Tận mục kẻ săn mồi “tanh tưởi” trong thế giới động vật

Mèo chân đen là loài mèo hoang bản địa ở vùng nam Châu Phi, sinh sống chủ yếu ở Nam Phi, Namibia, Botswana, một phần Zimbabwe và phía nam Angola. Có kích thước nhỏ bé, một con mèo chân đen đực trưởng thành chỉ có cân nặng trung bình 1,9kg và tối đa là 2,4kg, trong khi mèo cái nặng không quá 1,6kg. Giống như mèo nhà, mèo chân đen cũng có thân hình nhỏ nhắn và một khuôn mặt tròn trịa. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài lừa tình ấy, chúng thực sự là những kẻ săn mồi tanh tưởi trong thế giới tự nhiên. Các chú mèo chân đen được các nhà khoa học gọi là Gyra, mỗi đêm nó có thể đi được một quãng đường dài tới 20 dặm để săn tìm con mồi. Loài động vật đáng yêu này có quá trình trao đổi chất nhanh chóng, do đó đòi hỏi nó phải có khả năng săn mồi gần như không ngừng nghỉ, có nghĩa là nó có thể giết chết trung bình từ 10 đến 14 loài gặm nhấm hoặc chim nhỏ mỗi đêm, nhiều nạn nhân hơn một con báo săn trong một tháng. Trên hết, khả năng săn mồi thành công của nó là khoảng 60%, trong khi sư tử chỉ thành công trong việc bắt được nạn nhân của chúng từ khoảng 20 đến 25%. Mặc dù tên là vậy nhưng không phải chân mèo màu đen, mà chỉ có phần dưới của bàn chân mèo và đệm chân mèo màu đen. Màu lông thay đổi từ màu nâu đỏ (ở các vùng phía nam của Châu Phi) đến màu nhạt hơn nhiều về phía bắc. Cằm và cổ họng có màu trắng, với các dải sẫm màu rõ rệt trên cổ họng và đuôi có màu đen. Mô tả này giúp ích rất nhiều khi phân biệt nó với mèo rừng châu Phi. Những chú mèo dễ thương này có làn da màu hồng, khác với những chú mèo hoang khác da thường có màu nâu sẫm đến đen. Mèo chân đen được biết đến với sự dũng cảm và ngoan cường. Thị lực của mèo chân đen tốt hơn con người sáu lần, nhờ vào đôi mắt to lớn. Nó cũng được trang bị tầm nhìn ban đêm tuyệt vời và thính giác hoàn hảo có thể thu được ngay cả những âm thanh tapilu nhỏ nhất. Một điều khác biệt ở mèo chân đen là chúng leo trèo kém. Chúng không thích và không ưa các cành cây. Nguyên nhân là do thân hình chắc nịch và đuôi ngắn của chúng khiến việc leo cây trở nên khó khăn. Theo Sách đỏ IUCN 2016 về các loài bị đe dọa, chúng là loài “dễ bị tổn thương”, có nghĩa là nó có nguy cơ bị tuyệt chủng cao trong môi trường hoang dã. Hiện tại, loài này chỉ được tìm thấy ở Botswana, Namibia và Nam Phi. >>>Xem thêm video: Cận cảnh sản phẩm linh vật mèo hút khách trước thềm Quý Mão 2023.

Mèo chân đen là loài mèo hoang bản địa ở vùng nam Châu Phi, sinh sống chủ yếu ở Nam Phi, Namibia, Botswana, một phần Zimbabwe và phía nam Angola. Có kích thước nhỏ bé, một con mèo chân đen đực trưởng thành chỉ có cân nặng trung bình 1,9kg và tối đa là 2,4kg, trong khi mèo cái nặng không quá 1,6kg. Giống như mèo nhà, mèo chân đen cũng có thân hình nhỏ nhắn và một khuôn mặt tròn trịa. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài lừa tình ấy, chúng thực sự là những kẻ săn mồi tanh tưởi trong thế giới tự nhiên. Các chú mèo chân đen được các nhà khoa học gọi là Gyra, mỗi đêm nó có thể đi được một quãng đường dài tới 20 dặm để săn tìm con mồi. Loài động vật đáng yêu này có quá trình trao đổi chất nhanh chóng, do đó đòi hỏi nó phải có khả năng săn mồi gần như không ngừng nghỉ, có nghĩa là nó có thể giết chết trung bình từ 10 đến 14 loài gặm nhấm hoặc chim nhỏ mỗi đêm, nhiều nạn nhân hơn một con báo săn trong một tháng. Trên hết, khả năng săn mồi thành công của nó là khoảng 60%, trong khi sư tử chỉ thành công trong việc bắt được nạn nhân của chúng từ khoảng 20 đến 25%. Mặc dù tên là vậy nhưng không phải chân mèo màu đen, mà chỉ có phần dưới của bàn chân mèo và đệm chân mèo màu đen. Màu lông thay đổi từ màu nâu đỏ (ở các vùng phía nam của Châu Phi) đến màu nhạt hơn nhiều về phía bắc. Cằm và cổ họng có màu trắng, với các dải sẫm màu rõ rệt trên cổ họng và đuôi có màu đen. Mô tả này giúp ích rất nhiều khi phân biệt nó với mèo rừng châu Phi. Những chú mèo dễ thương này có làn da màu hồng, khác với những chú mèo hoang khác da thường có màu nâu sẫm đến đen. Mèo chân đen được biết đến với sự dũng cảm và ngoan cường. Thị lực của mèo chân đen tốt hơn con người sáu lần, nhờ vào đôi mắt to lớn. Nó cũng được trang bị tầm nhìn ban đêm tuyệt vời và thính giác hoàn hảo có thể thu được ngay cả những âm thanh tapilu nhỏ nhất. Một điều khác biệt ở mèo chân đen là chúng leo trèo kém. Chúng không thích và không ưa các cành cây. Nguyên nhân là do thân hình chắc nịch và đuôi ngắn của chúng khiến việc leo cây trở nên khó khăn. Theo Sách đỏ IUCN 2016 về các loài bị đe dọa, chúng là loài “dễ bị tổn thương”, có nghĩa là nó có nguy cơ bị tuyệt chủng cao trong môi trường hoang dã. Hiện tại, loài này chỉ được tìm thấy ở Botswana, Namibia và Nam Phi. >>>Xem thêm video: Cận cảnh sản phẩm linh vật mèo hút khách trước thềm Quý Mão 2023.