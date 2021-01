Rồng Komodo đã từng tấn công và... ăn thịt người

Do rồng Komodo thuộc loài bò sát, hung dữ và rất nguy hiểm nên chúng không được thuần dưỡng như những loài động vật có vú ăn thịt khác mặc dù chúng có thể được nuôi dưỡng ở các vườn thú. Hiện nay trong thế giới hoang dã có tổng cộng từ 4000-5000 con rồng Komodo nhưng có những lo ngại rằng chỉ còn khoảng 300 con cái là có khả năng sinh sản. Khi nhìn thấy một con rồng Komodo nặng 90kg và dài tới 3m, ít ai có thể nghĩ rằng chúng có thể bơi lội. Thế nhưng, cũng giống như hầu hết các loài bò sát khác, loài động vật này bơi rất giỏi. Bằng cách hút các phân tử mùi từ chiếc lưỡi linh động của mình rồi chuyển tới một cơ quan gọi là Jacobson's Organ trên vòm miệng, rồng Komodo có thể nhận biết được mùi xác thối ở cách xa 8km. Khi còn nhỏ, rồng Komodo thường trốn trên các nhánh cây cao để trốn kẻ thù. Tuy nhiên, chúng cũng thường xuyên lăn lộn trong phân để tạo cho cơ thể một mùi khó chịu khiến các kẻ săn mồi không “buồn” tấn công. Rồng Komodo là loài thằn lằn nặng nhất và lớn nhất trong số những loài còn tồn tại trên Trái đất. Nó có thể dài tới hơn 3 mét, nặng 166 kg và là kẻ săn mồi kinh hoàng đối với nhiều con vật. Rồng Komodo là kẻ săn mồi chuyên nghiệp và chúng là kẻ thù của các loài, từ nhỏ như con chuột cho đến lớn như con trâu. Ngay cả con người cũng luôn ám ảnh với kích thước khổng lồ và vết cắn khủng khiếp của chúng. Đã có những vụ rồng Komodo tấn công và ăn thịt người. Món ăn chính của rồng Komodo chủ yếu là nai và lợn lòi hoang dã nhưng chúng có thể tấn công bất kì con gì khi đói. Điều đáng kinh ngạc của loài rồng này là nó có thể ăn liền một lúc được lượng thức ăn bằng 80% trọng lượng cơ thể. Rồng Komodo thường chảy nước dãi rất nhiều và nước miếng này giống như thuốc độc vì có chứa rất nhiều vi khuẩn nguy hiểm. Thính giác của rồng Komodo thực sự không nhạy bén. Mặc dù nó có lỗ tai khá to nhưng nó chỉ có thể nghe được âm thanh từ 400-2000 hertz. Rồng komodo cũng chỉ nghe được âm thanh từ cách xa tối đa 300m. Rồng Komodo là loài bò sát máu lạnh, nên giống những loài bò sát, chúng thường giảm thiểu hoạt động cho đến khi cần thiết. Tuy nhiên, giống như loài cá sấu, rồng Komodo có thể tổng lực năng lượng để tăng tốc độ khi săn mồi hoặc chay chốn khỏi kẻ thù và nó có thể chạy với tốc độ 20km/h. Khác với các loài khác, trứng của rồng dai và dính như cao su và to lên khi rồng con bên trong phát triển. Mỗi lần con cái thường để 20 trứng ở trong tổ đã được vùi cát. Rồng không có kẻ thù tự nhiên. Mối đe dọa lớn nhất của chúng là những con rồng khác. Những con rồng Komodo có tuổi đời dưới 2 năm thường dành phần lớn thời gian sống ở trên cây để tự vệ. Lý do là những con lớn hơn thường săn đuồi chúng để ăn thịt.

Do rồng Komodo thuộc loài bò sát, hung dữ và rất nguy hiểm nên chúng không được thuần dưỡng như những loài động vật có vú ăn thịt khác mặc dù chúng có thể được nuôi dưỡng ở các vườn thú. Hiện nay trong thế giới hoang dã có tổng cộng từ 4000-5000 con rồng Komodo nhưng có những lo ngại rằng chỉ còn khoảng 300 con cái là có khả năng sinh sản. Khi nhìn thấy một con rồng Komodo nặng 90kg và dài tới 3m, ít ai có thể nghĩ rằng chúng có thể bơi lội. Thế nhưng, cũng giống như hầu hết các loài bò sát khác, loài động vật này bơi rất giỏi. Bằng cách hút các phân tử mùi từ chiếc lưỡi linh động của mình rồi chuyển tới một cơ quan gọi là Jacobson's Organ trên vòm miệng, rồng Komodo có thể nhận biết được mùi xác thối ở cách xa 8km. Khi còn nhỏ, rồng Komodo thường trốn trên các nhánh cây cao để trốn kẻ thù. Tuy nhiên, chúng cũng thường xuyên lăn lộn trong phân để tạo cho cơ thể một mùi khó chịu khiến các kẻ săn mồi không “buồn” tấn công. Rồng Komodo là loài thằn lằn nặng nhất và lớn nhất trong số những loài còn tồn tại trên Trái đất. Nó có thể dài tới hơn 3 mét, nặng 166 kg và là kẻ săn mồi kinh hoàng đối với nhiều con vật. Rồng Komodo là kẻ săn mồi chuyên nghiệp và chúng là kẻ thù của các loài, từ nhỏ như con chuột cho đến lớn như con trâu. Ngay cả con người cũng luôn ám ảnh với kích thước khổng lồ và vết cắn khủng khiếp của chúng. Đã có những vụ rồng Komodo tấn công và ăn thịt người. Món ăn chính của rồng Komodo chủ yếu là nai và lợn lòi hoang dã nhưng chúng có thể tấn công bất kì con gì khi đói. Điều đáng kinh ngạc của loài rồng này là nó có thể ăn liền một lúc được lượng thức ăn bằng 80% trọng lượng cơ thể. Rồng Komodo thường chảy nước dãi rất nhiều và nước miếng này giống như thuốc độc vì có chứa rất nhiều vi khuẩn nguy hiểm. Thính giác của rồng Komodo thực sự không nhạy bén. Mặc dù nó có lỗ tai khá to nhưng nó chỉ có thể nghe được âm thanh từ 400-2000 hertz. Rồng komodo cũng chỉ nghe được âm thanh từ cách xa tối đa 300m. Rồng Komodo là loài bò sát máu lạnh, nên giống những loài bò sát, chúng thường giảm thiểu hoạt động cho đến khi cần thiết. Tuy nhiên, giống như loài cá sấu, rồng Komodo có thể tổng lực năng lượng để tăng tốc độ khi săn mồi hoặc chay chốn khỏi kẻ thù và nó có thể chạy với tốc độ 20km/h. Khác với các loài khác, trứng của rồng dai và dính như cao su và to lên khi rồng con bên trong phát triển. Mỗi lần con cái thường để 20 trứng ở trong tổ đã được vùi cát. Rồng không có kẻ thù tự nhiên. Mối đe dọa lớn nhất của chúng là những con rồng khác. Những con rồng Komodo có tuổi đời dưới 2 năm thường dành phần lớn thời gian sống ở trên cây để tự vệ. Lý do là những con lớn hơn thường săn đuồi chúng để ăn thịt.