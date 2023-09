Soi loài cây siêu kỳ quái có quả mọc từ lá, cực nhiều công dụng

Phân bố ở lục địa Á - Âu và Bắc Phi, chổi đậu Butcher (Ruscus aculeatus) là loài cây được biết đến với những đặc điểm sinh học thú vị. Ảnh: Gardening Know How. Thuộc họ Măng tây (Asparagaceae), loài cây này thường mọc thành bụi có chiều cao khoảng 80 cm. Điểm đặc biệt của chúng là việc ra hoa, kết quả ngay trên mặt lá. Ảnh: Plants of the World Online. Vào đầu mùa xuân, những bông hoa màu trắng của chổi đậu Butcher sẽ hé nở ở giữa lá. Ảnh: צמחיית ישראל ברשת. Sau khi hoa tàn, quả hình thành và chín đỏ (không ăn được) vào mùa thu. Ảnh: iNaturalist. Những quả mọng đẹp mắt của chổi đậu Butcher trông giống như được gắn vào chiếc lá qua một cái cuống ngắn, khiến loài cây này trở nên cực kỳ độc đáo trong mắt nhiều người. Ảnh: Saxifraga. Theo các nhà nghiên cứu, cách đây khoảng 2.000 năm, con người đã sử dụng cây chổi đậu Butcher để làm thuốc lợi tiểu, nhuận tràng và điều trị các chứng bệnh như trĩ, giãn tĩnh mạch, ngứa, sưng tấy… Ảnh: Cape Garden Centre. Đến năm 1950, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, một số chất có trong cây có thể gây co thắt tĩnh mạch. Kể từ đó, loài cây kỳ lạ này còn được sử dụng để điều trị một số bệnh liên quan đến hệ tuần hoàn. Ảnh: Wikimedia Commons. Ngoài ra, cây chổi đậu Butcher còn chứa alcaloid - chất ức chế sự thoát ion natri qua màng tế bào trong cơ thể người. Do đó, cây còn được dùng để bào chế thuốc chống chứng rối loạn nhịp tim. Ảnh: Etsy. Hiện nay, chổi đậu Butcher được trồng khá nhiều tại các khu vườn ở Mỹ và châu Âu. Chúng được nhiều người chọn làm cây cảnh do có vẻ ngoài bắt mắt. Ảnh: Nurseries Caroliniana. Trong ẩm thực, chồi non của chổi đậu Butcher có thể ăn được như măng tây. Hạt cây có thể dùng để rang xay và chế đồ uống như cà phê. Ảnh: Grand Voyage Italy. Có thể tìm mua hạt giống hoặc cây non của loài cây này trên một số trang thương mại trực tuyến quốc tế. Ảnh: Saxifraga. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.





