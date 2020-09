Thêm một “bảo bối Doremon” bước ra đời thực

Công ty Nhật có tên Sky Drive Inc cho biết, cuộc thử nghiệm đã diễn ra vào ngày 25-8. Đây là lần đầu tiên họ trình diễn bay thử trước công chúng một chiếc ô tô có thể bay trong lịch sử Nhật Bản. Chiếc ô tô đặc biệt này có tên SD-03, được lái bởi 1 phi công, đã cất cánh và bay lòng vòng trên không ở địa điểm bay thử khoảng 4 phút. SD-03 là phương tiện cất và hạ cánh thẳng đứng bằng điện nhỏ nhất thế giới, chiếm không gian khoảng hai chiếc ô tô đang đậu. Nó được trang bị 8 động cơ để đảm bảo "an toàn trong các tình huống khẩn cấp”. Công ty cho biết trong tương lai sẽ có nhiều chuyến bay thử nghiệm hơn trong các điều kiện khác nhau để đảm bảo độ an toàn và công nghệ của phương tiện đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành. “Chúng tôi rất hào hứng vì đã thực hiện được chuyến bay bằng xe bay có người lái đầu tiên của Nhật Bản chỉ hai năm sau khi thành lập SkyDrive… với mục tiêu thương mại hoá công nghệ này trong tương lai” - CEO Tomohiro Fukuzawa chia sẻ. Công ty sẽ tiếp tục phát triển các công nghệ để phóng chiếc ô tô bay vào năm 2023 một cách an toàn và chắc chắn. Hiện giá của phương tiện này chưa được công bố. “Chúng tôi muốn hiện thực hoá một xã hội nơi xe bay là có thể tiếp cận được và trở thành một phương tiện giao thông tiện ích trên trời. Người dùng cũng có thể trải nghiệm một lối sống an toàn, bảo mật và thoải mái" - đại diện công ty chia sẻ Sự thành công trong thử nghiệm nói trên đồng nghĩa với việc SD-03 có thể sẽ được thử nghiệm bên ngoài Toyota Test Field trước thời điểm cuối năm nay.

Công ty Nhật có tên Sky Drive Inc cho biết, cuộc thử nghiệm đã diễn ra vào ngày 25-8. Đây là lần đầu tiên họ trình diễn bay thử trước công chúng một chiếc ô tô có thể bay trong lịch sử Nhật Bản. Chiếc ô tô đặc biệt này có tên SD-03, được lái bởi 1 phi công, đã cất cánh và bay lòng vòng trên không ở địa điểm bay thử khoảng 4 phút. SD-03 là phương tiện cất và hạ cánh thẳng đứng bằng điện nhỏ nhất thế giới, chiếm không gian khoảng hai chiếc ô tô đang đậu. Nó được trang bị 8 động cơ để đảm bảo "an toàn trong các tình huống khẩn cấp”. Công ty cho biết trong tương lai sẽ có nhiều chuyến bay thử nghiệm hơn trong các điều kiện khác nhau để đảm bảo độ an toàn và công nghệ của phương tiện đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành. “Chúng tôi rất hào hứng vì đã thực hiện được chuyến bay bằng xe bay có người lái đầu tiên của Nhật Bản chỉ hai năm sau khi thành lập SkyDrive… với mục tiêu thương mại hoá công nghệ này trong tương lai” - CEO Tomohiro Fukuzawa chia sẻ. Công ty sẽ tiếp tục phát triển các công nghệ để phóng chiếc ô tô bay vào năm 2023 một cách an toàn và chắc chắn. Hiện giá của phương tiện này chưa được công bố. “Chúng tôi muốn hiện thực hoá một xã hội nơi xe bay là có thể tiếp cận được và trở thành một phương tiện giao thông tiện ích trên trời. Người dùng cũng có thể trải nghiệm một lối sống an toàn, bảo mật và thoải mái" - đại diện công ty chia sẻ Sự thành công trong thử nghiệm nói trên đồng nghĩa với việc SD-03 có thể sẽ được thử nghiệm bên ngoài Toyota Test Field trước thời điểm cuối năm nay.