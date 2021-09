Sửng sốt những bí ẩn không lời giải gây rối não cả thiên tài

Cleopatra là nhà cai trị thực sự cuối cùng của Vương triều Ptolemaios của Ai Cập. Tuy nhiên đến nay, lăng mộ thật sự của Cleopatra ở đâu luôn là bí ẩn lớn cho các nhà khảo cổ. Họ lưu ý rằng dù lăng mộ của Cleopatra tồn tại cho đến ngày nay, nó có thể bị cướp bóc nặng nề và không thể xác định được. Một huyền thoại không thể không nhắc đến là kho báu của Copper Scroll có thật hay không, chính xác nó được cất giấu ở đâu, liệu nó đã từng được tìm thấy hay chưa và liệu nó có còn tồn tại đến ngày nay hay không... Sau khi các nhà khảo cổ học tìm thấy một cuộn đồng trong một hang động tại Qumran năm 1952. Rongorongo là tên của bản thảo viết bằng chữ tượng hình do những cư dân đầu tiên của đảo Phục Sinh viết ra. Ngôn ngữ này đã biến mất từ lâu khiến cho việc giải mã bản thảo trở nên vô vọng. Thực dân châu Âu cấm đoán ngôn ngữ này vì nguồn gốc ngoại giáo của người dân trên đảo. Nhà văn Hy Lạp Pausanias đã miêu tả lại cảnh tượng trận động đất kinh hoàng đã phá hủy thành phố Helike trong một đêm. Ngoài các văn tự Hy Lạp cổ, không có dấu hiệu gì cho thấy thành phố này đã từng tồn tại cho đến khi một nhà khảo cổ phát hiện đồng tiền Helike có chạm khắc hình đầu thần Poisedon. Tuy nhiên, sự hiện diện của nó đến nay vẫn là một ẩn số trong lịch sử nhân loại. Cho đến nay đã có hàng trăm xác ướp – chủ yếu từ thời đồ sắt – được phát hiện ở vùng đầm lầy phía bắc châu Âu. Phần nhiều các xác ướp được bảo quản rất tốt có niên đại đến 2.000 năm và mang dấu vết của việc bị tra tấn và bạo lực. Những vết tích đáng sợ này khiến các nhà khoa học phải đặt giả thiết rằng họ là nạn nhân của một nghi thức cúng tế của người xưa. Trong khi các sử gia ngày càng khám phá thêm nhiều nguyên nhân khiến Đế chế La Mã sụp đổ thì bí ẩn vẫn bao trùm lên sự biến mất của Đế chế Minoan. Các giả thiết về sự sụp đổ bao gồm một lớp tro núi lửa làm mùa màng thất bát hoặc họ đã bị quân Hy Lạp chiếm quyền. Năm 587 TCN, một đội quân Babylon dưới thời vua Nebuchadnezzar II đã chinh phục Jerusalem, cướp phá thành phố và phá hủy đền thờ Thiên chúa của người Do Thái. Đền thờ này chứa Hòm Giao ước, trong đó có các bảng ghi 10 điều răn của Chúa. Tuy nhiên, số phận của Hòm Giao ước đến nay vẫn chưa thật sự rõ ràng. Các tác giả cổ đại mô tả hàng loạt khu vườn tuyệt đẹp được xây dựng tại thành phố cổ Babylon thuộc Iraq ngày nay. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học đã khai quật Babylon nhưng vẫn chưa thể tìm thấy dấu tích của khu vườn tương ứng với các mô tả đó. Điều này khiến các nhà khảo cổ đặt ra câu hỏi: Liệu những khu vườn treo có thực sự tồn tại? Các sử gia vẫn tiếp tục tìm kiếm nhân vật Robin Hood huyền thoại, một hiệp sĩ rừng xanh cướp của người giàu chia cho dân nghèo và danh sách những người tình nghi xuất hiện khá nhiều tên tuổi. Cuộc tìm kiếm nhân vật huyền thoại này trở nên khó khăn hơn vì về sau những người kể chuyện lại thêu dệt thêm nhiều nhân vật câu chuyện. Sau khi một đội quân La Mã kém cỏi của tướng Crassus bị quân Parthians đánh bại, người ta cho rằng một nhóm nhỏ tù binh chiến tranh đã lang thang qua sa mạc và cuối cùng gia nhập vào quân đội của 17 năm sau. Các nhà khoa học đang tiến hành thử nghiệm DNA đế chứng minh cho giả thiết trên và để giải thích một số đặc điểm của hậu duệ hiện nay: mắt màu lục, tóc vàng và thú vui đấu bò. Việc thiếu các văn bản từ thế kỷ thứ nhất về chúa Jesus khiến các học giả Kinh thánh đặt ra một số câu hỏi: Phúc âm được viết khi nào? Có bao nhiêu câu chuyện thực sự đã diễn ra? Chúa Jesus trông thế nào trong cuộc sống thực? Mặc dù các nghiên cứu mới sẽ cung cấp cái nhìn chính xác hơn nhưng các học giả cho rằng họ không bao giờ biết đầy đủ Chúa Jesus thực sự trông thế nào. Có câu chuyện được lưu truyền rằng đảo Oak nằm ngoài khơi Nova Scotia, Canada, có một hố chôn kho báu - được cho là do cướp biển William Kidd (1645-1701) để lại. Tuy nhiên, bất chấp nhiều thế kỷ tìm kiếm, không có kho báu nào được tìm thấy trên Đảo Oak. Trong một cuộc khai quật bên dưới lưu vực Tarim phía tây Trung Quốc, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra hơn 100 xác ướp có tuổi thọ hơn 2.000 năm. Tuy nhiên, xét nghiệm DNA cho thấy xác ướp này mang bộ gen của người châu Âu. Đến nay vẫn chưa có lời giải thích nào về nguyên nhân tại sao những người này lại xuất hiện ở đây. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

Cleopatra là nhà cai trị thực sự cuối cùng của Vương triều Ptolemaios của Ai Cập. Tuy nhiên đến nay, lăng mộ thật sự của Cleopatra ở đâu luôn là bí ẩn lớn cho các nhà khảo cổ. Họ lưu ý rằng dù lăng mộ của Cleopatra tồn tại cho đến ngày nay, nó có thể bị cướp bóc nặng nề và không thể xác định được. Một huyền thoại không thể không nhắc đến là kho báu của Copper Scroll có thật hay không, chính xác nó được cất giấu ở đâu, liệu nó đã từng được tìm thấy hay chưa và liệu nó có còn tồn tại đến ngày nay hay không... Sau khi các nhà khảo cổ học tìm thấy một cuộn đồng trong một hang động tại Qumran năm 1952. Rongorongo là tên của bản thảo viết bằng chữ tượng hình do những cư dân đầu tiên của đảo Phục Sinh viết ra. Ngôn ngữ này đã biến mất từ lâu khiến cho việc giải mã bản thảo trở nên vô vọng. Thực dân châu Âu cấm đoán ngôn ngữ này vì nguồn gốc ngoại giáo của người dân trên đảo. Nhà văn Hy Lạp Pausanias đã miêu tả lại cảnh tượng trận động đất kinh hoàng đã phá hủy thành phố Helike trong một đêm. Ngoài các văn tự Hy Lạp cổ, không có dấu hiệu gì cho thấy thành phố này đã từng tồn tại cho đến khi một nhà khảo cổ phát hiện đồng tiền Helike có chạm khắc hình đầu thần Poisedon. Tuy nhiên, sự hiện diện của nó đến nay vẫn là một ẩn số trong lịch sử nhân loại. Cho đến nay đã có hàng trăm xác ướp – chủ yếu từ thời đồ sắt – được phát hiện ở vùng đầm lầy phía bắc châu Âu. Phần nhiều các xác ướp được bảo quản rất tốt có niên đại đến 2.000 năm và mang dấu vết của việc bị tra tấn và bạo lực. Những vết tích đáng sợ này khiến các nhà khoa học phải đặt giả thiết rằng họ là nạn nhân của một nghi thức cúng tế của người xưa. Trong khi các sử gia ngày càng khám phá thêm nhiều nguyên nhân khiến Đế chế La Mã sụp đổ thì bí ẩn vẫn bao trùm lên sự biến mất của Đế chế Minoan. Các giả thiết về sự sụp đổ bao gồm một lớp tro núi lửa làm mùa màng thất bát hoặc họ đã bị quân Hy Lạp chiếm quyền. Năm 587 TCN, một đội quân Babylon dưới thời vua Nebuchadnezzar II đã chinh phục Jerusalem, cướp phá thành phố và phá hủy đền thờ Thiên chúa của người Do Thái. Đền thờ này chứa Hòm Giao ước, trong đó có các bảng ghi 10 điều răn của Chúa. Tuy nhiên, số phận của Hòm Giao ước đến nay vẫn chưa thật sự rõ ràng. Các tác giả cổ đại mô tả hàng loạt khu vườn tuyệt đẹp được xây dựng tại thành phố cổ Babylon thuộc Iraq ngày nay. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học đã khai quật Babylon nhưng vẫn chưa thể tìm thấy dấu tích của khu vườn tương ứng với các mô tả đó. Điều này khiến các nhà khảo cổ đặt ra câu hỏi: Liệu những khu vườn treo có thực sự tồn tại? Các sử gia vẫn tiếp tục tìm kiếm nhân vật Robin Hood huyền thoại, một hiệp sĩ rừng xanh cướp của người giàu chia cho dân nghèo và danh sách những người tình nghi xuất hiện khá nhiều tên tuổi. Cuộc tìm kiếm nhân vật huyền thoại này trở nên khó khăn hơn vì về sau những người kể chuyện lại thêu dệt thêm nhiều nhân vật câu chuyện. Sau khi một đội quân La Mã kém cỏi của tướng Crassus bị quân Parthians đánh bại, người ta cho rằng một nhóm nhỏ tù binh chiến tranh đã lang thang qua sa mạc và cuối cùng gia nhập vào quân đội của 17 năm sau. Các nhà khoa học đang tiến hành thử nghiệm DNA đế chứng minh cho giả thiết trên và để giải thích một số đặc điểm của hậu duệ hiện nay: mắt màu lục, tóc vàng và thú vui đấu bò. Việc thiếu các văn bản từ thế kỷ thứ nhất về chúa Jesus khiến các học giả Kinh thánh đặt ra một số câu hỏi: Phúc âm được viết khi nào? Có bao nhiêu câu chuyện thực sự đã diễn ra? Chúa Jesus trông thế nào trong cuộc sống thực? Mặc dù các nghiên cứu mới sẽ cung cấp cái nhìn chính xác hơn nhưng các học giả cho rằng họ không bao giờ biết đầy đủ Chúa Jesus thực sự trông thế nào. Có câu chuyện được lưu truyền rằng đảo Oak nằm ngoài khơi Nova Scotia, Canada, có một hố chôn kho báu - được cho là do cướp biển William Kidd (1645-1701) để lại. Tuy nhiên, bất chấp nhiều thế kỷ tìm kiếm, không có kho báu nào được tìm thấy trên Đảo Oak. Trong một cuộc khai quật bên dưới lưu vực Tarim phía tây Trung Quốc, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra hơn 100 xác ướp có tuổi thọ hơn 2.000 năm. Tuy nhiên, xét nghiệm DNA cho thấy xác ướp này mang bộ gen của người châu Âu. Đến nay vẫn chưa có lời giải thích nào về nguyên nhân tại sao những người này lại xuất hiện ở đây. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.