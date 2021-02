Smartphone màn hình cuộn Oppo mượt mà khiến ai cũng thèm

Brandon Le Prokror là một chuyên gia công nghệ và reviewer có tiếng tại Pháp. Kênh của anh hiện có gần 200.000 người theo dõi. Video đầu tiên về Oppo X 2021 được đăng tải được nhiều người quan tâm. Khi sử dụng, người dùng chỉ cần vuốt nhẹ ở cạnh phải, phần màn hình máy sẽ tự động mở ra với diện tích lớn hơn hoặc thu gọn lại. Qua video có thể thấy hệ thống trượt của máy vận hành khá trơn tru. So với các smartphone màn hình gập hiện tại, thiết kế màn hình cuộn mất ít bước thao tác hơn để đạt được kích thước tối đa. Oppo X 2021 được đựng trong một hộp vuông bằng giấy khá lớn. Tuy nhiên, phần tấm nền vẫn có những vết nhăn nhẹ, nhất là khi kích thước màn hình Oppo X 2021 được mở rộng hết cỡ. Oppo X 2021 chạy Android với ColorOS được tùy biến giao diện, có thể "co giãn" tùy thuộc vào kích thước màn hình. Đại diện Oppo cho biết chưa có kế hoạch thương mại hóa Oppo X 2021 trong tương lai gần. Nhưng theo dự đoán của XDA Developers, với việc gửi Oppo X 2021 đến chuyên gia công nghệ thử nghiệm và đánh giá sớm, Oppo có thể ra mắt smartphone màn hình cuộn sớm hơn trong nửa đầu năm nay. Điều gây ngạc nhiên là Oppo X 2021 không có camera selfie. YouTuber Sami Tech Tips cũng chia sẻ video đánh giá Oppo X và nhận thấy điện thoại này vẫn cố gắng mở rộng màn hình nếu chẳng may người dùng vô tình kích hoạt chế độ trượt của điện thoại. Dù lúc đó điện thoại đang để trong các không gian không đủ rộng như túi quần hay túi xách. Oppo X 2021 được công bố tại Hội nghị Công nghệ Tương lai Oppo tháng 11/2020. Đại diện Oppo cho biết X 2021 đã vượt qua 100.000 bài kiểm tra đóng, mở cơ chế màn hình cuộn và không có bất kỳ hư hỏng nào. Máy có thể tăng kích thước từ 6,7 inch lên 7,4 inch thông qua thao tác vuốt ở cạnh bên phải. Oppo cho biết, smartphone màn hình cuộn mới không phải là một sản phẩm được tạo ra từ các phần mềm máy tính và nó có thiết kế bền hơn nhiều so với người dùng tưởng tượng.

