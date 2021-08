Sự thật lạnh người trên hòn đảo mệnh danh “mồ chôn tập thể”

Nằm ở cửa sông Swale, đối diện với Isle of Sheppey, hòn đảo này hoàn toàn nằm ngoài giới hạn tiếp cận của người dân. Sự thật nghiệt ngã đằng sau đảo Deadman ở Kent, Vương quốc Anh đã được hé lộ trong các thi hài được khai quật. Hơn 200 năm trước, hòn đảo kỳ lạ này được sử dụng làm nơi chôn cất những tù người vì bệnh truyền nhiễm trên các con tàu tù, được gọi là "hulks". Một số con tàu chứa các tù nhân đã bị trục xuất về Úc. Tuy nhiên, do không đủ sức khỏe để sống sót trong cuộc hành trình, họ đã được đưa đến đây để sống nốt những ngày cuối. Trong những năm gần đây, mực nước biển dâng cao và xói mòn bờ biển đã bắt đầu cuốn trôi lớp bùn dày 6 mét, làm lộ ra những chiếc quan tài bằng gỗ không dấu. Quan tài, đầu lâu và các mảnh xương xuất hiện khi thủy triều xuống ở hòn đảo đầy ám ảnh. Quá khứ "nhức nhối" của hòn đảo này đã được nhóm điều tra ghi lại trong chương trình Inside Out South East của BBC. Được bảo vệ như một Địa điểm Khoa học Quan tâm Đặc biệt (SSSI) và cũng là một khu vực sinh sản, làm tổ quan trọng của các loài chim, công chúng không thể đến thăm đảo Deadman tự do. Một nhân chứng kể lại: “Nó giống như phim trường của một bộ phim kinh dị, y hệt như một bộ phận nghệ thuật đã thiết kế nó. Có quan tài và xương rơi vãi ở khắp mọi nơi ”. Một trong những người dẫn chương trình của BBC cũng cho biết thêm: “Những gì tôi thấy ở đó sẽ ám ảnh tâm trí tôi mãi mãi. Đây là một cảnh tượng thực sự kỳ lạ và đáng sợ. Tôi không thể tưởng tượng rằng trên trái đất lại có một nơi như vậy". Các thi thể chất đống, nhà tù nổi neo đậu ở sông Medway và Thames vào thế kỷ 18 và 19. Nhiều người trong số những tên tội phạm phải chờ án tử hình, nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn ngày nay, thì đó chỉ là những tên trộm vặt. Giáo sư sử học quân sự quá cố Eric Grove nói với BBC vào thời điểm đó: "Trong đó có những người móc túi, bao gồm cả những đứa trẻ mười tuổi bị kết án 15 năm tù". Điều kiện sống trên những con tàu rất khủng khiếp, với các dịch bệnh có thể lây lan dễ dàng và tỷ lệ tử vong cao. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy hài cốt của các tù nhân Pháp, bị giam giữ trong các cuộc chiến tranh thời Napoléon, ở Chatham gần đó. Hòn đảo là khu vực bảo tồn và địa điểm quan tâm khoa học đặc biệt do có sinh vật quý hiếm sinh sản và làm tổ ở đó. Tuy nhiên, truyền thuyết địa phương cho rằng, những con chó săn với đôi mắt đỏ ngầu đã ăn phần đầu của những thi thể bị chôn vùi và chúng luôn rình rập vùng đất đáng sợ này. Mời các bạn xem video: 7 hiện tượng thiên nhiên bí ẩn gây tò mò nhất. Nguồn: Neews.

