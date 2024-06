Tạo "nhà mới" cho san hô: Dự án độc đáo tại biển Caribe

Hai nghệ nhân gốm tài ba, Hugo Osorio và Pedro Fuentes, đã hiện thực hóa một ý tưởng táo bạo: tạo ra các tác phẩm điêu khắc từ đất sét làm nơi trú ẩn cho san hô, loài sinh vật đang đối mặt với nhiều mối đe dọa từ du lịch và biến đổi khí hậu. Dự án mang tên MUSZIF, khởi xướng từ năm 2018 bởi nhà thiết kế thời trang Tatiana Orrego, cư dân của hòn đảo Isla Fuerte. Với mục tiêu bảo vệ và thúc đẩy vòng đời của san hô, Orrego đã cấy san hô non lên các tác phẩm điêu khắc bằng đất sét và quan sát chúng sinh trưởng. Các tác phẩm này được đặt rải rác ở độ sâu khoảng 6m dưới đáy biển, trở thành "chất nền lý tưởng" cho sự phát triển của các loài động vật không xương sống Những tác phẩm điêu khắc của Osorio và Fuentes, cao khoảng 1,5m, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều sinh vật biển, trong đó có cả cá và thợ lặn. Không chỉ là một sáng kiến nghệ thuật, dự án này còn mang trong mình sứ mệnh bảo vệ môi trường. "Ánh sáng được tạo ra bởi Chaetopterus không xuất hiện dưới dạng chớp sáng mà kéo dài rất lâu," Tiến sĩ Evelien De Meulenaere từ Viện Hải dương học Scripps cho biết. Dự án MUSZIF đặt ra mục tiêu tạo ra thêm 25 tác phẩm điêu khắc nữa trong tương lai, biến Isla Fuerte thành một "phòng trưng bày" san hô độc đáo. Nơi đây đón khoảng 2.000 du khách mỗi năm, mang lại không gian lý tưởng để khách du lịch chiêm ngưỡng san hô mà không gây quá tải cho các rạn san hô tự nhiên. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), thế giới đang chứng kiến đợt tẩy trắng san hô quy mô lớn thứ tư kể từ đầu năm nay, với nguyên nhân chính là sự nóng lên của đại dương. Hiện tượng tẩy trắng này khiến san hô chết hàng loạt, gây ra những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái biển, ngành du lịch và an ninh lương thực. Tại Colombia, các rạn san hô trải rộng trên khu vực có diện tích tương đương 100.000 sân bóng đá, nhưng hơn 2/3 số đó đã bị tẩy trắng. San hô còn phải đối mặt với nhiều mối đe dọa khác do hoạt động du lịch, như việc du khách bẻ gãy các mảnh san hô để mang lên bờ hoặc giẫm đạp lên các cấu trúc san hô. Dự án nghệ thuật của Osorio và Fuentes không chỉ tạo ra một ngôi nhà mới cho san hô mà còn truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường biển. "Phòng trưng bày" san hô Isla Fuerte không chỉ là điểm đến thu hút du khách mà còn là biểu tượng cho sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học trong việc bảo vệ thiên nhiên. Tatiana Orrego và các nghệ nhân Osorio, Fuentes đã khẳng định rằng, thông qua dự án này, họ hy vọng có thể đóng góp vào công cuộc bảo vệ và phục hồi các rạn san hô trên toàn thế giới. Với sự sáng tạo và tâm huyết, họ đã mở ra một hướng đi mới, đầy tiềm năng trong việc bảo vệ môi trường biển. Mời quý độc giả xem thêm video: Nổi da gà khi thấy sinh vật lạ biết “nhảy múa” dưới biển.

Hai nghệ nhân gốm tài ba, Hugo Osorio và Pedro Fuentes, đã hiện thực hóa một ý tưởng táo bạo: tạo ra các tác phẩm điêu khắc từ đất sét làm nơi trú ẩn cho san hô, loài sinh vật đang đối mặt với nhiều mối đe dọa từ du lịch và biến đổi khí hậu. Dự án mang tên MUSZIF, khởi xướng từ năm 2018 bởi nhà thiết kế thời trang Tatiana Orrego, cư dân của hòn đảo Isla Fuerte. Với mục tiêu bảo vệ và thúc đẩy vòng đời của san hô, Orrego đã cấy san hô non lên các tác phẩm điêu khắc bằng đất sét và quan sát chúng sinh trưởng. Các tác phẩm này được đặt rải rác ở độ sâu khoảng 6m dưới đáy biển, trở thành "chất nền lý tưởng" cho sự phát triển của các loài động vật không xương sống Những tác phẩm điêu khắc của Osorio và Fuentes, cao khoảng 1,5m, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều sinh vật biển, trong đó có cả cá và thợ lặn. Không chỉ là một sáng kiến nghệ thuật, dự án này còn mang trong mình sứ mệnh bảo vệ môi trường . "Ánh sáng được tạo ra bởi Chaetopterus không xuất hiện dưới dạng chớp sáng mà kéo dài rất lâu," Tiến sĩ Evelien De Meulenaere từ Viện Hải dương học Scripps cho biết. Dự án MUSZIF đặt ra mục tiêu tạo ra thêm 25 tác phẩm điêu khắc nữa trong tương lai, biến Isla Fuerte thành một "phòng trưng bày" san hô độc đáo. Nơi đây đón khoảng 2.000 du khách mỗi năm, mang lại không gian lý tưởng để khách du lịch chiêm ngưỡng san hô mà không gây quá tải cho các rạn san hô tự nhiên. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), thế giới đang chứng kiến đợt tẩy trắng san hô quy mô lớn thứ tư kể từ đầu năm nay, với nguyên nhân chính là sự nóng lên của đại dương. Hiện tượng tẩy trắng này khiến san hô chết hàng loạt, gây ra những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái biển, ngành du lịch và an ninh lương thực. Tại Colombia, các rạn san hô trải rộng trên khu vực có diện tích tương đương 100.000 sân bóng đá, nhưng hơn 2/3 số đó đã bị tẩy trắng. San hô còn phải đối mặt với nhiều mối đe dọa khác do hoạt động du lịch, như việc du khách bẻ gãy các mảnh san hô để mang lên bờ hoặc giẫm đạp lên các cấu trúc san hô. Dự án nghệ thuật của Osorio và Fuentes không chỉ tạo ra một ngôi nhà mới cho san hô mà còn truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường biển. "Phòng trưng bày" san hô Isla Fuerte không chỉ là điểm đến thu hút du khách mà còn là biểu tượng cho sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học trong việc bảo vệ thiên nhiên. Tatiana Orrego và các nghệ nhân Osorio, Fuentes đã khẳng định rằng, thông qua dự án này, họ hy vọng có thể đóng góp vào công cuộc bảo vệ và phục hồi các rạn san hô trên toàn thế giới. Với sự sáng tạo và tâm huyết, họ đã mở ra một hướng đi mới, đầy tiềm năng trong việc bảo vệ môi trường biển. Mời quý độc giả xem thêm video: Nổi da gà khi thấy sinh vật lạ biết “nhảy múa” dưới biển.