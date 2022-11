"Sát thủ hành tinh” bất ngờ xuất hiện, Trái đất có gặp nguy?

Tiểu hành tinh khổng lồ mang tên 2022 AP7 vừa được phát hiện có đường kính lên tới 1,5 km, là tiểu hành tinh gần Trái Đất to lớn nhất từng được phát hiện trong vòng 8 năm nay. Đáng lo hơn, nó đang ở trên một quỹ đạo có thể áp sát địa cầu trong tương lai đủ để "gây ra vấn đề". Nếu va chạm, tiểu hành tinh này đủ sức gây nên một tác động "có thể cảm nhận trên nhiều lục địa" nên được các nhà khoa học đặt biệt danh là " sát thủ hành tinh". 2022 AP7 đã ở đó từ lâu, giữa quỹ đạo của Trái Đất và Sao Kim và đủ lớn để quan sát. Tuy nhiên, nó "ẩn nấp" giữa luồng sáng chói lòa của Mặt Trời, cũng là nơi các kính thiên văn siêu hạng né nhìn vào. Độ sáng quá mạnh của Mặt Trời có thể làm hỏng các thiết bị quang học nhạy cảm của chúng. Nó đã được phát hiện một cách may mắn nhờ máy ảnh năng lượng tối DEC tại Đài quan sát Liên Mỹ Cerro Tolobo ở Chile, chuyên quét bầu trời trong những giờ chạng vạng, giúp phát hiện những vật thể lẩn trốn cùng kiểu 2022 AP7. Theo nhóm nghiên cứu đẫn dầu bởi nhà thiên văn học Scott S. Sheppard từ Phòng thí nghiệm Trái Đất và hành tinh thuộc Viện Khoa học Carnegie, nếu "sát thủ hành tinh" va chạm với Trái đất, nó sẽ gây thiệt hại lớn hơn nhiều so với Chelyabinsk (nổ tung trên bầu trời Nga năm 2018). Do vậy, đây sẽ là một mục tiêu mà các cơ quan vũ trụ trên thế giới cần theo dõi chặt chẽ cũng như hướng các sứ mệnh phòng thủ hành tinh vào nó. Theo như dự báo trước đó, trong ngày 1/11, tiểu hành tinh 2022 RM4 dự kiến sẽ bay ngang qua Trái đất, cách hành tinh chúng ta ở điểm gần nhất khoảng 1,5 triệu dặm. Theo Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái đất của NASA, tiểu hành tinh này có đường kính ước tính từ 330 đến 740m, bay ngang qua Trái đất với vận tốc khoảng 52.500 dặm/h. Bất kỳ thiên thể lớn nào trong vòng 4,6 triệu dặm cách Trái đất đều được phân vào nhóm “tiểu hành tinh có khả năng nguy hiểm”. Theo NASA, Trái đất sẽ không phải đối mặt với bất kỳ mối nguy hiểm nào từ một vụ va chạm với tiểu hành tinh trong ít nhất 1 thế kỷ tới. Ngoài ra, tàu vũ trụ Thử nghiệm Chuyển hướng Tiểu hành tinh Đôi (DART) của cơ quan này gần đây đã thành công chuyển hướng một thiên thể, trở thành một phương án nữa bảo vệ Trái đất khỏi những nguy hiểm đến từ ngoài không gian. >>>Xem thêm video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ (Nguồn: VTV24).

