Rùng mình "thủ phạm" cướp đi mạng sống của hàng loạt kẻ trộm mộ

Thứ đầu tiên luôn rình rập để đoạt mạng những kẻ trộm mộ chính là khí độc. Trong các ngôi mộ có vô vàn những chất có hại, điển hình như chu sa. Trải qua hàng ngàn năm, loại chất khoáng này sẽ biến chất và hình thành những khí độc. Bên cạnh đó, chính thứ đồ bồi táng mà những tên trộm hướng đến cũng có nguy cơ tự sản sinh ra những khí độc hại do bị chôn dưới lòng đất quá lâu. Những chất độc này có thể gây hại tức thời, cũng có thể để lại ảnh hưởng lâu dài cho sức khỏe những tên trộm mộ. Có những tên trộm thậm chí đã ăn, ở, ngủ, nghỉ tại các hầm mộ để vơ vét. Do đó, hậu quả khi ở quá lâu tại những địa điểm đầy khí độc như vậy của những tên trộm mộ đôi khi chính là mạng sống. Bên cạnh đó còn có những sinh vật dưới mặt đất luôn ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng. Lăng mộ Trung Quốc chôn cất những nhân vật quyền lực và giàu có trong xã hội phong kiến thường có nhiều đồ tùy táng quý giá. Để bảo vệ lăng mộ, người xưa thiết kế nhiều cạm bẫy nguy hiểm khiến mộ tặc vào không thể ra. Và những "cạm bẫy" để phòng mộ tặc mà người xưa hay dùng phải kể đến như thủy ngân hay hệ thống bẫy kiểu cát lún (nhìn bề mặt có thể đi được, nhưng một khi bước chân vào sẽ bị tụt xuống những hố cát và đá sâu...). Người xưa cố tình đặt một cỗ quan tài giả trong lăng mộ. Khi đột nhập vào trong mộ, những kẻ xâm phạm sẽ nhanh chóng tiến về phía quan tài. Khi ấy, những tên trộm mộ sẽ đến gần với cái chết bởi những bức tường xung quanh căn phòng chứa quan tài giả được làm từ cát và đá sắc nhọn. Lúc kẻ trộm vô tình động vào bức tường sẽ tạo ra một lỗ hở khiến bức tường đổ sập và cát tràn vào. Chỉ trong thời gian ngắn, những tên trộm mộ sẽ bị vùi chết trong căn phòng đầy cát. Nhờ vậy, di hài người quá cố cùng cổ vật sẽ an toàn trong phòng chôn cất khác. Một cạm bẫy nguy hiểm nữa chính là thủy ngân. đây là một chất có độc tính cực cao, lại dễ bay hơi. Một khi bước vào những nơi có chứa chất này với nồng độ cao thì coi như phải bỏ mạng. Nghề trộm mộ là một nghề trái đạo đức, trái pháp luật. Do đó, giới mộ tặc luôn hành nghề vào ban đêm. Điều này để đảm bảo rằng hành tung của chúng sẽ không bị phát hiện. Việc đảo lộn thời gian sinh hoạt và làm việc giữa ban ngày và ban đêm như vậy trong 1 quãng thời gian quá dài sẽ dẫn đến những tổn thương lớn cho cơ thể. Không những thế, điểm mấu chốt ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của những tên trộm mộ đó là tâm lý luôn trong trạng thái bất an của chúng. Với đầy rẫy nguy hiểm khi hành nghề như vậy, phần lớn những tên trộm mộ đều khó có thể sống thọ là điều dễ hiểu.

