Sự thật gây sốc về những người thuận tay trái, liệu có thông minh hơn?

Người thuận tay trái nghe tốt hơn người thuận tay phải do bán cầu não phải sẽ hoạt động nhiều hơn. Nhờ đó, khả năng nghe của tai cũng chính xác hơn và tốt hơn nhiều khi có sự thay đổi thường xuyên của môi trường. Người thuận tay trái đánh nhau giỏi hơn do những người thuận tay phải thường có thói quen tấn công từ phía trước, trong khi người thuận tay trái luôn hiểu làm thế nào để đánh bại đối thủ bằng 2 tay và hạ gục họ chỉ bằng một vài cú đánh! Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thuận tay trái có khả năng bị rối loạn giấc ngủ nhiều hơn so với những người thuận tay phải, đặc biệt là việc mất ngủ liên tục. Rối loạn lưỡng cực, khủng hoảng và hội chứng tâm thần phân liệt (Schizophrenia) là các vấn đề về tâm lý mà những người thuận tay trái có khả năng hay mắc phải. Theo một tính toán, khoảng 40% những người thuận tay trái đều bị rối loạn tâm thần phân liệt. Những người thuận tay trái có khả năng uống rất nhiều rượu. Phần não phải cũng có những phản ứng khác biệt với rượu nên dẫn tới họ rất hay phụ thuộc vào loại đồ uống này. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người thuận tay trái thường có nỗi sợ lớn hơn những người thuận tay phải. Điều này cũng mở rộng ra nhiều kết luận về việc những người này dễ bị mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau các chấn thương tâm lý (PTSD). Người thuận tay trái thường có "máu nghệ sỹ" và sáng tạo hơn so với những người thuận tay phải. DaVinci và Michelangelo là hai ví dụ tiêu biểu cho kết luận này. Có lẽ vì sáng tạo hơn nên những người thuận tay trái thường rất thu hút các nhà tuyển dụng và nhận được lương cao hơn so với những người bình thường. Ngoài ra, họ cũng rất thông minh khi giải quyết vấn đề và đưa ra các giải pháp khá hoàn hảo. Dữ liệu được thu thập bởi Hiệp hội nghiên cứu Illinois cho thấy những người thuận tay trái có khả năng đa nhiệm và nhớ mọi thứ tốt hơn những người thuận tay phải. Một nhà thần kinh học đã phát hiện ra rằng, tầm nhìn của những người thuận tay trái điều chỉnh nhanh hơn khi họ ở dưới nước so với tầm nhìn của những người thuận tay phải. Nếu đã đọc Kinh Thánh, bạn sẽ thấy rằng, có rất nhiều vị anh hùng được đề cập đến đều là những người thuận tay trái. Những người thuận tay trái có khả năng dễ bị dị ứng với thực phẩm và các loại vải! Mời các bạn xem video: Công bố 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật. Nguồn: Nhân Dân

Người thuận tay trái nghe tốt hơn người thuận tay phải do bán cầu não phải sẽ hoạt động nhiều hơn. Nhờ đó, khả năng nghe của tai cũng chính xác hơn và tốt hơn nhiều khi có sự thay đổi thường xuyên của môi trường. Người thuận tay trái đánh nhau giỏi hơn do những người thuận tay phải thường có thói quen tấn công từ phía trước, trong khi người thuận tay trái luôn hiểu làm thế nào để đánh bại đối thủ bằng 2 tay và hạ gục họ chỉ bằng một vài cú đánh! Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thuận tay trái có khả năng bị rối loạn giấc ngủ nhiều hơn so với những người thuận tay phải, đặc biệt là việc mất ngủ liên tục. Rối loạn lưỡng cực, khủng hoảng và hội chứng tâm thần phân liệt (Schizophrenia) là các vấn đề về tâm lý mà những người thuận tay trái có khả năng hay mắc phải. Theo một tính toán, khoảng 40% những người thuận tay trái đều bị rối loạn tâm thần phân liệt. Những người thuận tay trái có khả năng uống rất nhiều rượu. Phần não phải cũng có những phản ứng khác biệt với rượu nên dẫn tới họ rất hay phụ thuộc vào loại đồ uống này. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người thuận tay trái thường có nỗi sợ lớn hơn những người thuận tay phải. Điều này cũng mở rộng ra nhiều kết luận về việc những người này dễ bị mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau các chấn thương tâm lý (PTSD). Người thuận tay trái thường có "máu nghệ sỹ" và sáng tạo hơn so với những người thuận tay phải. DaVinci và Michelangelo là hai ví dụ tiêu biểu cho kết luận này. Có lẽ vì sáng tạo hơn nên những người thuận tay trái thường rất thu hút các nhà tuyển dụng và nhận được lương cao hơn so với những người bình thường. Ngoài ra, họ cũng rất thông minh khi giải quyết vấn đề và đưa ra các giải pháp khá hoàn hảo. Dữ liệu được thu thập bởi Hiệp hội nghiên cứu Illinois cho thấy những người thuận tay trái có khả năng đa nhiệm và nhớ mọi thứ tốt hơn những người thuận tay phải. Một nhà thần kinh học đã phát hiện ra rằng, tầm nhìn của những người thuận tay trái điều chỉnh nhanh hơn khi họ ở dưới nước so với tầm nhìn của những người thuận tay phải. Nếu đã đọc Kinh Thánh, bạn sẽ thấy rằng, có rất nhiều vị anh hùng được đề cập đến đều là những người thuận tay trái. Những người thuận tay trái có khả năng dễ bị dị ứng với thực phẩm và các loại vải! Mời các bạn xem video: Công bố 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật. Nguồn: Nhân Dân