Soi loài “chó nhất” trong cả họ nhà chó, Việt Nam cũng có

Chó rừng hay chó rừng vàng, sói Tây Nguyên (Canis aureus) là một loài chó hoang dã phân bố rộng ở lục địa Á - Âu. Dưới con mắt các nhà khoa học, đây là loài điển hình nhất của họ Chó (Canidae), có thể được coi là gương mặt đại diện cho họ thú ăn thịt này. So với nhiều họ hàng khác, chó rừng có kích cỡ nhỏ hơn, chiều dài thân từ 65-85 cm, nặng 6-14 kg tùy vùng địa lý. Bộ lông của chúng màu hung vàng có mút lông đen hoặc hung đen tạo thành màu hung nâu xám. Vùng vai có nhiều sợi lông đen. Khoảng một phần ba đuôi ngoài xám đen. Địa bàn sinh sống ưa thích của chó rừng là các khu vực bằng phẳng gần sông, hồ và cả bờ biển. Chúng có lối sống bầy đàn, rất dễ thích nghi với khả năng ăn nhiều loại thức ăn từ trái cây, côn trùng đến động vật móng guốc nhỏ. Đôi khi chó rừng kết hợp săn mồi hoặc tận dụng thức ăn từ các loài chó hoang dã khác như sói lửa, sói Ấn Độ. Một số con chó rừng đơn độc có thói quen bám theo một con hổ để tận dụng những gì còn sót sau mỗi cuộc săn mồi của con mèo lớn này. Chó rừng có khả năng đánh hơi, nhận biết những mùi lạ rất tốt. Là một loài rất khôn ngoan, nhanh nhẹn và cảnh giác với con người, rất khó để quan sát và tiếp cận chúng trong tự nhiên. Vì sao chó rừng được coi là loài "chó nhất" trong họ nhà chó? Quan điểm này được đưa ra dựa trên các nghiên cứu di truyền học, cho thấy chó rừng là một loài chó nguyên thủy có cùng nguồn gốc với sói xám - tiền thân của chó nhà. Trong mối quan hệ với sói xám, có thể coi chó rừng là bậc "tiền bối". Do sự tương đồng về di truyền, chó rừng chó thể giao phối với sói xám trong tự nhiên để cho ra những con lai có khả năng sinh sản. Mối liên hệ giữa chó rừng với con người nhìn chung là khá lạnh lẽo. Do thường vào các khu dân cư để săn gia súc, chúng bị con người ở nhiều nơi tiêu diệt như một loài gây hại. Trường hợp ngoại lệ hiếm hoi là Sulimov, một giống chó được lai tạo từ chó rừng. Chó Sulimov đang phục vụ tại hãng hàng không Nga Aeroflot trong tư cách chó nghiệp vụ chuyên phát hiện mùi hương. Trong Sách Đỏ UICN, chó rừng được liệt kê là loài "ít quan tâm nhất" do sự phân bố rộng rãi và mật độ cá thể cao ở những khu vực có địa hình phù hợp, nguồn thức ăn dồi dào. Trái với tình hình trên thế giới, ở Việt Nam sói rừng là một loài động vật quý hiếm, đang suy giảm mạnh về số lượng. Chúng chỉ còn được ghi nhận tại một số khu vực hẹp, tiêu biểu là Vườn quốc gia Chư Yang Sin thuộc tỉnh Đắk Lắk. Mời quý độc giả xem video: Bảo tồn loài voọc Cát Bà trước nguy cơ tuyệt chủng | VTV4.

Chó rừng hay chó rừng vàng, sói Tây Nguyên (Canis aureus) là một loài chó hoang dã phân bố rộng ở lục địa Á - Âu. Dưới con mắt các nhà khoa học, đây là loài điển hình nhất của họ Chó (Canidae), có thể được coi là gương mặt đại diện cho họ thú ăn thịt này. So với nhiều họ hàng khác, chó rừng có kích cỡ nhỏ hơn, chiều dài thân từ 65-85 cm, nặng 6-14 kg tùy vùng địa lý. Bộ lông của chúng màu hung vàng có mút lông đen hoặc hung đen tạo thành màu hung nâu xám. Vùng vai có nhiều sợi lông đen. Khoảng một phần ba đuôi ngoài xám đen. Địa bàn sinh sống ưa thích của chó rừng là các khu vực bằng phẳng gần sông, hồ và cả bờ biển. Chúng có lối sống bầy đàn, rất dễ thích nghi với khả năng ăn nhiều loại thức ăn từ trái cây, côn trùng đến động vật móng guốc nhỏ. Đôi khi chó rừng kết hợp săn mồi hoặc tận dụng thức ăn từ các loài chó hoang dã khác như sói lửa, sói Ấn Độ. Một số con chó rừng đơn độc có thói quen bám theo một con hổ để tận dụng những gì còn sót sau mỗi cuộc săn mồi của con mèo lớn này. Chó rừng có khả năng đánh hơi, nhận biết những mùi lạ rất tốt. Là một loài rất khôn ngoan, nhanh nhẹn và cảnh giác với con người, rất khó để quan sát và tiếp cận chúng trong tự nhiên. Vì sao chó rừng được coi là loài "chó nhất" trong họ nhà chó? Quan điểm này được đưa ra dựa trên các nghiên cứu di truyền học, cho thấy chó rừng là một loài chó nguyên thủy có cùng nguồn gốc với sói xám - tiền thân của chó nhà. Trong mối quan hệ với sói xám, có thể coi chó rừng là bậc "tiền bối". Do sự tương đồng về di truyền, chó rừng chó thể giao phối với sói xám trong tự nhiên để cho ra những con lai có khả năng sinh sản. Mối liên hệ giữa chó rừng với con người nhìn chung là khá lạnh lẽo. Do thường vào các khu dân cư để săn gia súc, chúng bị con người ở nhiều nơi tiêu diệt như một loài gây hại. Trường hợp ngoại lệ hiếm hoi là Sulimov, một giống chó được lai tạo từ chó rừng. Chó Sulimov đang phục vụ tại hãng hàng không Nga Aeroflot trong tư cách chó nghiệp vụ chuyên phát hiện mùi hương. Trong Sách Đỏ UICN, chó rừng được liệt kê là loài "ít quan tâm nhất" do sự phân bố rộng rãi và mật độ cá thể cao ở những khu vực có địa hình phù hợp, nguồn thức ăn dồi dào. Trái với tình hình trên thế giới, ở Việt Nam sói rừng là một loài động vật quý hiếm, đang suy giảm mạnh về số lượng. Chúng chỉ còn được ghi nhận tại một số khu vực hẹp, tiêu biểu là Vườn quốc gia Chư Yang Sin thuộc tỉnh Đắk Lắk. Mời quý độc giả xem video: Bảo tồn loài voọc Cát Bà trước nguy cơ tuyệt chủng | VTV4.