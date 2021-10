Sự quyến rũ muôn đời của các khoáng vật trong suốt

Kim cương là một dạng của carbon nguyên chất, thường tồn tại trong đá kimberlite - loại đá núi lửa dạng mạch hình thành ở độ sâu rất lớn. Đây là khoáng vật cứng nhất trong các khoáng vật con người đã biết, đồng thời là loại đá quý có giá trị rất cao. Pha lê tự nhiên là dạng thạch anh (đioxit silic) không màu, trong suốt, đã được con người dùng làm đồ trang sức hoặc vật liệu điêu khắc từ thời cổ đại. Celestine lam nhạt là khoáng vật sunfat stronti được khai thác như nguồn cung cấp stronti chủ yếu. Do có những tinh thể trong suốt, màu lam nhạt đẹp đẽ, chúng được săn lùng như một vật phẩm sưu tầm. Danburite là một silicat bor canxi. Tinh thể của khoáng vật này có độ cứng lớn, trông giống đá topaz nên có thể được dùng làm đá quý. Cerussite là cacbonat chì tồn tại trong những mạch quặng chì đã bị biến đổi. Đây là loại quặng chỉ phổ biến nhất sau galenite. Thạch cao là sunfat canxi ngậm nước, một khoáng vật phổ biến ở vỏ Trái đất. Thạch cao tạo nên vữa thạch cao khi được nung nóng và trộn lẫn với nước, một vật liệu có nhiều ứng dụng trong đời sống. Baryte là khoáng vật bari phổ biến nhất. Chúng nặng khác thường so với các khoáng vật màu nhạt nói chung. Scolecite là một khoáng vật aluminosilicat ngậm nước. Chúng thường có dạng que màu trắng hoặc không màu, khá phổ biến trong đá mắc-ma và đá biến chất. Muối mỏ hay muối thường (halite) là khoáng vật clorua natri, hình thành những thềm lớn do sự bốc hơi của nước biển. Chúng có thể có màu hoặc không màu. Mời quý độc giả xem video: Ba Chỉ hóa thạch | VTV TSTC.

