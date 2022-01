Sửng sốt loài "tiên tửu" trong giới động vật: Nghiện rượu 95 độ

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, chuột hamster có tửu lượng tốt nhất trong thế giới động vật. Kết quả khiến nhiều người kinh ngạc về loài sinh vật có kích thước, ngoại hình ngộ nghĩnh, được nhiều người lựa chọn làm thú cưng. Khi cho vào chuồng rượu Everclear 190, chúng sẽ ngay lập tức sà vào và liếm láp, mỗi con hamster có thể uống tới 18 gam rượu loại này tính trên mỗi kg trọng lượng cơ thể. Nó tương đương với một người đàn ông trưởng thành uống hết 1 lít rưỡi rượu Everclear 190. Được sản xuất tại Mỹ với nồng độ cồn chuẩn Mỹ từ 120 đến 190, những chai rượu Everclear đổi ra độ rượu chuẩn sẽ nặng từ 60 cho tới 95 độ. Everclear 190 không có màu, không có mùi và cũng không có vị, nhưng ngay khi nuốt nó xuống cổ họng, bạn sẽ thấy một cảm giác bỏng rát và nóng rực khắp cơ thể mình. Phát hiện này phù hợp với thói quen của loài gặm nhấm trong tự nhiên. Chúng nổi tiếng với khả năng tích trữ hạt và trái cây, lúa mạch đen trong thời gian dài. Thức ăn tích trữ của chuột có thể sẽ bị lên men sau thời gian dài, nhất là để đồ cho tới mùa đông. Thói quen tiêu thụ đồ ăn lên men giúp chúng có khả năng uống được rượu nhiều hơn. Để đánh giá mức độ say xỉn của chuột hamster, các nhà nghiên cứu đã cho chúng uống rượu và đo chỉ số bằng cách sử dụng thang đo độ dao động. Điểm dao động từ 0-4, trong đó 0 còn gọi là không lắc lư, đến 4 nghĩa là chúng sẽ bị ngã và không đứng dậy được. Kết quả cho thấy ngay cả khi uống nhiều rượu, đo ở thời điểm nồng độ ở miệng là cao nhất thì không bao giờ chỉ số đến 0,5. Để khuất phục những con động vật "tiên tửu" này và ép chúng phải say, các nhà khoa học đã phải tiêm thẳng ethanol vào tĩnh mạch của chúng. Kết quả là những con hamster đã say xỉn. Chúng ngã bổ nhào ngay từ liều ethanol rất thấp được tiêm vào máu. Hoá ra, mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ hamster tiêu hoá rượu rất tốt ở gan. Nếu bạn cho chúng uống, rượu sẽ đi vào đường tiêu hoá của chuột rồi được chuyển thẳng tới gan, nơi cơ quan này bắt đầu giúp hamster phân giải ethanol một cách cực kỳ hiệu quả. Theo Tom Lawton, gan của chuột là một cỗ máy giải rượu tuyệt vời vì vậy phần lớn ethanol mà chúng uống vào sẽ không thể đi được vào máu. Vào những năm 1990, trong một thí nghiệm cai rượu cho những con hamster "nát", các nhà khoa học đã phải dỗ chúng uống từng loại nước một, từ nước ép cà chua, nước ép đào, nước ép xoài, nước đường cho tới sữa dinh dưỡng Ensure Plus vị sô cô la. Những con chuột thực sự đã bắt đầu uống ít rượu hơn khi được cung cấp các loại thực phẩm thay thế có độ ngọt và giàu calo. Sữa sô cô la Ensure Plus trở thành loại thức uống có hiệu quả nhất khiến hamster giã từ niềm yêu thích cồn của chúng. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, chuột hamster có tửu lượng tốt nhất trong thế giới động vật. Kết quả khiến nhiều người kinh ngạc về loài sinh vật có kích thước, ngoại hình ngộ nghĩnh, được nhiều người lựa chọn làm thú cưng. Khi cho vào chuồng rượu Everclear 190, chúng sẽ ngay lập tức sà vào và liếm láp, mỗi con hamster có thể uống tới 18 gam rượu loại này tính trên mỗi kg trọng lượng cơ thể. Nó tương đương với một người đàn ông trưởng thành uống hết 1 lít rưỡi rượu Everclear 190. Được sản xuất tại Mỹ với nồng độ cồn chuẩn Mỹ từ 120 đến 190, những chai rượu Everclear đổi ra độ rượu chuẩn sẽ nặng từ 60 cho tới 95 độ. Everclear 190 không có màu, không có mùi và cũng không có vị, nhưng ngay khi nuốt nó xuống cổ họng, bạn sẽ thấy một cảm giác bỏng rát và nóng rực khắp cơ thể mình. Phát hiện này phù hợp với thói quen của loài gặm nhấm trong tự nhiên . Chúng nổi tiếng với khả năng tích trữ hạt và trái cây, lúa mạch đen trong thời gian dài. Thức ăn tích trữ của chuột có thể sẽ bị lên men sau thời gian dài, nhất là để đồ cho tới mùa đông. Thói quen tiêu thụ đồ ăn lên men giúp chúng có khả năng uống được rượu nhiều hơn. Để đánh giá mức độ say xỉn của chuột hamster, các nhà nghiên cứu đã cho chúng uống rượu và đo chỉ số bằng cách sử dụng thang đo độ dao động. Điểm dao động từ 0-4, trong đó 0 còn gọi là không lắc lư, đến 4 nghĩa là chúng sẽ bị ngã và không đứng dậy được. Kết quả cho thấy ngay cả khi uống nhiều rượu, đo ở thời điểm nồng độ ở miệng là cao nhất thì không bao giờ chỉ số đến 0,5. Để khuất phục những con động vật "tiên tửu" này và ép chúng phải say, các nhà khoa học đã phải tiêm thẳng ethanol vào tĩnh mạch của chúng. Kết quả là những con hamster đã say xỉn. Chúng ngã bổ nhào ngay từ liều ethanol rất thấp được tiêm vào máu. Hoá ra, mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ hamster tiêu hoá rượu rất tốt ở gan. Nếu bạn cho chúng uống, rượu sẽ đi vào đường tiêu hoá của chuột rồi được chuyển thẳng tới gan, nơi cơ quan này bắt đầu giúp hamster phân giải ethanol một cách cực kỳ hiệu quả. Theo Tom Lawton, gan của chuột là một cỗ máy giải rượu tuyệt vời vì vậy phần lớn ethanol mà chúng uống vào sẽ không thể đi được vào máu. Vào những năm 1990, trong một thí nghiệm cai rượu cho những con hamster "nát", các nhà khoa học đã phải dỗ chúng uống từng loại nước một, từ nước ép cà chua, nước ép đào, nước ép xoài, nước đường cho tới sữa dinh dưỡng Ensure Plus vị sô cô la. Những con chuột thực sự đã bắt đầu uống ít rượu hơn khi được cung cấp các loại thực phẩm thay thế có độ ngọt và giàu calo. Sữa sô cô la Ensure Plus trở thành loại thức uống có hiệu quả nhất khiến hamster giã từ niềm yêu thích cồn của chúng. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.