Thời điểm kết thúc của vũ trụ và loạt bí ẩn chưa thể giải mã

Con người mới chỉ tìm thấy khoảng 5% thành phần cấu tạo nên vũ trụ. Vậy 95% còn lại là gi? Chúng ta dù biết đến sự tồn tại của nó nhưng không thể nhìn hay nghiên cứu cụ thể, trực tiếp bởi những thành phần này vô hình. Khoa học viễn tưởng vẫn thường xuyên đề cập đến sự tồn tại của các vũ trụ khác. Trong thực tế, những năm gần đây, giới khoa học đang dần chấp nhận giả thuyết này. Điển hình là thuyết đa vũ trụ, xuất phát từ thuật ngữ cùng tên của William James năm 1895. Theo đó, người ta cho rằng, có rất nhiều vũ trụ song song cùng với không gian mà chúng ta đang sống.Nguồn gốc của các tia vũ trụ đã làm đau đầu các nhà thiên văn học trong thời gian dài, họ đã dành thời gian 1 thế kỷ để nghiên cứu nguồn gốc các hạt mang điện này. Tuy nhiên, nguồn gốc của hiện tượng bí ẩn này vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Kể từ khi khoa học vũ trụ ra đời và phát triển, một câu hỏi luôn đau đáu thường trực đối với cả xã hội loài người, đó là liệu có ai bên ngoài Trái đất hay không? Con người đã phóng tàu vũ trụ, thám hiểm không ít hành tinh để kiếm tìm sự sống khác, nhưng cho tới nay, câu hỏi trên vẫn chưa có lời đáp. Sự sống có khả năng từng tồn tại trên sao Hỏa và thậm chí có thể vẫn tồn tại cho tới ngày nay. Sao Hỏa từng có những đại dương rộng lớn. Các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng chỉ ra nước lỏng vẫn chảy định kỳ trên bề mặt sao Hỏa. Nhiều quốc gia đang lên kế hoạch đưa các nhà thám hiểm lên sao Hỏa để tìm cây trả lời cho vấn đề này. Các nhà vật lý Mặt trời đã đau đầu với bí ẩn về khả năng của Mặt trời khi nó tái làm nóng tầng nhật hoa của mình, chiếc vương miện mỏng manh bao quanh bằng ánh sáng hiện lên sáng chói khi nhật thực toàn phần. Mưa pha lê là một hiện tượng bí ẩn chỉ có thể thấy trong vũ trụ. Ngôi sao HOPS-68 là một ngôi sao có cấu trúc gần giống Mặt trời khi mới hình thành. Xung quanh ngôi sao này tồn tại một đám mây bụi khí, mà trong đó thành phần chính là những tinh thể olivin màu xanh lá cây. Do nhiệt độ khá lạnh của các đám bụi khí này (khoảng -170 độ C), khiến các tinh thể olivin ngưng tụ thành các hạt nhỏ và rơi xuống giống như một cơn mưa pha lê xanh đẹp kỳ diệu. Lỗ đen là một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. Thực thể này là nơi mà mật độ vật chất tập trung lớn hơn bất kỳ thực thể nào trong vũ trụ. Với trọng lượng khổng lồ của mình, lỗ đen có thể bẻ cong thời không và không có gì có thể thoát khỏi nếu không may bị rơi vào trường hấp dẫn của nó. Các nhà thiên văn ước tính Mặt Trời sẽ tiêu diệt Trái Đất sau khoảng 6 tỷ năm. Một vài giả thuyết về sự kết thúc của vũ trụ được đưa ra. Vũ trụ có thể bị diệt vong khi tất cả vật chất trong vũ trụ có cùng nhiệt độ. Điều đó có nghĩa tất cả các ngôi sao sẽ tàn lụi và mọi vật chất sẽ tiêu tan. Ý kiến khác cho rằng một sự kiện trái ngược với Big Bang là Big Crunch sẽ xảy ra. Nếu vũ trụ tiếp tục mở rộng, cuối cùng lực hấp dẫn sẽ lớn quá mức, dẫn đến mọi vật bị co lại. Toàn bộ vũ trụ sẽ trở thành thành một khối đặc và vũ trụ kết thúc hoàn toàn. Có một bí ẩn về mặt trăng đã khiến các nhà thiên văn học hoang mang trong một thời gian dài. Đó là lý do tại sao chỉ có một số phần trên bề mặt mặt trăng dường như là có từ trường. Nhưng sau khi tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm và phân tích bề mặt của mặt trăng, các nhà khoa học cho rằng mặt trăng đã từng có từ trường - khoảng 450 triệu năm trước. Bong bóng Femi là những cấu trúc khổng lồ và bí ẩn xuất phát từ trung tâm của Dải Ngân hà và kéo dài khoảng 20.000 năm ánh sáng, kèm theo tia gamma và tia X cường độ cao. Kể từ khi được phát hiện lần đầu cho tới nay, Bong bóng Fermi đã khiến nhà thiên văn học trên thế giới phải đau đầu do không tìm được nguồn gốc xuất xứ của cấu trúc tia gamma khổng lồ này. (Ảnh minh họa: Theo internet) Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

