"Thần mai" được đại gia Bến Tre bỏ 30 tỷ săn lùng: Loại siêu quý hiếm?

Hiện nay, cây mai vàng to và đắt giá nhất nước ta phải kể đến "thần mai đại thụ" có giá 30 tỷ đồng của đại gia Bến Tre Anh Bảo. Cây có chiều cao so với mặt đất khoản hơn 11 mét và chiều ngang của tàn là 16 mét. Thuộc dòng mai vàng nguyên thủy từ rất lâu. (Ảnh: Youtube Dương Hữu Thắng) Đại gia Anh Bảo đã mua cây mai này về trồng ngay trong vườn nhà mình. Cây mai này có kích thước lớn đến mức chỉ tính riêng tiền vận chuyển đã hơn 300 triệu đồng. Lý do Anh Bảo mua cây này đơn giản chỉ vì ấn tượng về kích thước và quyết định mua khi nhìn thấy những bông hoa. Đại gia Bến Tre chia sẻ, việc vận chuyển khó khăn đến mức qua các đoạn đường hẹp thì vị đại gia này đã phải đền bù một số tiền cho người dân để mở rộng đường. (Ảnh: Youtube Cánh Đồng Miền Tây) Mất thời gian tới nửa tháng, tưởng chừng đã phải bỏ số tiền cọc 1 tỷ đồng, đại gia Anh Bảo đã sở hữu cây mai vàng khủng nhất Việt Nam. (Ảnh: Youtube Cánh Đồng Miền Tây)Cây mai thuộc họ Ochnaceae, có tên khoa học Ochna integerima còn được gọi là cây hoàng mai, rất được ưa thích vào ngày Tết Cổ Truyền ở miền Nam Việt Nam. (Ảnh: Youtube Cánh Đồng Miền Tây) Tại Việt Nam, loài này phân bố tự nhiên nhiều nhất tại những khu rừng thuộc dãy Trường Sơn và các tỉnh từ Quảng Nam, Đà Nẵng cho tới Khánh Hòa. Loài hoa này cũng có nhiều tại các vùng núi ở đồng bằng sông Cửu Long, và tại cao nguyên cũng có, song số lượng ít hơn. (Ảnh: Youtube Cánh Đồng Miền Tây) Là cây đa niên, cây mai có thể sống trên một trăm năm, gốc to rễ lồi lõm, thân xù xì, cành nhánh nhiều, lá mọc xen. Ngoài thiên nhiên, cây mai tự rụng lá vào mùa Đông và ra hoa vào mùa Xuân. (Ảnh: Youtube Cánh Đồng Miền Tây) Cây hoa mai có thân cứng, cành giòn, lá nhỏ, hoa to và phẳng, lâu tàn. Mai có dáng vẻ thanh cao. Thân cây mềm mại, lá xanh biếc dịu dàng, hoa tươi rực rỡ… Hoa mai lưỡng tính mọc thành chùm. Hoa mai thường mọc ra từ nách lá, mới đầu là một hoa to, gọi là hoa cái, có vỏ lụa (vỏ trấu) bọc bên ngoài. Khi vỏ lụa bung ra, thì xuất hiện một chùm hoa con, từ một nụ đến mười nụ, tăng trưởng rất nhanh, độ bảy ngày sau là nở. Thường hoa nở 3 ngày thì tàn. Ngày thứ nhất, 5 cánh và chùm nhụy xoè thẳng ra rất đẹp. Từ lâu hoa mai là một loài hoa quý mang nhiều tầng ý nghĩa. Giống như miền Bắc có hoa đào thì hoa mai chính là tượng trưng cho miền Nam. Hình ảnh hoa mai là biểu tượng mang lại những điều tốt lành, mang lại sự giàu sang, phú quý. Để những cánh mai nở rộ khi mùa xuân sang thì cây mai phải trải qua mùa đông khắc nghiệt. Thế nên, cây mai tượng trưng cho sự mạnh mẽ, kiên cường và cổ vũ con người vượt qua khó khăn cố gắng đạt được những thành quả tốt đẹp.

