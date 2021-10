Bí ẩn muôn đời không giải trong ngọn núi huyền thoại nhất hành tinh

Shasta là một ngọn núi lửa nằm ở cuối phía nam của dãy Cascade Siskiyou County, California (Mỹ). Với độ cao 14.179m, nó là đỉnh núi cao thứ hai trong dãy Cascades và cao thứ năm ở California. Người dân địa phương tin rằng ngọn núi này là nơi linh thiêng, cội nguồn của sức mạnh thần bí sinh ra hòa bình và thịnh vượng. Một số người tin rằng núi Shasta có liên quan tới những vật thể bay bí ẩn, thậm chí có người còn nói rằng có những căn cứ ngầm bí mật tồn tại bên trong ngọn núi huyền diệu này. Rất nhiều hiện vật được phát hiện xung quanh núi Shasta chỉ ra rằng, đây từng là nơi sinh sống của một số bộ lạc bản địa Bắc Mỹ trong hơn 9.000 năm. Nó cũng là ranh giới tự nhiên giữa các lãnh thổ của bộ lạc thổ dân như Shasta, Modoc, Wintun, Atsugewi và Klamath. Nhiều chuyên gia xem núi Shasta như một địa điểm tâm linh và tập trung năng lượng vũ trụ, một khu vực hạ cánh của UFO, và ngay cả là một địa điểm dẫn vào chiều không gian thứ năm, hay là nơi tiếp cận với nền văn minh ẩn giấu. Shasta cũng được xem là một trong bảy ngọn núi linh thiêng của thế giới, một tu viện Phật giáo đã được Houn Jiyu-Kennett xây dựng tại đây vào năm 1971. Núi Shasta được tin là tâm điểm của năng lượng tích cực, nơi có thể giúp mang lại hòa bình cho nhân loại trên thế giới. Vào năm 1931, sự bí ẩn hình thành khi một vụ cháy rừng dữ dội quét qua núi Shasta. Theo người dân địa phương, một màn sương bí ẩn không biết từ đâu đã chặn đám cháy lại. Đám sương mù kỳ lạ này tạo thành ranh giới với ngọn lửa, bạn có thể nhìn thấy một đường phân cách hoàn hảo xung quanh nơi ngọn lửa bị uốn cong so với vùng trung tâm. Núi Shasta cũng được cho là nơi cung cấp năng lượng cho những thiết bị ngoài Trái đất, do sự gia tăng các báo cáo về các trường hợp nhìn thấy UFO trong khu vực này trong thập kỷ qua. Người Anh-Điêng Hopi có truyền thuyết kể về một mạng lưới hang động rộng lớn và một thành phố lớn dưới núi Shasta, nơi người bò sát sinh sống. Nhiều người dân sống xung quanh núi Shasta hay kể chuyện về những người rất cao thỉnh thoảng xuất hiện trong các thị trấn nhỏ. Hầu hết những câu chuyện kỳ quặc xung quanh núi Shasta có thể bắt nguồn từ cuốn sách có tên "A Dweller On Two Planets" (tên tiếng Việt là "Một người sống trên hai hành tinh") được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1906. Cuốn sách của Oliver chứa đựng những câu chuyện hấp dẫn đối với "người yêu mến tâm linh". Núi Shasta được ví là địa điểm linh thiêng của thổ dân châu Mỹ. Bên dưới ngọn núi là thành phố pha lê Telos, nơi mọi ước nguyện có thể được thực hiện như bất tử, thoát khỏi đau đớn và khổ đau, danh vọng, tình bạn và tình yêu. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

Shasta là một ngọn núi lửa nằm ở cuối phía nam của dãy Cascade Siskiyou County, California (Mỹ). Với độ cao 14.179m, nó là đỉnh núi cao thứ hai trong dãy Cascades và cao thứ năm ở California. Người dân địa phương tin rằng ngọn núi này là nơi linh thiêng, cội nguồn của sức mạnh thần bí sinh ra hòa bình và thịnh vượng. Một số người tin rằng núi Shasta có liên quan tới những vật thể bay bí ẩn, thậm chí có người còn nói rằng có những căn cứ ngầm bí mật tồn tại bên trong ngọn núi huyền diệu này. Rất nhiều hiện vật được phát hiện xung quanh núi Shasta chỉ ra rằng, đây từng là nơi sinh sống của một số bộ lạc bản địa Bắc Mỹ trong hơn 9.000 năm. Nó cũng là ranh giới tự nhiên giữa các lãnh thổ của bộ lạc thổ dân như Shasta, Modoc, Wintun, Atsugewi và Klamath. Nhiều chuyên gia xem núi Shasta như một địa điểm tâm linh và tập trung năng lượng vũ trụ, một khu vực hạ cánh của UFO, và ngay cả là một địa điểm dẫn vào chiều không gian thứ năm, hay là nơi tiếp cận với nền văn minh ẩn giấu. Shasta cũng được xem là một trong bảy ngọn núi linh thiêng của thế giới, một tu viện Phật giáo đã được Houn Jiyu-Kennett xây dựng tại đây vào năm 1971. Núi Shasta được tin là tâm điểm của năng lượng tích cực, nơi có thể giúp mang lại hòa bình cho nhân loại trên thế giới. Vào năm 1931, sự bí ẩn hình thành khi một vụ cháy rừng dữ dội quét qua núi Shasta. Theo người dân địa phương, một màn sương bí ẩn không biết từ đâu đã chặn đám cháy lại. Đám sương mù kỳ lạ này tạo thành ranh giới với ngọn lửa, bạn có thể nhìn thấy một đường phân cách hoàn hảo xung quanh nơi ngọn lửa bị uốn cong so với vùng trung tâm. Núi Shasta cũng được cho là nơi cung cấp năng lượng cho những thiết bị ngoài Trái đất, do sự gia tăng các báo cáo về các trường hợp nhìn thấy UFO trong khu vực này trong thập kỷ qua. Người Anh-Điêng Hopi có truyền thuyết kể về một mạng lưới hang động rộng lớn và một thành phố lớn dưới núi Shasta, nơi người bò sát sinh sống. Nhiều người dân sống xung quanh núi Shasta hay kể chuyện về những người rất cao thỉnh thoảng xuất hiện trong các thị trấn nhỏ. Hầu hết những câu chuyện kỳ quặc xung quanh núi Shasta có thể bắt nguồn từ cuốn sách có tên "A Dweller On Two Planets" (tên tiếng Việt là "Một người sống trên hai hành tinh") được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1906. Cuốn sách của Oliver chứa đựng những câu chuyện hấp dẫn đối với "người yêu mến tâm linh". Núi Shasta được ví là địa điểm linh thiêng của thổ dân châu Mỹ. Bên dưới ngọn núi là thành phố pha lê Telos, nơi mọi ước nguyện có thể được thực hiện như bất tử, thoát khỏi đau đớn và khổ đau, danh vọng, tình bạn và tình yêu. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.