"Tàu ma" huyền thoại bất ngờ lộ diện ở Nam Cực, chuyên gia ngỡ ngàng

Tổ chức Maritime Heritage Trust thực hiện chuyến thám hiểm tìm kiếm xác tàu có tên Endurance22 vừa thông báo họ đã xác định được vị trí xác tàu Endurance. Endurance là con tàu chở nhà thám hiểm Ernest Shackleton bị chìm ở Nam Cực năm 1915. Xác tàu chỉ cách vị trí cuối cùng do thuyền trưởng Frank Worsley ghi lại vào năm 1915 khoảng 6,4 km về phía nam. Ảnh chụp xác tàu cho thấy Endurance vẫn còn khá nguyên vẹn. Điều kiện lạnh giá ở biển Weddell góp phần ngăn chặn sự tích tụ của bất kỳ tổ chức sinh vật nào có thể phá hủy lớp gỗ. "Đây là xác tàu bằng gỗ tốt nhất mà tôi từng thấy từ trước tới nay", Mensun Bound, giám đốc thám hiểm của Endurance22, cho biết. "Xác tàu nằm dựng đứng trên đáy biển, nguyên vẹn và ở trạng thái bảo quản tuyệt vời". Endurance có được một vị trí trang trọng trong lịch sử thám hiểm địa cực. Bởi nó chứa đựng câu chuyện kỳ vĩ nhất liên quan đến quá trình thoát khỏi nghịch cảnh để tồn tại khi thám hiểm, là câu chuyện về sinh tồn của Shackleton và những người trong đoàn thám hiểm. Là tàu gỗ dài 43,9m và có thiết kế ba cột buồm, Endurance được thiết kế chắc chắn, phù hợp với môi trường hoạt động tại vùng biển băng giá. Thân tàu được làm hoàn toàn bằng gỗ sồi, với chiều dày lên đến hơn 75cm (2,5 feet). Tàu Endurance khởi hành từ cảng Plymouth (Anh) vào tháng 8/1914, ngay sau thời điểm châu Âu lún vào Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Cuộc thám hiểm mang tên “The Imperial Trans-Antarctic” do Shackleton đứng đầu và đây là nỗ lực đầu tiên trên thế giới khám phá lục địa Nam Cực bằng đường bộ. Ngay sau khi rời đảo South Georgia thuộc lãnh thổ hải ngoại của Anh ở Nam Đại Tây Dương vào cuối năm 1914, tàu Endurance bị mắc kẹt trong băng tuyết. Sau nhiều tháng sống trong lều trại dã chiến được dựng trên các tảng băng trôi dạt về hướng bắc, Shackleton cùng 27 thủy thủ đoàn lên xuồng cứu sinh và tiến đến vùng đảo Voi (Elephant Island) không người sinh sống. Shackleton cùng nhóm bốn người sau đó có một hành trình vượt biển dài tới 1.280 km để tới đảo South Georgia. Từ đây, nhóm của Shackleton phái tàu đi cứu những người còn lại của đoàn thám hiểm. Tất cả thuyền viên của tàu Endurance được cứu hộ thành công vào tháng 8/1916. Hành trình sinh tồn ly kỳ này khiến nhà thám hiểm Shackleton trở thành người hùng tại Anh. Trong khi tất cả 28 thủy thủ đoàn của Endurance được cứu, nơi an nghỉ cuối cùng của con tàu vẫn là một bí ẩn hàng hải suốt hơn 100 năm - Giới thám hiểm gọi đó là "chương cuối chưa được viết trong câu chuyện huyền thoại về sự sống sót và chiến thắng". Theo Hiệp ước Nam Cực, xác tàu Endurance được bảo vệ như một Di sản lịch sử và không thể chạm vào. Các nhà thám hiểm mất thời gian dài để tìm ra con tàu bởi biển Weddell có lớp băng dày bao phủ. Chính lớp băng này từng khiến tàu Endurance bị đắm. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Tổ chức Maritime Heritage Trust thực hiện chuyến thám hiểm tìm kiếm xác tàu có tên Endurance22 vừa thông báo họ đã xác định được vị trí xác tàu Endurance. Endurance là con tàu chở nhà thám hiểm Ernest Shackleton bị chìm ở Nam Cực năm 1915. Xác tàu chỉ cách vị trí cuối cùng do thuyền trưởng Frank Worsley ghi lại vào năm 1915 khoảng 6,4 km về phía nam. Ảnh chụp xác tàu cho thấy Endurance vẫn còn khá nguyên vẹn. Điều kiện lạnh giá ở biển Weddell góp phần ngăn chặn sự tích tụ của bất kỳ tổ chức sinh vật nào có thể phá hủy lớp gỗ. "Đây là xác tàu bằng gỗ tốt nhất mà tôi từng thấy từ trước tới nay", Mensun Bound, giám đốc thám hiểm của Endurance22, cho biết. "Xác tàu nằm dựng đứng trên đáy biển, nguyên vẹn và ở trạng thái bảo quản tuyệt vời". Endurance có được một vị trí trang trọng trong lịch sử thám hiểm địa cực. Bởi nó chứa đựng câu chuyện kỳ vĩ nhất liên quan đến quá trình thoát khỏi nghịch cảnh để tồn tại khi thám hiểm, là câu chuyện về sinh tồn của Shackleton và những người trong đoàn thám hiểm. Là tàu gỗ dài 43,9m và có thiết kế ba cột buồm, Endurance được thiết kế chắc chắn, phù hợp với môi trường hoạt động tại vùng biển băng giá. Thân tàu được làm hoàn toàn bằng gỗ sồi, với chiều dày lên đến hơn 75cm (2,5 feet). Tàu Endurance khởi hành từ cảng Plymouth (Anh) vào tháng 8/1914, ngay sau thời điểm châu Âu lún vào Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Cuộc thám hiểm mang tên “The Imperial Trans-Antarctic” do Shackleton đứng đầu và đây là nỗ lực đầu tiên trên thế giới khám phá lục địa Nam Cực bằng đường bộ. Ngay sau khi rời đảo South Georgia thuộc lãnh thổ hải ngoại của Anh ở Nam Đại Tây Dương vào cuối năm 1914, tàu Endurance bị mắc kẹt trong băng tuyết. Sau nhiều tháng sống trong lều trại dã chiến được dựng trên các tảng băng trôi dạt về hướng bắc, Shackleton cùng 27 thủy thủ đoàn lên xuồng cứu sinh và tiến đến vùng đảo Voi (Elephant Island) không người sinh sống. Shackleton cùng nhóm bốn người sau đó có một hành trình vượt biển dài tới 1.280 km để tới đảo South Georgia. Từ đây, nhóm của Shackleton phái tàu đi cứu những người còn lại của đoàn thám hiểm. Tất cả thuyền viên của tàu Endurance được cứu hộ thành công vào tháng 8/1916. Hành trình sinh tồn ly kỳ này khiến nhà thám hiểm Shackleton trở thành người hùng tại Anh. Trong khi tất cả 28 thủy thủ đoàn của Endurance được cứu, nơi an nghỉ cuối cùng của con tàu vẫn là một bí ẩn hàng hải suốt hơn 100 năm - Giới thám hiểm gọi đó là "chương cuối chưa được viết trong câu chuyện huyền thoại về sự sống sót và chiến thắng". Theo Hiệp ước Nam Cực, xác tàu Endurance được bảo vệ như một Di sản lịch sử và không thể chạm vào. Các nhà thám hiểm mất thời gian dài để tìm ra con tàu bởi biển Weddell có lớp băng dày bao phủ. Chính lớp băng này từng khiến tàu Endurance bị đắm. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV