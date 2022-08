2 cá thể động vật đi lạc ở Lâm Đồng: Loài quý hiếm không ngờ!

Sáng ngày 9/8, anh N.V.B phát hiện 2 cá thể tê tê java đang cố vùng vẫy để thoát ra ngoài sau khi bị mắc vào tấm lưới quây quanh bờ rào của gia đình. Sau khi tìm hiểu, biết đây là loài động vật quý hiếm, nguy cấp, đang trên đà tuyệt chủng, anh N.V.B đã chủ động liên hệ với Hạt Kiểm lâm huyện Cát Tiên để giao nộp hai mẹ con tê tê này. Chiều cùng ngày, sau khi tiếp nhận từ anh B, Hạt Kiểm lâm huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) đã bàn giao 2 cá thể tê tê java quý hiếm thuộc nhóm IB cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cát Tiên. Hai cá thể này sẽ được theo dõi và thả về tự nhiên. Tê tê java có tên khoa học là Manis javanica. Đây là loại động vật thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB, nhóm nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Tê tê java có thân cỡ trung bình. Dài 0,4 – 0,65m, trọng lượng 6 – 8kg. Không có răng, lưỡi dài nhiều chất dính. Toàn thân, từ đầu đến cuối đuôi phủ lớp vẩy sừng. Các vẩy sừng xếp chồng lên nhau như mái ngói. Bụng không có vẩy sừng, da dầy có lớp lông cứng. Màu sắc của vẩy tê tê java thường là mầu nâu sẫm, vàng hoặc vàng nhạt, có những con bạch tạng do nuôi con trong hang lâu ngày. Có 17 hàng vẩy thân xếp theo chiều dọc, 11 – 13 hàng xếp theo chiều ngang; đuôi có 25 hàng vẩy xếp theo chiều dọc, 8 hàng xếp theo chiều ngang (3 hàng mặt trên, 3 hàng mặt dưới và 2 hàng mép đuôi. Thức ăn chủ yếu của tê tê java là mối, kiến, côn trùng nhỏ ở mặt đất, đôi khi có cả cỏ, lá cây mục. Động dục, ghép đôi vào tháng 10, đẻ con vào tháng 3 ở trong hang. Mỗi lứa 1 – 2 con (rất ít trường hợp đẻ 3 con). Con non thường có lớp vẩy mầu trắng đục. Tê tê java sống trong rừng già, rừng thứ sinh, rừng hỗn giao tre nứa gỗ, ở hang dưới các gốc cây to, cây mục nát, hoặc vách đất đá trong lùm cây rậm rạp. Hoạt động kiếm ăn ban đêm trên mặt đất, ban ngày trú ẩn trong hang. Tê tê java phân bố ở nhiều nước như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Lào, Campuchia , Malaysia và Singapore. Mặc dù có thị lực kém nhưng tê tê java có khứu giác cực nhạy bén. Nó sử dụng chiếc lưỡi dài để săn bắt mồi. Theo các chuyên gia, tê tê java là một trong những loài động vật có vú bị săn bắt trộm nhiều nhất ở Đông Nam Á. Chúng bị các đối tượng mua bán trái phép để làm thịt và thuốc đông y. Một nguyên nhân khác khiến số lượng tê tê java suy giảm là do ảnh hưởng của môi trường sống. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Sáng ngày 9/8, anh N.V.B phát hiện 2 cá thể tê tê java đang cố vùng vẫy để thoát ra ngoài sau khi bị mắc vào tấm lưới quây quanh bờ rào của gia đình. Sau khi tìm hiểu, biết đây là loài động vật quý hiếm, nguy cấp, đang trên đà tuyệt chủng, anh N.V.B đã chủ động liên hệ với Hạt Kiểm lâm huyện Cát Tiên để giao nộp hai mẹ con tê tê này. Chiều cùng ngày, sau khi tiếp nhận từ anh B, Hạt Kiểm lâm huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) đã bàn giao 2 cá thể tê tê java quý hiếm thuộc nhóm IB cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cát Tiên. Hai cá thể này sẽ được theo dõi và thả về tự nhiên. Tê tê java có tên khoa học là Manis javanica. Đây là loại động vật thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB, nhóm nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Tê tê java có thân cỡ trung bình. Dài 0,4 – 0,65m, trọng lượng 6 – 8kg. Không có răng, lưỡi dài nhiều chất dính. Toàn thân, từ đầu đến cuối đuôi phủ lớp vẩy sừng. Các vẩy sừng xếp chồng lên nhau như mái ngói. Bụng không có vẩy sừng, da dầy có lớp lông cứng. Màu sắc của vẩy tê tê java thường là mầu nâu sẫm, vàng hoặc vàng nhạt, có những con bạch tạng do nuôi con trong hang lâu ngày. Có 17 hàng vẩy thân xếp theo chiều dọc, 11 – 13 hàng xếp theo chiều ngang; đuôi có 25 hàng vẩy xếp theo chiều dọc, 8 hàng xếp theo chiều ngang (3 hàng mặt trên, 3 hàng mặt dưới và 2 hàng mép đuôi. Thức ăn chủ yếu của tê tê java là mối, kiến, côn trùng nhỏ ở mặt đất, đôi khi có cả cỏ, lá cây mục. Động dục, ghép đôi vào tháng 10, đẻ con vào tháng 3 ở trong hang. Mỗi lứa 1 – 2 con (rất ít trường hợp đẻ 3 con). Con non thường có lớp vẩy mầu trắng đục. Tê tê java sống trong rừng già, rừng thứ sinh, rừng hỗn giao tre nứa gỗ, ở hang dưới các gốc cây to, cây mục nát, hoặc vách đất đá trong lùm cây rậm rạp. Hoạt động kiếm ăn ban đêm trên mặt đất, ban ngày trú ẩn trong hang. Tê tê java phân bố ở nhiều nước như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Lào, Campuchia , Malaysia và Singapore. Mặc dù có thị lực kém nhưng tê tê java có khứu giác cực nhạy bén. Nó sử dụng chiếc lưỡi dài để săn bắt mồi. Theo các chuyên gia, tê tê java là một trong những loài động vật có vú bị săn bắt trộm nhiều nhất ở Đông Nam Á. Chúng bị các đối tượng mua bán trái phép để làm thịt và thuốc đông y. Một nguyên nhân khác khiến số lượng tê tê java suy giảm là do ảnh hưởng của môi trường sống. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News