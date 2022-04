Thứ vũ khí “tàn phá đến xương tuỷ”, nghe tên đã khiếp sợ

Phốt pho trắng (white phosphorus) là chất hóa học có khả năng gây cháy được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự, chủ yếu nó được nhồi vào các loại bom cháy, bom khói với mục đích tạo ra các màn khói hoặc gây ra sự sát thương, tiêu diệt sinh lực của đối phương. Phốt pho trắng cũng được coi là loại vũ khí hóa học. Phốt pho trắng rất dễ cháy, khi ra ngoài không khí ở nhiệt độ bình thường nó cũng tự động bốc cháy (do có ô xy). Hơi của phốt pho được tạo thành từ axit photphoric có tính ăn mòn cao, làm tổn thương nghiêm trọng cho các mô hữu cơ dẫn đến gây bỏng cấp độ ba, và khói có khả năng làm mù một người ngay khi tiếp xúc với mắt. Theo một tổ chức phi chính phủ, loại hóa chất này gây ra nguy cơ cháy nổ và tạo ra khí độc. Nguyên tố này sẽ "cháy đến tận xương tủy" và mức độ gây sát thương cho con người vô cùng lớn. Khi được triển khai, phốt pho trắng sinh ra một lượng nhiệt độ cực lớn đốt cháy toàn bộ khu vực chịu ảnh hưởng, nhiệt lượng của phốt pho trắng khi cháy có thể lên tới 3.000 độ C, đốt chảy được cả sắt thép và tất nhiên sẽ san phẳng cả nhà cửa. Đó là còn chưa kể tới việc khi bị đốt cháy ở nhiệt lượng lớn tới như vậy, phốt pho trắng sẽ hút gần như toàn bộ không khí trong khu vực, khiến cho những nạn nhân ở khu vực chịu ảnh hưởng dù không bị dính bỏng cũng chết vì ngạt. Do tác dụng gây cháy của nó, việc sử dụng phốt pho trong chiến tranh được quản lý chặt chẽ theo luật pháp quốc tế như Nghị định thư II của Công ước về một số loại vũ khí thông thường (CCW), có hiệu lực vào tháng 12/1983 có nội dung về việc hạn chế việc sử dụng vũ khí gây cháy, nhưng không hoàn toàn cấm. Nghị định thư quy định rằng, loại vũ khí sử dụng phốt pho trắng "bị cấm trong mọi trường hợp" chống lại dân thường, đồng thời khi các quốc gia có mục đích chống lại các mục tiêu quân sự gần các khu dân cư. Văn bản quy định trên được ký bởi 115 quốc gia. Liên bang Nga và Ukraine đã phê chuẩn Nghị định thư III này vào năm 1982, dưới thời Liên Xô. Mời các bạn xem video: Hỏa lực đáng sợ của súng máy hạng nặng “đỉnh cao” NSV 12.7mm Nga. Nguồn: QPVN

Phốt pho trắng (white phosphorus) là chất hóa học có khả năng gây cháy được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự, chủ yếu nó được nhồi vào các loại bom cháy, bom khói với mục đích tạo ra các màn khói hoặc gây ra sự sát thương, tiêu diệt sinh lực của đối phương. Phốt pho trắng cũng được coi là loại vũ khí hóa học. Phốt pho trắng rất dễ cháy, khi ra ngoài không khí ở nhiệt độ bình thường nó cũng tự động bốc cháy (do có ô xy). Hơi của phốt pho được tạo thành từ axit photphoric có tính ăn mòn cao, làm tổn thương nghiêm trọng cho các mô hữu cơ dẫn đến gây bỏng cấp độ ba, và khói có khả năng làm mù một người ngay khi tiếp xúc với mắt. Theo một tổ chức phi chính phủ, loại hóa chất này gây ra nguy cơ cháy nổ và tạo ra khí độc. Nguyên tố này sẽ "cháy đến tận xương tủy" và mức độ gây sát thương cho con người vô cùng lớn. Khi được triển khai, phốt pho trắng sinh ra một lượng nhiệt độ cực lớn đốt cháy toàn bộ khu vực chịu ảnh hưởng, nhiệt lượng của phốt pho trắng khi cháy có thể lên tới 3.000 độ C, đốt chảy được cả sắt thép và tất nhiên sẽ san phẳng cả nhà cửa. Đó là còn chưa kể tới việc khi bị đốt cháy ở nhiệt lượng lớn tới như vậy, phốt pho trắng sẽ hút gần như toàn bộ không khí trong khu vực, khiến cho những nạn nhân ở khu vực chịu ảnh hưởng dù không bị dính bỏng cũng chết vì ngạt. Do tác dụng gây cháy của nó, việc sử dụng phốt pho trong chiến tranh được quản lý chặt chẽ theo luật pháp quốc tế như Nghị định thư II của Công ước về một số loại vũ khí thông thường (CCW), có hiệu lực vào tháng 12/1983 có nội dung về việc hạn chế việc sử dụng vũ khí gây cháy, nhưng không hoàn toàn cấm. Nghị định thư quy định rằng, loại vũ khí sử dụng phốt pho trắng "bị cấm trong mọi trường hợp" chống lại dân thường, đồng thời khi các quốc gia có mục đích chống lại các mục tiêu quân sự gần các khu dân cư. Văn bản quy định trên được ký bởi 115 quốc gia. Liên bang Nga và Ukraine đã phê chuẩn Nghị định thư III này vào năm 1982, dưới thời Liên Xô. Mời các bạn xem video: Hỏa lực đáng sợ của súng máy hạng nặng “đỉnh cao” NSV 12.7mm Nga. Nguồn: QPVN