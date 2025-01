Từ Quadrantids, giải mã sự thật thú vị về mưa sao băng

Hiện tượng tự nhiên kỳ thú: Mưa sao băng xảy ra khi Trái Đất di chuyển qua các đám mảnh vụn do sao chổi hoặc thiên thạch để lại. Những mảnh vụn này cháy sáng khi đi vào khí quyển Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Các vệt sáng: Sao băng thường chỉ xuất hiện trong vài giây, nhưng đôi khi cũng có thể kéo dài lâu hơn và để lại vệt sáng lớn. Ảnh: Pinterest. Tên gọi từ chòm sao: Mỗi trận mưa sao băng thường được đặt tên theo chòm sao mà chúng có vẻ như phát ra từ đó. Ví dụ, Perseids được đặt theo chòm sao Perseus. Ảnh: Pinterest. Tốc độ cực nhanh: Sao băng có thể di chuyển với tốc độ lên tới 72 km/s khi lao vào khí quyển Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Không phải là "sao" thật sự: Sao băng thực chất là các hạt bụi hoặc đá nhỏ từ không gian, không phải những ngôi sao như cách gọi thông dụng. Ảnh: Pinterest. Nguồn gốc từ sao chổi và tiểu hành tinh: Hầu hết các trận mưa sao băng có nguồn gốc từ sao chổi. Một số, như Geminids, lại do các tiểu hành tinh gây ra. Ảnh: Pinterest. Perseids nổi tiếng nhất: Mưa sao băng Perseids vào tháng 8 được coi là trận mưa sao băng ngoạn mục nhất, với hàng chục sao băng lóe sáng mỗi giờ. Ảnh: Pinterest. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường: Không cần thiết bị đặc biệt, bạn chỉ cần ở trong đêm tối nơi không có ánh sáng nhân tạo để ngắm sao băng. Ảnh: Pinterest. Sự kiện định kỳ: Các trận mưa sao băng xảy ra định kỳ hàng năm khi Trái Đất di chuyển qua quỹ đạo của các sao chổi. Ảnh: Pinterest. Số lượng thay đổi mỗi giờ: Số lượng sao băng mỗi giờ có thể dao động từ vài chục đến hàng trăm, tùy thuộc vào trận mưa sao băng. Ảnh: Pinterest. Hiện tượng "bolide": Một số sao băng cực sáng được gọi là "bolide" hoặc "fireball" (quả cầu lửa), đôi khi xuất hiện kèm theo tiếng nổ. Ảnh: Pinterest. Hiếm khi chạm đất: Hầu hết các mảnh vụn sao băng bị đốt cháy hoàn toàn trong khí quyển, nhưng đôi khi một số mảnh lớn rơi xuống và trở thành thiên thạch. Ảnh: Pinterest. Được biết đến từ hàng thế kỷ trước: Một số trận mưa sao băng đã được ghi nhận từ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm trước. Ví dụ, trận mưa sao băng Lyrids đã được nhắc đến từ 2.700 năm trước. Ảnh: Pinterest. Mưa sao băng và tín ngưỡng cổ xưa: Người cổ đại đã quan sát mưa sao băng và liên kết nó với các tín hiệu thần thánh hoặc điềm báo. Ảnh: Pinterest. Sự kiện thiên văn hấp dẫn: Ngày nay, mưa sao băng là một trong những sự kiện thiên văn phổ biến, thu hút sự chú ý của cả nhà khoa học và người yêu thiên văn. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của c ông nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

