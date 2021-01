Điều kinh hoàng xảy đến với cơ thể nếu bạn đeo tai nghe trên 60 phút

Đeo tai nghe có thể làm trầm trọng thêm chứng đau nửa đầu nếu bạn là người dễ mắc phải chúng. Đeo tai nghe quá lâu sẽ khiến đầu họ phải chịu áp lực không phải do tự nhiên mà có. Do đó, da đầu và tai trong của chúng ta bị nén lại và chúng ta có thể bị đau đầu. Theo khoa học, hầu hết những người 30 tuổi sẽ có thể nghe thấy âm thanh 17 kilohertz, có nghĩa là họ có thể nghe thấy một con muỗi đang đến gần. Nhưng sự thật là ngày càng có nhiều người trẻ tuổi không thể nghe được ở mức độ này. Bên cạnh đó, chúng ta đều có 15.000 tế bào thính giác khi sinh ra, nhưng một khi bị mất đi, chúng sẽ không thể phục hồi được. Các nhà khoa học gắn vấn đề mất tế bào này với việc sử dụng tai nghe thường xuyên. Hiện tượng ráy tai tích tụ xảy ra do tai nghe ngăn không cho ráy tai thoát ra khỏi ống tai một cách tự nhiên. Do đó, tai của bạn có thể bị tắc nghẽn, dẫn đến nhiễm trùng tai. Không những thế, tai nghe hoạt động giống như tăm bông và nó có thể đẩy ráy tai vào sâu hơn trong ống tai, dẫn đến đau tai và chóng mặt. Nếu tai của chúng ta bị tắc nghẽn bởi tai nghe cách âm, cơ thể sẽ gặp phải hiện tượng chóng mặt và quay cuồng, đi kèm với buồn nôn, choáng váng. Yếu tố bổ sung có thể gây ra cảm giác quay cuồng là nghe nhạc ở âm lượng cao nhất. Vì khi đưa những vật nhỏ vào tai, chúng ta sẽ kích thích dây thần kinh tai trong và tạo ra áp lực không tự nhiên bên trong nó. Nếu sử dụng tai nghe quá nhiều, bạn có thể xuất hiện cảm giác ù tai khó chịu. Bạn cũng có thể bắt đầu nghe thấy tiếng chuông, tiếng lách cách, tiếng vo ve, tiếng rít hoặc tiếng gầm rú trong tai, ngay cả khi mọi thứ xung quanh bạn hoàn toàn im lặng. Các nhà khoa học tuyên bố rằng cảm giác này không có cách chữa trị, nhưng nó có thể dễ dàng được ngăn chặn bằng cách giảm thời gian sử dụng tai nghe và giảm âm lượng trong nút tai của bạn. Theo các chuyên gia y tế, những người thường xuyên đeo tai nghe quá lớn, đặc biệt là khi họ làm việc ra nhiều mồ hôi, sẽ tạo điều kiện cho hàng ngàn vi khuẩn khó chịu sinh sôi. Điều này có thể dẫn đến mụn trứng cá và nhiễm trùng da. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng nút tai, dầu thừa từ bên trong tai của bạn có thể bắt đầu tích tụ, tạo ra một mảnh đất tuyệt vời cho vi khuẩn có thể gây ra mụn ở tai.

