Thanh niên nuốt nhầm tai nghe AirPods khi... đang ngủ

Sự cố hi hữu này xảy ra với Bradford Gauthier, sống tại Worcester, Massachusetts, Hoa Kỳ, khi anh nuốt phải 1 bên tai AirPods trong lúc ngủ và phải nhập viện cấp cứu để lấy nó ra. Gauthier cho biết khi tỉnh dậy, anh vẫn cảm thấy bình thường, nhưng lúc uống nước thì nước không trôi xuống và buộc phải nôn ngược trở lại. Lúc này, anh mới bắt đầu phát hiện ra có gì đó nặng trĩu, gây ra nhiều áp lực ở vùng ngực của mình, nhưng cho rằng đó chỉ là cổ họng anh bị khô sau khi dọn tuyết đêm qua. "Sau một giờ xúc tuyết, tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cố uống một cốc nước mà không thể", Gauthier kể lại. Lúc này, Gauthier thấy bị mất một bên tai nghe AirPods. Ông bố hai con cho biết mình thường có thói quen nghe nhạc khi ngủ. Vợ ông bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện với nhau và bà nghi ngờ chồng mình đã nuốt chiếc tai nghe kia vào bụng. Tại bệnh viện, ảnh chụp X-quang cho thấy một chiếc AirPods đang nằm trong thực quản của Gauthier. Bác sĩ phải mổ nội soi khẩn cấp để lấy dị vật khỏi cơ thể ông Gauthier cho biết: “Tôi không thể ngờ sử dụng AirPods trong lúc ngủ lại có thể gây ra nguy hiểm chết người như vậy. Quả thật lần này tôi đã rất may mắn”. Anh cũng không quên nhắc nhở mọi người về rủi ro tương tự khi nghe nhạc bằng tai nghe không dây lúc đi ngủ. kích thước nhỏ gọn của AirPods hoàn toàn có thể gây rắc rối cho người dùng theo những cách khó lường nhất, và đây cũng không phải lần đầu tiên nó bị nuốt nhầm như vậy. Vào năm 2019, một người đàn ông tại Đài Loan có tên Ben Hsu cũng gặp tai nạn khó đỡ như Gauthier khi ngủ dậy với 1 chiếc AirPods đã không cánh mà bay. Anh lập tức sử dụng ứng dụng Find My của Apple để tìm kiếm và tá hỏa khi nghe thấy tiếng chuông phát ra từ trong dạ dày của mình. Rất may, anh đã đến bệnh viện kịp thời để tiến hành phẫu thuật và lấy nó ra. Thú vị ở chỗ không chỉ Ben Hsu bình an vượt qua sự cố lần này, mà cả chiếc AirPods của anh cũng vậy, cũng vẫn hoạt động ngon lành sau khi được gắp ra ngoài.

