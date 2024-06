Tận mục những chiếc đồng hồ 'kỳ quái' bậc nhất, khó tin nhất số 4

1. MB&F HM4 Thunderbolt: MB&F HM4 Thunderbolt được lấy cảm hứng từ máy bay A-10 và được thiết kế theo phong cách phi công cổ điển. Chiếc đồng hồ này có vỏ titanium phức tạp, được cấu tạo từ hơn 300 bộ phận nhỏ, với cơ chế gắn dây đeo độc đáo và các đoạn sapphire của hai “ống động cơ”. Đây là một kiệt tác nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo, mang lại trải nghiệm đeo độc đáo và đậm chất công nghệ. 2. Concord C1 Quantum Gravity Tourbillon: Concord C1 Quantum Gravity Tourbillon ra mắt năm 2008 với thiết kế tương lai, tích hợp tourbillon bên ngoài vỏ và các hạt nano phát quang để hiển thị mức năng lượng. Phiên bản C1 Tourbillon POP Gravity Collector được phát hành với vỏ titan và các mặt số màu sắc sống động, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa thẩm mỹ và công nghệ. 3. Cabestan Winch Tourbillon: Cabestan Winch Tourbillon là sản phẩm của công ty chế tác đồng hồ Thụy Sĩ Cabestan, nổi bật với thiết kế lấy cảm hứng từ cơ chế xích và tời. Độ chính xác cao của bộ chuyển động được đảm bảo bởi hệ thống fusee-and-chain và các bộ phận bằng bạc Đức. Đây là một mẫu đồng hồ độc đáo và sang trọng, thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và công nghệ hiện đại. 4. Romain Jerome Titanic Day and Night: Romain Jerome Titanic Day and Night là chiếc đồng hồ không hiển thị thời gian, chỉ có hai tourbillon cho ngày và đêm. Được làm từ chất liệu từ tàu Titanic, chiếc đồng hồ này mang lại trải nghiệm đo thời gian mới lạ, chia thời gian thành hai phần đối lập nhưng bổ sung lẫn nhau. 5. Hublot Black Caviar: Hublot Black Caviar là một kiệt tác đồng hồ với thiết kế toàn màu đen, chỉ sử dụng kim cương đen. Vỏ máy bằng vàng trắng được giấu kín và được trang trí bằng 544 viên kim cương baguette. Đây là sự kết hợp tinh tế giữa chế tác đồng hồ và nghệ thuật trang sức, mang lại vẻ đẹp huyền bí và sang trọng. 6. Hermes Arceau Pocket Aaaaargh!: Hermes Arceau Pocket Aaaaargh! là một chiếc đồng hồ bỏ túi với thiết kế khảm da phức tạp của nghệ sĩ Alice Shirley, kết hợp với bộ lặp phút và tourbillon. Đây là một tác phẩm nghệ thuật thủ công tinh xảo, thể hiện sự sáng tạo và khéo léo của Hermes trong việc chế tác đồng hồ. 7. Jacob & Co. Twin Turbo Furious La Montre Noire Bugatti: Jacob & Co. Twin Turbo Furious La Montre Noire Bugatti là chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ Bugatti Type 57SC Atlantic Coupe. Được bọc bằng vàng đen 18K và trang trí bằng ngọc bích đen tự nhiên, chiếc đồng hồ này kết hợp sự phức tạp của Twin Turbo Furious với lịch sử độc đáo của La Voiture, mang lại vẻ đẹp và hiệu suất xuất sắc. 8. Christian Dior Grand Bal Plume: Christian Dior Grand Bal Plume là một chiếc đồng hồ nữ tính và thanh lịch, được trang trí bằng lông vũ màu xanh lam và kim cương. Bộ chuyển động tự động độc quyền của Dior mô phỏng vòng xoáy của một chiếc váy dạ hội, kết hợp sự tinh tế của thời trang cao cấp với kỹ thuật chế tác đồng hồ đỉnh cao. Mời quý độc giả xem thêm video: “Bóc” giá đồng hồ Thụy Sỹ khắc họa hình ảnh Hai Bà Trưng.

1. MB&F HM4 Thunderbolt: MB&F HM4 Thunderbolt được lấy cảm hứng từ máy bay A-10 và được thiết kế theo phong cách phi công cổ điển. Chiếc đồng hồ này có vỏ titanium phức tạp, được cấu tạo từ hơn 300 bộ phận nhỏ, với cơ chế gắn dây đeo độc đáo và các đoạn sapphire của hai “ống động cơ”. Đây là một kiệt tác nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo, mang lại trải nghiệm đeo độc đáo và đậm chất công nghệ. 2. Concord C1 Quantum Gravity Tourbillon: Concord C1 Quantum Gravity Tourbillon ra mắt năm 2008 với thiết kế tương lai, tích hợp tourbillon bên ngoài vỏ và các hạt nano phát quang để hiển thị mức năng lượng. Phiên bản C1 Tourbillon POP Gravity Collector được phát hành với vỏ titan và các mặt số màu sắc sống động, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa thẩm mỹ và công nghệ. 3. Cabestan Winch Tourbillon: Cabestan Winch Tourbillon là sản phẩm của công ty chế tác đồng hồ Thụy Sĩ Cabestan, nổi bật với thiết kế lấy cảm hứng từ cơ chế xích và tời. Độ chính xác cao của bộ chuyển động được đảm bảo bởi hệ thống fusee-and-chain và các bộ phận bằng bạc Đức. Đây là một mẫu đồng hồ độc đáo và sang trọng, thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và công nghệ hiện đại. 4. Romain Jerome Titanic Day and Night: Romain Jerome Titanic Day and Night là chiếc đồng hồ không hiển thị thời gian, chỉ có hai tourbillon cho ngày và đêm. Được làm từ chất liệu từ tàu Titanic, chiếc đồng hồ này mang lại trải nghiệm đo thời gian mới lạ, chia thời gian thành hai phần đối lập nhưng bổ sung lẫn nhau. 5. Hublot Black Caviar: Hublot Black Caviar là một kiệt tác đồng hồ với thiết kế toàn màu đen, chỉ sử dụng kim cương đen. Vỏ máy bằng vàng trắng được giấu kín và được trang trí bằng 544 viên kim cương baguette. Đây là sự kết hợp tinh tế giữa chế tác đồng hồ và nghệ thuật trang sức, mang lại vẻ đẹp huyền bí và sang trọng. 6. Hermes Arceau Pocket Aaaaargh!: Hermes Arceau Pocket Aaaaargh! là một chiếc đồng hồ bỏ túi với thiết kế khảm da phức tạp của nghệ sĩ Alice Shirley, kết hợp với bộ lặp phút và tourbillon. Đây là một tác phẩm nghệ thuật thủ công tinh xảo, thể hiện sự sáng tạo và khéo léo của Hermes trong việc chế tác đồng hồ. 7. Jacob & Co. Twin Turbo Furious La Montre Noire Bugatti: Jacob & Co. Twin Turbo Furious La Montre Noire Bugatti là chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ Bugatti Type 57SC Atlantic Coupe. Được bọc bằng vàng đen 18K và trang trí bằng ngọc bích đen tự nhiên, chiếc đồng hồ này kết hợp sự phức tạp của Twin Turbo Furious với lịch sử độc đáo của La Voiture, mang lại vẻ đẹp và hiệu suất xuất sắc. 8. Christian Dior Grand Bal Plume: Christian Dior Grand Bal Plume là một chiếc đồng hồ nữ tính và thanh lịch, được trang trí bằng lông vũ màu xanh lam và kim cương. Bộ chuyển động tự động độc quyền của Dior mô phỏng vòng xoáy của một chiếc váy dạ hội, kết hợp sự tinh tế của thời trang cao cấp với kỹ thuật chế tác đồng hồ đỉnh cao. Mời quý độc giả xem thêm video: “Bóc” giá đồng hồ Thụy Sỹ khắc họa hình ảnh Hai Bà Trưng.