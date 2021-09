Tận mục công đoạn “vuốt ve” rắn thu nọc độc chế huyết thanh

Các nhà khoa học tại Viện Butantan ở Sao Paulo có một công việc vô cùng kỳ lạ và nguy hiểm khiến ai nghe qua cũng sẽ rùng mình. Đó là thu hoạch chất độc từ rắn. Tại đây, các nhà khoa học nuôi nhốt hàng trăm con rắn, sau đó thu hoạch chất độc để sản xuất chất kháng nọc độc sẽ cứu sống những người bị rắn độc cắn.Quy trình thu hoạch nọc độc rắn này diễn ra vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Nắm chặt con rắn chết người đằng sau hàm của nó, các nhà khoa học sẽ mát-xa tuyến nọc độc để vắt kiệt những giọt chất lỏng. De Souza và các đồng nghiệp của cô tại Viện Butantan ở Sao Paulo đã vô cùng quen thuộc với công việc này. Sử dụng một cây gậy có móc, de Souza cẩn thận nhấc một trong những sinh vật bò sát ra khỏi hộp nhựa của nó và điều khiển nó vào một cái trống chứa carbon dioxide. Trong vòng vài phút, con rắn ngủ thiếp đi. "Nó làm cho con vật bớt căng thẳng", de Souza giải thích. Con rắn sau đó được đặt trên băng ghế dài bằng thép không gỉ trong phòng nơi nhiệt độ dao động khoảng 27 độ C. De Souza có vài phút để rút nọc độc một cách an toàn trước khi con rắn bắt đầu cựa quậy. Những con rắn được cho ăn chuột được nuôi tại viện nghiên cứu. Sau khi ép nọc, de Souza ghi lại trọng lượng và chiều dài của con rắn trước khi đặt nó trở lại vào thùng chứa. Chất kháng nọc độc được tạo ra bằng cách tiêm một lượng nhỏ chất độc vào ngựa được Butantan giữ trong trang trại để kích hoạt phản ứng miễn dịch tạo ra kháng thể chống độc tố tấn công. Nọc sau đó được chiết xuất từ con vật và các kháng thể được thu hoạch để tạo ra loại huyết thanh sẽ được dùng cho những nạn nhân bị rắn cắn. Viện đang tạo ra tất cả chất kháng nọc độc của Brazil - khoảng 250.000 lọ 10-15 ml mỗi năm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có khoảng 5,4 triệu người bị rắn cắn mỗi năm. 81.000 đến 138.000 người chết do rắn cắn trong khi nhiều người khác bị cắt chi và các khuyết tật vĩnh viễn khác do độc tố. Để giảm số người chết và bị thương, WHO đã tiết lộ kế hoạch vào đầu năm nay bao gồm việc thúc đẩy sản xuất các loại chất kháng nọc độc chất lượng. Brazil là một phần của chiến lược đó. Huyết thanh kháng nọc rắn là huyết thanh chứa các globulin kháng độc tố có khả năng trung hòa đặc hiệu một hoặc một số loại nọc rắn, được sản xuất từ huyết thanh động vật khỏe mạnh đã được miễn dịch với loại nọc rắn đó (huyết thanh kháng nọc rắn đơn giá) hoặc với một số loại nọc rắn. Các huyết thanh kháng nọc rắn hiện nay chủ yếu có tác dụng với nọc độc của một trong hai hoặc cả hai nhóm: nhóm rắn hổ (Elapids-Elapidae), bao gồm rắn hổ mang, rắn san hô (coral snakes).., và nhóm rắn lục (Vipers-Viperidae) bao gồm cooperhead, rắn đuôi chuông và rắn nước mocassins. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

