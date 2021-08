Siêu hiếm rừng gỗ hóa thạch: Một mảnh khắc tượng Phật hơn 2 tỷ đồng!

Vườn quốc gia Petrified Forest nằm ở phía bắc Arizona, Mỹ có khí hậu khô hạn khiến cây cối ở đây mọc thành từng cụm và rất thấp. Tuy nhiên, vào 225 triệu năm trước nó từng là một khu rừng lá kim tươi tốt. Đến nay, những cây đại thụ dài hơn trăm mét cũng biến mất. Vào những năm 1960, người Mỹ đã tình cờ phát hiện ra một số viên đá kỳ dị trên vùng đất hoang vắng này. Hình dạng và hoa văn của những viên đá này rất giống với thân cây, miếng nhỏ nhất cũng phải có người lớn mới nâng lên được. Các chuyên gia cho biết đây là gỗ hóa thạch được hình thành sau một thảm họa. Những khối gỗ này có thể đã bị mắc kẹt trong lòng đất do lũ lụt. Sau khi chôn xuống đất, chúng không bị phân hủy, rồi sau hàng trăm triệu năm thay đổi, các chất trong lòng đất đã thay thế các nguyên tố thực vật ban đầu và ngày nay trở thành những hóa thạch. Cây cối được bảo quản tốt trong hóa thạch nên đường vân của cây hiện rõ. Một pho tượng Phật được chạm khắc tinh xảo bằng gỗ hóa thạch từng0 có giá cả trăm nghìn USD (tương đương trên 2 tỷ VNĐ). Nhờ số lượng lớn các loại gỗ hóa thạch được bảo tồn, Vườn quốc gia Petrified Forest đã trở thành một trong những địa danh quan trọng của Arizona ở Hoa Kỳ. Gỗ hóa thạch hay "gỗ hóa đá" là một loại đá được hình thành từ các thân cây bị chôn vùi dưới lòng đất trong lớp trầm tích hay thạch nham núi lửa. Quá trình phát triển địa chất đã biến những thân cây gỗ chuyển sang hóa thạch và biến thành đá. Gỗ hóa thạch rất cứng, có thể sử dụng làm đồ mỹ nghệ. Với những khúc to, người ta có thể cưa ra làm bàn, ghế vì nó không bị mưa gió hay thời tiết làm cho hư hỏng, mục nát. Gỗ hóa thạch được hình thành với nhiều màu sắc khác nhau nhưng thường gặp nhất là: xám, xám trắng, cam, đỏ, vàng, đen nâu, phớt đen…. Các màu còn hòa cùng nhau và tạo nên một sắc thái đặc biệt. Loại gỗ này được nhiều đại gia săn lùng vì vẻ đẹp độc đáo. Ngoài ra, nhiều người cho rằng gỗ hoá thạch mang nhiều ý nghĩa về phong thuỷ. Loại gỗ này có tác dụng tốt đối với sức khoẻ nhờ nguồn năng lượng tích cực trải qua hàng triệu năm nên thu hút được tinh tuý của trời đất. Năng lượng này sẽ giúp gia chủ có nhiều may mắn, bình an và tài lộc. Một số tin đồn còn cho rằng loại đá này có thể chữa được bệnh, kéo dài tuổi thọ song đây đều là những thông tin thất thiệt, không có cơ sở. Mời các bạn xem video: 7 hiện tượng thiên nhiên bí ẩn gây tò mò nhất. Nguồn: Neews

