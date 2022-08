Rùa biển sa lưới ngư dân Bình Định: Loài cực kỳ nguy cấp!

Khoảng 9h30 sáng 11/8, ông Nguyễn Ngọc Anh (SN 1973, trú phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định) đã phát hiện 1 cá thể rùa biển quý hiếm do ngư dân bắt ở đường biển thuộc địa phận phường Hoài Hương. Do biết đây là một trong 5 loài rùa biển quý hiếm, nguy cấp của Việt Nam nên ông Anh đã chủ động mua lại cá thể rùa biển này và liên hệ Chi cục Thủy sản Bình Định để giao nộp thả về môi trường tự nhiên. Chiều 12/8, Chi cục Thủy sản Bình Định đã thả cá thể rùa biển này về biển tại khu vực biển Đề Gi. Cá thể rùa biển trên nặng khoảng 1,5kg, chiều dài mai dài 24cm, rộng 21cm. Theo cán bộ Chi cục Thủy sản Bình Định xác nhận, đây là loài Đồi Mồi (Eretmochelys imbricata). Đồi Mồi có mai hình ôvan, viền ngoài mai có các khía nhọn. Trên mai có 4 đôi tấm vảy đối xứng dạng lợp ngói (trừ Đồi mồi con và thỉnh thoảng ở một vài con trưởng thành), chiều dài thẳng mai khoảng 90cm. Đầu nhọn, rộng khoảng 12cm, miệng có dạng như mỏ diều hâu, phần trước đầu có 2 tấm vảy. Trên mỗi chân bơi có 2 móng vuốt sắc. Mai rùa mới nở màu vàng đen (từ vàng tối đến vàng sáng), sau đó chuyển dần sang màu vàng nhạt. Bụng có màu vàng sáng đến trắng ở viền ngoài yếm có 4 đôi tấm xương. Đồi mồi có kích thước nhỏ so với các loài rùa biển khác.Chiều dài trung bình của Đồi Mồi không vượt quá 1m. Trọng lượng trung bình của rùa trưởng thành khoảng 60kg, tối đa là 80kg. Mùa đẻ trứng tháng 2 – 6, mỗi lần đẻ từ 70 – 130 trứng. Các ổ trứng sâu 40 – 50cm, thời gian ấp trứng là 55 – 60 ngày. Thành phần thức ăn: các loại hải miên, san hô mềm, cá, tôm, cua, các loại rong và cỏ biển. Sinh cảnh làm tổ của Đồi Mồi thường cách biệt (cả về không gian lẫn thời gian) với các sinh cảnh do các loài rùa biển khác. Nơi sinh sống: vùng triều, vùng khơi, ven đảo. Đồi Mồi phân bố ở khắp vùng biển Việt Nam trước 1990. Các tỉnh ven biển Việt Nam, chủ yếu Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận, Côn Đảo, Kiên Giang, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên do nghề thủ công sử dụng mai, vảy làm đồ mỹ nghệ bán cho khách du lịch phát triển mạnh nên nguồn lợi này đã và đang bị suy giảm nghiêm trọng, vùng phân bố bị thu hẹp. Dự đoán số lượng giảm >50% do đánh bắt quá mức, hiện còn khoảng 1.000 cá thể trưởng thành. Đồi Mồi thuộc loại “cực kỳ nguy cấp” theo Phân loại của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế ( IUCN); Phụ lục I của Công ước CITES cấm buôn bán vận chuyển quốc tế. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Khoảng 9h30 sáng 11/8, ông Nguyễn Ngọc Anh (SN 1973, trú phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định) đã phát hiện 1 cá thể rùa biển quý hiếm do ngư dân bắt ở đường biển thuộc địa phận phường Hoài Hương. Do biết đây là một trong 5 loài rùa biển quý hiếm, nguy cấp của Việt Nam nên ông Anh đã chủ động mua lại cá thể rùa biển này và liên hệ Chi cục Thủy sản Bình Định để giao nộp thả về môi trường tự nhiên. Chiều 12/8, Chi cục Thủy sản Bình Định đã thả cá thể rùa biển này về biển tại khu vực biển Đề Gi. Cá thể rùa biển trên nặng khoảng 1,5kg, chiều dài mai dài 24cm, rộng 21cm. Theo cán bộ Chi cục Thủy sản Bình Định xác nhận, đây là loài Đồi Mồi (Eretmochelys imbricata). Đồi Mồi có mai hình ôvan, viền ngoài mai có các khía nhọn. Trên mai có 4 đôi tấm vảy đối xứng dạng lợp ngói (trừ Đồi mồi con và thỉnh thoảng ở một vài con trưởng thành), chiều dài thẳng mai khoảng 90cm. Đầu nhọn, rộng khoảng 12cm, miệng có dạng như mỏ diều hâu, phần trước đầu có 2 tấm vảy. Trên mỗi chân bơi có 2 móng vuốt sắc. Mai rùa mới nở màu vàng đen (từ vàng tối đến vàng sáng), sau đó chuyển dần sang màu vàng nhạt. Bụng có màu vàng sáng đến trắng ở viền ngoài yếm có 4 đôi tấm xương. Đồi mồi có kích thước nhỏ so với các loài rùa biển khác. Chiều dài trung bình của Đồi Mồi không vượt quá 1m. Trọng lượng trung bình của rùa trưởng thành khoảng 60kg, tối đa là 80kg. Mùa đẻ trứng tháng 2 – 6, mỗi lần đẻ từ 70 – 130 trứng. Các ổ trứng sâu 40 – 50cm, thời gian ấp trứng là 55 – 60 ngày. Thành phần thức ăn: các loại hải miên, san hô mềm, cá, tôm, cua, các loại rong và cỏ biển. Sinh cảnh làm tổ của Đồi Mồi thường cách biệt (cả về không gian lẫn thời gian) với các sinh cảnh do các loài rùa biển khác. Nơi sinh sống: vùng triều, vùng khơi, ven đảo. Đồi Mồi phân bố ở khắp vùng biển Việt Nam trước 1990. Các tỉnh ven biển Việt Nam, chủ yếu Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận, Côn Đảo, Kiên Giang, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên do nghề thủ công sử dụng mai, vảy làm đồ mỹ nghệ bán cho khách du lịch phát triển mạnh nên nguồn lợi này đã và đang bị suy giảm nghiêm trọng, vùng phân bố bị thu hẹp. Dự đoán số lượng giảm >50% do đánh bắt quá mức, hiện còn khoảng 1.000 cá thể trưởng thành. Đồi Mồi thuộc loại “cực kỳ nguy cấp” theo Phân loại của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế ( IUCN); Phụ lục I của Công ước CITES cấm buôn bán vận chuyển quốc tế. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News