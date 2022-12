Thiên tài Stephen Hawking tiên tri gì về ngày tận thế của Trái Đất?

1. Trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế con người: vào năm 2017, trong một cuộc trò chuyện với trang Wired UK, Stephen Hawking nói rằng: “Tôi sợ rằng AI có thể sẽ thay thế con người hoàn toàn. Nếu con người có thể tạo ra các loại virus máy tính, thì họ cũng có thể tạo ra những AI có khả năng tự tái tạo. Đây sẽ là một dạng sống mới tốt hơn con người". Vậy thì có lẽ khoảng thời gian an toàn của chúng ta đã gần đến hồi kết, vì vào tháng 11/2021, Viện nghiên cứu Wyss tại Đại học Harvard cùng với một số viện nghiên cứu khác đã tạo ra những “robot sống có khả năng tự tái tạo đầu tiên”. (Nguồn: Báo Lao Động) 2. Biến đổi khí hậu sẽ trở nên khủng khiếp: trong cuộc trao đổi với BBC, ông cho biết: “Chúng ta đang ở gần thời điểm mà sự nóng lên toàn cầu đã không thể cứu vãn được nữa…Trái Đất có thể bị đẩy ra khỏi mức giới hạn và trở thành một Sao Kim với nhiệt độ lên đến 250 độ C cùng những cơn mưa axit sunfuric”. (Nguồn: Công dân khuyến học) Vào năm 2021, BBC đã đăng tải một thông tin từ Viện Weizmann cho thấy trung bình mỗi tuần, khối lượng chất thải do con người tạo ra còn lớn hơn cả trọng lượng của chính cơ thể họ. Và còn đáng buồn hơn nữa khi biết rằng những thứ nhân tạo trên hành tinh đã vượt quá trọng lượng của những thứ tự nhiên. (Nguồn: ThienNhien.Net) 3. “Siêu nhân loại” được biến đổi gen: nhà vật lý xem kết quả của việc thay đổi yếu tố di truyền là một sự phân loại nguy hiểm giữa người biến đổi gen và người bình thường. Và thực tế là điều đó đã xảy ra. (Nguồn: Vinmec) Trong cuốn sách được xuất bản vào năm 2018 của mình, ông đã viết: “Tôi chắc chắn rằng trong thế kỷ này, mọi người sẽ khám phá ra cách sửa đổi cả trí thông minh và bản năng hiếu chiến của loài người… một số người sẽ không thể cưỡng lại được sự cám dỗ để cải thiện các đặc tính vốn bẩm sinh của con người như trí nhớ, khả năng chống lại bệnh tật và tuổi thọ”. 4. Virus biến đổi gen: vào năm 2016, Stephen Hawking đã cho rằng virus biến đổi gen là một trong những nguy cơ lớn dẫn đến sự diệt vong của loài người. Tạp chí Journal of Toxicology and Environment Health cũng cho rằng những loại virus này “không thể đoán trước và tiềm ẩn nguy cơ gây hại”. (Nguồn: Báo Sức khỏe & Đời sống) Cùng năm đó, các nhà nghiên cứu từ Texas A&M đã công bố nghiên cứu của mình về một loại virus có thể can thiệp vào các tế bào thần kinh dẫn đến tình trạng nghiện của con người, đặc biệt là nghiện rượu hoặc ma tuý. Đồng thời cũng đã có những nghiên cứu về loại virus khác chống lại tế bào ung thư, tăng cường hệ miễn dịch. (Nguồn: Sở KHCN) Tuy nhiên vào năm 2020, Foreign Policy đã đưa ra thông tin về việc những thiết bị dùng để chỉnh sửa gen đang xuất hiện một cách tràn lan. Những lời hứa hẹn về khả năng chỉnh sửa gen các sinh vật sống dễ dàng cùng với quá trình đặt hàng trực tuyến nhanh chóng đang thực sự là một mối đe dọa lớn. (Nguồn: GENTIS) 5. Mốc thời gian 100 năm: vào năm 2016, Hawking đã có một bài giảng tại Đại học Cambridge, nơi ông thẳng thắn nói ra quan điểm của mình rằng: “Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tồn tại thêm 1.000 năm nữa nếu không thoát ra khỏi hành tinh này “. (Nguồn: CAND) Chỉ 1 năm sau đó, ông đã giảm một nửa khoảng thời gian đó và ấn định ngày tận thế của Trái Đất là vào năm 2600: “Vào năm 2600, dân số thế giới và việc tiêu thụ điện sẽ khiến Trái Đất trở thành một quả cầu lửa”. (Nguồn: YAN) Con số đó đã giảm xuống chỉ còn 100 năm ngay khi Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, và ông xem đó là một động thái thảm khốc đến nỗi nhân loại nên tìm một nơi khác để sinh sống.

1. Trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế con người: vào năm 2017, trong một cuộc trò chuyện với trang Wired UK, Stephen Hawking nói rằng: “Tôi sợ rằng AI có thể sẽ thay thế con người hoàn toàn. Nếu con người có thể tạo ra các loại virus máy tính, thì họ cũng có thể tạo ra những AI có khả năng tự tái tạo. Đây sẽ là một dạng sống mới tốt hơn con người". Vậy thì có lẽ khoảng thời gian an toàn của chúng ta đã gần đến hồi kết, vì vào tháng 11/2021, Viện nghiên cứu Wyss tại Đại học Harvard cùng với một số viện nghiên cứu khác đã tạo ra những “robot sống có khả năng tự tái tạo đầu tiên”. (Nguồn: Báo Lao Động) 2. Biến đổi khí hậu sẽ trở nên khủng khiếp: trong cuộc trao đổi với BBC, ông cho biết: “Chúng ta đang ở gần thời điểm mà sự nóng lên toàn cầu đã không thể cứu vãn được nữa…Trái Đất có thể bị đẩy ra khỏi mức giới hạn và trở thành một Sao Kim với nhiệt độ lên đến 250 độ C cùng những cơn mưa axit sunfuric”. (Nguồn: Công dân khuyến học) Vào năm 2021, BBC đã đăng tải một thông tin từ Viện Weizmann cho thấy trung bình mỗi tuần, khối lượng chất thải do con người tạo ra còn lớn hơn cả trọng lượng của chính cơ thể họ. Và còn đáng buồn hơn nữa khi biết rằng những thứ nhân tạo trên hành tinh đã vượt quá trọng lượng của những thứ tự nhiên. (Nguồn: ThienNhien.Net) 3. “Siêu nhân loại” được biến đổi gen: nhà vật lý xem kết quả của việc thay đổi yếu tố di truyền là một sự phân loại nguy hiểm giữa người biến đổi gen và người bình thường. Và thực tế là điều đó đã xảy ra. (Nguồn: Vinmec) Trong cuốn sách được xuất bản vào năm 2018 của mình, ông đã viết: “Tôi chắc chắn rằng trong thế kỷ này, mọi người sẽ khám phá ra cách sửa đổi cả trí thông minh và bản năng hiếu chiến của loài người… một số người sẽ không thể cưỡng lại được sự cám dỗ để cải thiện các đặc tính vốn bẩm sinh của con người như trí nhớ, khả năng chống lại bệnh tật và tuổi thọ”. 4. Virus biến đổi gen: vào năm 2016, Stephen Hawking đã cho rằng virus biến đổi gen là một trong những nguy cơ lớn dẫn đến sự diệt vong của loài người. Tạp chí Journal of Toxicology and Environment Health cũng cho rằng những loại virus này “không thể đoán trước và tiềm ẩn nguy cơ gây hại”. (Nguồn: Báo Sức khỏe & Đời sống) Cùng năm đó, các nhà nghiên cứu từ Texas A&M đã công bố nghiên cứu của mình về một loại virus có thể can thiệp vào các tế bào thần kinh dẫn đến tình trạng nghiện của con người, đặc biệt là nghiện rượu hoặc ma tuý. Đồng thời cũng đã có những nghiên cứu về loại virus khác chống lại tế bào ung thư, tăng cường hệ miễn dịch. (Nguồn: Sở KHCN) Tuy nhiên vào năm 2020, Foreign Policy đã đưa ra thông tin về việc những thiết bị dùng để chỉnh sửa gen đang xuất hiện một cách tràn lan. Những lời hứa hẹn về khả năng chỉnh sửa gen các sinh vật sống dễ dàng cùng với quá trình đặt hàng trực tuyến nhanh chóng đang thực sự là một mối đe dọa lớn. (Nguồn: GENTIS) 5. Mốc thời gian 100 năm: vào năm 2016, Hawking đã có một bài giảng tại Đại học Cambridge, nơi ông thẳng thắn nói ra quan điểm của mình rằng: “Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tồn tại thêm 1.000 năm nữa nếu không thoát ra khỏi hành tinh này “. (Nguồn: CAND) Chỉ 1 năm sau đó, ông đã giảm một nửa khoảng thời gian đó và ấn định ngày tận thế của Trái Đất là vào năm 2600: “Vào năm 2600, dân số thế giới và việc tiêu thụ điện sẽ khiến Trái Đất trở thành một quả cầu lửa ”. (Nguồn: YAN) Con số đó đã giảm xuống chỉ còn 100 năm ngay khi Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, và ông xem đó là một động thái thảm khốc đến nỗi nhân loại nên tìm một nơi khác để sinh sống.