền bí đã thu hút các nhà thám hiểm và nhiều nhà văn trong nhiều thế kỷ, đáng chú ý nhất là Sir Arthur Conan Doyle, người đã mô tả về núi Roraima trong cuốn tiểu thuyết mang tên The Lost World (Thế Giới Bị Thất Lạc) ra đời năm 1912 của ông. (Nguồn: TripAdvisor). Trong cuốn tiểu thuyết của Doyle, một nhóm các nhà thám hiểm phát hiện ra rằng khủng long và các sinh vật đã tuyệt chủng khác vẫn còn sống khỏe trên các cao nguyên trên mây. (Nguồn: Gaia) Từng là nơi bất khả xâm phạm đối với tất cả trừ người dân bản địa Pemón, núi Roraima thực sự là một thế giới bị thất lạc. (Nguồn: Rove.me) Ảnh minh họa cuốn tiểu thuyết The Lost World của Arthur Conan Doyle mô tả các nhà thám hiểm chạm trán với khủng long trên đỉnh núi Roraima. Bởi vì các Tepuis là một thế giới hoang vu, cực kỳ hiếm khi có người đặt chân lên đỉnh, nên người ta đoán rằng "ít nhất một nửa trong số khoảng 10.000 loài thực vật sinh sôi ở đây là duy nhất của tepuis và các vùng đất thấp hơn xung quanh". Các loài mới vẫn đang được phát hiện. (Nguồn: Atlats Obscura) Giả thuyết cho rằng những loài được cho là đã tuyệt chủng, thậm chí cả khủng long, vẫn có thể tồn tại trên những vùng cao nguyên hẻo lánh này. (Nguồn: hmong.es) Khi thám hiểm núi Roraima vào năm 1989, nhà thám hiểm người Đức Uwe George thừa nhận, họ không thấy các sinh vật nguyên thủy hoặc di tích hóa thạch của chúng trên núi, nhưng do địa hình quá khó khăn nên chỉ một phần nhỏ của đỉnh núi rộng 113km2 đã được khám phá (George, 1989). (Nguồn: Wikipedia) Con người đã thấy ếch đen và "tarantulas" - một loài nhện đen lớn đầy lông lá không tồn tại ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới, ngoài núi Roraima. (Nguồn: National Geographic) Vì thế, nhiều người tin rằng, còn nhiều loài khác chỉ tồn tại ở thế giới quanh năm chìm trong mây trên đỉnh Roraima nhưng chưa được khám phá. Và biết đâu, chúng bao gồm cả khủng long, hoặc bất cứ loài sinh vật tiền sử nào đó… (Nguồn: NTN24) Mời quý độc giả xem video: Argentina: Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới | THDT.

