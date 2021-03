Tại sao trong vũ trụ lại có mùi đặc trưng như... thịt nướng?

Các nhà du hành vũ trụ sau những chuyến đi của mình thường nhắc đến một thứ mùi thơm đặc biệt xuất hiện bên ngoài không gian bao la. Họ không thể ngửi thấy nó khi đang thực hiện chuyến bay bởi vì thiết kế của bộ trang phục dành cho phi hành gia khiến họ chỉ thấy mùi như mùi nhựa. Tuy nhiên, khi bước vào trạm không gian và bỏ mũ bảo hộ ra, họ ngay lập tức nhận thấy một luồng hơi mạnh, đặc biệt. Nó bám vào trang phục, mũ bảo hộ, găng tay và cả các dụng cụ khác. Được cho là đến từ gần chân không, thứ mùi cay cay này là sự kết hợp giữa 3 yếu tố: miếng thịt nướng bị cháy, kim loại nóng chảy và khói hàn. Hỗn hợp đó tồn tại gần như ở khắp mọi nơi trong vũ trụ, bắt nguồn từ cái chết của những ngôi sao. Steven Pearce - chuyên gia hóa học của NASA đồng thời là người tái tạo mùi không gian để giúp các nhà du hành làm quen trước khi thực hiện nhiệm vụ của mình cũng cho biết, mùi kim loại trong đó còn có thể là do sự chuyển động thải ra năng lượng cao của các ion. “Tôi chưa từng ngửi thấy mùi nào giống như thế trước đây, nó mang lại ấn tượng rất khó quên”, phi hành gia Kevin Ford của NASA từng phát biểu sau chuyến đi năm 2009. Không gian trong vũ trụ chứa rất nhiều sản phẩm phụ của quá trình đốt cháy là các hợp chất thuộc nhóm hydrocacbon thơm polycianic (polycianic aromatic hydrocacbon-PAH). Các phân tử hợp chất PAH dường như có mặt ở khắp nơi trong vũ trụ và có mùi vị đặc trưng. Louis Allamandola - giám đốc Viện Vật lý và hóa học thiên văn cho biết, những hợp chất này cũng nằm trong danh sách những chất xuất hiện sớm nhất trên Trái Đất. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi PAH có trong than, dầu và thậm chí cả thực phẩm. Mùi vị trong không gian là rất khác biệt so với Trái Đất. Pearce cho biết, mùi trong không gian giống với mùi của thuốc súng. Allamandola giải thích rằng, mùi trong hệ mặt trời của chúng ta đặc biệt cay vì nó chứa rất nhiều cacbon và ít oxy. Cũng giống như chiếc xe hơi hoạt động trong trạng thái thiếu oxy, nó sẽ xuất hiện muội đen và mùi hôi. Các vì sao chứa nhiều oxy, tuy nhiên, nó có mùi vị tựa như mùi của chiếc vỉ nướng than. Một khi bạn rời khỏi thiên hà của chúng ta, bạn có thể gặp được những mùi thú vị. Trong túi đen của vũ trụ, những đám mây phân tử chứa các hạt bụi nhỏ với mùi hôi, thoảng qua mùi vị ngọt ngào đi cùng với mùi hôi giống mùi trứng thối của lưu huỳnh.

