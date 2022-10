Soi "siêu phẩm" cuối cùng của Táo khuyết năm 2022, có gì nổi bật?

Dòng iPad mạnh mẽ nhất của Táo khuyết sẽ được ra mắt trong vài ngày nữa, có kích thước màn hình 11 inch và 12,9 inch, tên mã lần lượt J617 và J620. Trong đó, bản 11 inch vẫn sử dụng màn LCD, bản 12.9 inch sẽ là Mini-LED. iPad Pro 2022 là một trong những sản phẩm cuối cùng của Táo khuyết được ra mắt trong năm 2022, vẫn sở hữu khung viền vuông vức, thiết kế nguyên khối liền mạch, mạnh mẽ và sang trọng tương tự như iPhone 12 series cùng cụm camera nằm trong mô-đun hình vuông quen thuộc với những mẫu iPad ra mắt gần đây. Những cải tiến lớn trong phần cứng của iPad Pro sẽ chưa xuất hiện trên thế hệ này. Theo Gurman, giao diện iPadOS đã được nâng cấp cho phù hợp với ngôn ngữ thiết kế hiện tại của iPad Pro, do đó việc thay đổi thiết kế trên máy là không cần thiết. Chip M2 được giới thiệu lần đầu trên MacBook Air và MacBook Pro 13 inch 2022. Nói sơ về Apple M2 thì con chip này sở hữu 8 nhân CPU và tối đa 10 nhân GPU, Apple tuyên bố rằng vi xử lý này sẽ mang lại hiệu suất đa luồng nhanh hơn 18% và tốc độ đồ họa nhanh hơn tới 35%. Băng thông bộ nhớ của M2 có thể đạt 100 Gbps. Nhìn chung, sức mạnh của M2 cao hơn M1 tiêu chuẩn, nhưng không quá chênh lệch so với chip M1 trên iPad Pro 2021. Gurman cho biết Apple cũng có kế hoạch ra mắt một mẫu iPad giá rẻ trong những ngày tới. Đây có thể là model iPad tiêu chuẩn thế hệ thứ 10, được đồn đoán từ nhiều tháng nay. Có tên mã J272, thiết bị sẽ tích hợp mạng 5G, dùng cổng USB-C thay cho Lightning. Gurman cho biết Apple cũng có kế hoạch ra mắt một mẫu iPad giá rẻ trong những ngày tới. Đây có thể là model iPad tiêu chuẩn thế hệ thứ 10, được đồn đoán từ nhiều tháng nay. Có tên mã J272, thiết bị sẽ tích hợp mạng 5G, dùng cổng USB-C thay cho Lightning. Phóng viên từ Bloomberg cho biết Apple sẽ phát hành rộng rãi iPadOS 16.1 vào ngày 24/10, và công bố báo cáo tài chính trong 27/10. Do đó, nhiều khả năng Táo khuyết sẽ trình làng loạt iPad trước ngày trên, sớm nhất trong tuần tới. Apple cũng có kế hoạch giới thiệu đế gắn iPad, biến thiết bị thành màn hình điều khiển nhà thông minh vào năm 2023. Cách tiếp cận này giúp Táo khuyết cạnh tranh với màn hình Echo Show của Amazon và một số sản phẩm khác, kể cả Google Pixel Tablet. Bên cạnh iPad, tin đồn cho biết Apple có kế hoạch giới thiệu máy tính Mac mới. Trong bài viết, Gurman dự đoán thiết bị vẫn sẽ ra mắt vào cuối năm, nhưng không cùng đợt với iPad Pro 2022. 2 sản phẩm được dự đoán sắp ra mắt gồm MacBook Pro 14 inch và 16 inch. Máy sẽ trang bị phiên bản mạnh hơn của chip M2, có thể mang tên M2 Pro và M2 Max. Bài viết của Gurman còn đề cập một mẫu Mac mini với chip M2, đang được Apple phát triển nhưng chưa rõ ngày giới thiệu. Trước đây, Apple từng nhiều lần ra mắt Mac mới vào cuối năm, như đợt ra mắt vào tháng 11/2019. Táo khuyết cũng tổ chức sự kiện trong tháng 11/2020 để giới thiệu loạt Mac dùng chip M1. Thiết bị phần cứng tiếp theo có thể ra mắt vào cuối năm là Apple TV với chip A14 và 4 GB RAM. Một số sản phẩm khác gồm bản nâng cấp của HomePod, loa thông minh kết hợp Apple TV và camera FaceTime. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về chúng hiện chưa rõ ràng. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

Dòng iPad mạnh mẽ nhất của Táo khuyết sẽ được ra mắt trong vài ngày nữa, có kích thước màn hình 11 inch và 12,9 inch, tên mã lần lượt J617 và J620. Trong đó, bản 11 inch vẫn sử dụng màn LCD, bản 12.9 inch sẽ là Mini-LED. iPad Pro 2022 là một trong những sản phẩm cuối cùng của Táo khuyết được ra mắt trong năm 2022, vẫn sở hữu khung viền vuông vức, thiết kế nguyên khối liền mạch, mạnh mẽ và sang trọng tương tự như iPhone 12 series cùng cụm camera nằm trong mô-đun hình vuông quen thuộc với những mẫu iPad ra mắt gần đây. Những cải tiến lớn trong phần cứng của iPad Pro sẽ chưa xuất hiện trên thế hệ này. Theo Gurman, giao diện iPadOS đã được nâng cấp cho phù hợp với ngôn ngữ thiết kế hiện tại của iPad Pro, do đó việc thay đổi thiết kế trên máy là không cần thiết. Chip M2 được giới thiệu lần đầu trên MacBook Air và MacBook Pro 13 inch 2022. Nói sơ về Apple M2 thì con chip này sở hữu 8 nhân CPU và tối đa 10 nhân GPU, Apple tuyên bố rằng vi xử lý này sẽ mang lại hiệu suất đa luồng nhanh hơn 18% và tốc độ đồ họa nhanh hơn tới 35%. Băng thông bộ nhớ của M2 có thể đạt 100 Gbps. Nhìn chung, sức mạnh của M2 cao hơn M1 tiêu chuẩn, nhưng không quá chênh lệch so với chip M1 trên iPad Pro 2021. Gurman cho biết Apple cũng có kế hoạch ra mắt một mẫu iPad giá rẻ trong những ngày tới. Đây có thể là model iPad tiêu chuẩn thế hệ thứ 10, được đồn đoán từ nhiều tháng nay. Có tên mã J272, thiết bị sẽ tích hợp mạng 5G, dùng cổng USB-C thay cho Lightning. Gurman cho biết Apple cũng có kế hoạch ra mắt một mẫu iPad giá rẻ trong những ngày tới. Đây có thể là model iPad tiêu chuẩn thế hệ thứ 10, được đồn đoán từ nhiều tháng nay. Có tên mã J272, thiết bị sẽ tích hợp mạng 5G, dùng cổng USB-C thay cho Lightning. Phóng viên từ Bloomberg cho biết Apple sẽ phát hành rộng rãi iPadOS 16.1 vào ngày 24/10, và công bố báo cáo tài chính trong 27/10. Do đó, nhiều khả năng Táo khuyết sẽ trình làng loạt iPad trước ngày trên, sớm nhất trong tuần tới. Apple cũng có kế hoạch giới thiệu đế gắn iPad, biến thiết bị thành màn hình điều khiển nhà thông minh vào năm 2023. Cách tiếp cận này giúp Táo khuyết cạnh tranh với màn hình Echo Show của Amazon và một số sản phẩm khác, kể cả Google Pixel Tablet. Bên cạnh iPad, tin đồn cho biết Apple có kế hoạch giới thiệu máy tính Mac mới. Trong bài viết, Gurman dự đoán thiết bị vẫn sẽ ra mắt vào cuối năm, nhưng không cùng đợt với iPad Pro 2022. 2 sản phẩm được dự đoán sắp ra mắt gồm MacBook Pro 14 inch và 16 inch. Máy sẽ trang bị phiên bản mạnh hơn của chip M2, có thể mang tên M2 Pro và M2 Max. Bài viết của Gurman còn đề cập một mẫu Mac mini với chip M2, đang được Apple phát triển nhưng chưa rõ ngày giới thiệu. Trước đây, Apple từng nhiều lần ra mắt Mac mới vào cuối năm, như đợt ra mắt vào tháng 11/2019. Táo khuyết cũng tổ chức sự kiện trong tháng 11/2020 để giới thiệu loạt Mac dùng chip M1. Thiết bị phần cứng tiếp theo có thể ra mắt vào cuối năm là Apple TV với chip A14 và 4 GB RAM. Một số sản phẩm khác gồm bản nâng cấp của HomePod, loa thông minh kết hợp Apple TV và camera FaceTime. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về chúng hiện chưa rõ ràng. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).