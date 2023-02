Rùng mình với loài sên hồng nhầy nhụa khổng lồ ở Australia

Sên hồng khổng lồ (Triboniophorus aff. graeffei hay Triboniophorus graeffi) là một loài động vật thân mềm đặc hữu của Australia, gây ấn tượng đặc biệt nhờ kích thước khổng lồ và màu hồng dị thường. Loài sên trần này chúng chỉ sống trong khu rừng biệt lập ở độ cao hơn 1.500 mét so với mực nước biển ở khu vực đỉnh núi Kaputar, gần thành phố Narrabri thuộc bang New South Wales của Australia. Các cá thể sên hồng trưởng thành có thể đạt chiều dài tới 20 cm. Chúng có màu đỏ hồng, thường được ví như một quả ớt hay miếng sashimi cá ngừ biết di chuyển. Khi ngày mới bắt đầu, những con vật nhầy nhụa này ẩn nấp trong rêu, lá khô hoặc khe hở ở gốc cây. Vào ban đêm, chúng ra ngoài kiếm ăn, và chu kỳ này cứ tiếp diễn hàng ngày. Không chỉ ăn rêu và tảo bám trên thân cây, sên hồng còn là kẻ săn mồi đáng sợ. Con mồi của chúng chính là những con sên trần có kích thước nhỏ hơn. Loài sên trần ăn thịt này sẽ bò quanh khu vực, tìm kiếm vệt nhớt của những con sên khác và săn từng con để ăn. Chúng là một trong số ít những loài sên trần ăn thịt được biết đến. Theo các nhà khoa học, những con sên màu hồng này sẽ không xuất hiện nếu một vụ phun trào núi lửa không xảy ra cách đây 17 triệu năm. Vụ phun trào này đã tạo ra một khu vực rộng 10 km2 ở độ cao lớn. Nơi đây đã vô tình trở thành chốn địa đàng, nơi các loài động vật thân mềm và thực vật sống sót và sống biệt lập trong một thời gian dài sau khi biến đổi khí hậu khiến khu rừng nhiệt đới ẩm ướt ở miền đông Australia biến mất. Bởi vì sên hồng là loài vật hiếm và đặc trưng của vùng núi Kaputar, ủy ban khoa học bang New South Wales gần đây đã quyết định đưa khu vực này vào danh sách cộng đồng sinh thái bị nguy hiểm. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

