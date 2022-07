Tận mục loài thú quý ở Việt Nam: Còn rất ít, "hiếm như ngọc"!

Được biết, chương trình điều tra phân bố và sinh cảnh sống của loài Voọc Chà vá chân xám tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi do Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) thực hiện. Kết quả thu được cho thấy, số lượng cá thể Voọc Chà vá chân xám còn lại ít ỏi tại các khu rừng tự nhiên thuộc huyện Ba Tơ, Trà Bồng, và thấy loài này đang đứng trước nguy cơ bị săn bắn, bẫy, bắt rất cao. Vào tháng 10-2021, tại xã Ba Trang (huyện Ba Tơ) phát hiện 2 đối tượng dùng súng bắn chết 5 cá thể Voọc Chà vá chân xám. Sinh cảnh sống của loài này vẫn đang ngày càng bị thu hẹp do nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là chưa có khu rừng đặc dụng để bảo tồn các nguồn gen quý hiếm này trong khi mức độ đe dọa xâm hại ngày càng cao. Voọc Chà vá chân xám chủ yếu sống trên cây theo đàn và hoạt động vào ban ngày. Thức ăn của loài động vật đặc hữu này bao gồm lá cây, hoa và trái cây. Voọc Chà vá chân xám là loài đặc hữu chỉ có ở Việt Nam, có tên khoa học là Pygathrix cinerea, phân bố tại một số tỉnh Nam trung bộ như Quảng Nam, Kontum, Bình Định. Loài này hiện chỉ còn dưới 1500 cá thể do nạn chặt phá rừng những năm qua. Theo nghi nhận, đây là một trong số 25 loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới với chỉ 800-1.000 cá thể còn sót lại, là loài động vật hiếm và có diện phân bố hẹp. Voọc Chà vá chân xám giao tiếp với nhau thông qua hình ảnh, âm thanh và sự động chạm. Biểu hiện khuôn mặt có thể là nhăn nhó, cho thấy thái độ tuân phục, thái độ đùa giỡn khi chơi cùng các thành viên khác và nhìn chằm chằm thể hiện sự tò mò hay tức giận. Biểu hiện khuôn mặt cũng được thể hiện rõ trong giai đoạn chọn bạn tình. Con đực sẽ nhìn về phía con cái để cho thấy rằng chúng sẵn sàng giao phối. Voọc Chà vá chân xám thường chải chuốt lông để loại bỏ ký sinh trùng. Mùa "yêu đương" của Voọc Chà vá chân xám bắt đầu giữa tháng 8 và tháng 12 trong khi mùa sinh sản thường diễn ra giữa tháng 1 và tháng 8. Hiện Chà vá chân xám nằm trong danh sách các loài cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ của IUCN. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

