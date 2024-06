Sa mạc kỳ lạ nhất thế giới được bao phủ bởi những ngọn núi tuyết

Sa mạc Chara ở Siberia là một trong những sa mạc kỳ lạ nhất thế giới, không chỉ vì nằm ở một vùng lạnh giá mà còn được bao quanh bởi hồ, sông và những ngọn núi phủ đầy tuyết. Sa mạc này từng rộng lớn hơn nhưng đã thu nhỏ lại do các yếu tố tự nhiên, hiện chỉ còn dài 10 km và rộng 5 km. Được hình thành từ hơn 40.000 năm trước, khu vực này từng là biển trước khi trở thành sa mạc qua các thời kỳ địa chất khác nhau. Mặc dù có các đặc điểm của một sa mạc như đụn cát cao và bão bụi, Chara Sands vẫn được bao quanh bởi rừng taiga và dãy núi Kodar phủ tuyết, tạo nên một cảnh quan độc đáo. Vào mùa đông, nhiệt độ có thể giảm xuống âm 50 độ C và sa mạc được phủ kín bởi tuyết. Sa mạc này cũng đang di chuyển chậm về phía đông bắc do tác động của gió. Chara Sands là điểm thu hút khách du lịch, nhưng việc tiếp cận nó không hề dễ dàng do cần phải vượt qua hai con sông gồ ghề. Sự kỳ lạ của sa mạc này thể hiện tính đa dạng của các hệ sinh thái trên Trái Đất và làm nổi bật sự phong phú của địa lý tự nhiên. Mời quý độc giả xem thêm video: Tóc dựng đứng như điện giật ở sa mạc “Biển Chết”, chuyên gia cảnh báo gì?

Sa mạc Chara ở Siberia là một trong những sa mạc kỳ lạ nhất thế giới , không chỉ vì nằm ở một vùng lạnh giá mà còn được bao quanh bởi hồ, sông và những ngọn núi phủ đầy tuyết. Sa mạc này từng rộng lớn hơn nhưng đã thu nhỏ lại do các yếu tố tự nhiên, hiện chỉ còn dài 10 km và rộng 5 km. Được hình thành từ hơn 40.000 năm trước, khu vực này từng là biển trước khi trở thành sa mạc qua các thời kỳ địa chất khác nhau. Mặc dù có các đặc điểm của một sa mạc như đụn cát cao và bão bụi, Chara Sands vẫn được bao quanh bởi rừng taiga và dãy núi Kodar phủ tuyết, tạo nên một cảnh quan độc đáo. Vào mùa đông, nhiệt độ có thể giảm xuống âm 50 độ C và sa mạc được phủ kín bởi tuyết. Sa mạc này cũng đang di chuyển chậm về phía đông bắc do tác động của gió. Chara Sands là điểm thu hút khách du lịch, nhưng việc tiếp cận nó không hề dễ dàng do cần phải vượt qua hai con sông gồ ghề. Sự kỳ lạ của sa mạc này thể hiện tính đa dạng của các hệ sinh thái trên Trái Đất và làm nổi bật sự phong phú của địa lý tự nhiên. Mời quý độc giả xem thêm video: Tóc dựng đứng như điện giật ở sa mạc “Biển Chết”, chuyên gia cảnh báo gì?