Vì sao Apple khiến các nền tảng xã hội mất hàng tỷ USD?

Năm 2020, Apple công bố tính năng App Tracking Transparency (ATT) trên iOS 14 và được triển khai rộng rãi từ tháng 4. Tính năng trên buộc các ứng dụng phải xin phép trước khi theo dõi dữ liệu của người dùng để phân phối quảng cáo. Tuy ATT là một tính năng có ích với người sử dụng, nó lại là cơn ác mộng đối với nhà quảng cáo và các mạng xã hội. Facebook chỉ trích chính sách của Apple một cách mạnh mẽ bằng cách đăng một quảng cáo trên toàn trang báo. Đồng thời, Facebook cũng chạy một quảng cáo toàn trang để tấn công Apple và tuyên bố những thay đổi này sẽ "hạn chế khả năng chạy quảng cáo cá nhân hóa và tiếp cận khách hàng hiệu quả của các doanh nghiệp". Nguyên nhân là vì nền tảng này chịu thiệt hại nhiều nhất về doanh thu quảng cáo so với các mạng xã hội khác vì quy mô khổng lồ của nó trước chính sách của Apple. Mới đây, một cuộc điều tra của Financial Times cho thấy Snapchat, Facebook, Twitter và YouTube đã mất khoảng 9,85 tỷ USD doanh thu sau những thay đổi của Apple đối với các quy định về quyền riêng tư. Mark Zuckerberg nói rằng quy định của Apple khiến việc tìm kiếm khách hàng khi quảng cáo trở nên khó khăn và tốn kém hơn, gây nên sự tổn hại cho các doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào doanh thu quảng cáo. Cùng chung số phận, Snapchat cũng thiệt hại không kém vì nền tảng chỉ dành cho smartphone, không có phiên bản máy tính. Vì thế, việc khai thác quảng cáo trên ứng dụng bị hạn chế đáng kể. Financial Times cho rằng các nền tảng xã hội đã bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ATT, buộc họ phải xây dựng lại bộ máy của mình. Một chuyên gia cho biết: "Tôi tin rằng phải mất ít nhất một năm để xây dựng cơ sở hạ tầng mới. Các công cụ và khuôn khổ mới cần được phát triển từ đầu và thử nghiệm rộng rãi trước khi triển khai cho một số lượng lớn người dùng". Sau sự thay đổi trên của Apple, các nền tảng xã hội và ứng dụng khác cần phải sáng tạo hơn khi sử dụng quảng cáo. Các công ty cần tập trung vào các thiết bị Android hoặc phải thay đổi để phù hợp với Apple, bằng không họ sẽ phải tìm nguồn doanh thu khác không liên quan đến việc theo dõi người dùng iOS. Trước phản ứng gay gắt của các nền tảng xã hội, Apple đáp trả rằng: "Chúng tôi tin rằng, đây là một vấn đề đơn giản để bảo vệ người dùng của chúng tôi. Họ nên biết khi nào dữ liệu của mình đang được thu thập và chia sẻ trên các ứng dụng hoặc những trang web khác." "Họ nên có lựa chọn cho phép điều đó hay không. Tính minh bạch theo dõi ứng dụng trong iOS 14 không yêu cầu Facebook thay đổi cách tiếp cận để theo dõi người dùng và nhắm mục tiêu tạo quảng cáo, mà chỉ yêu cầu cho người dùng được lựa chọn."

