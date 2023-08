Rợn tóc gáy những lần trăn khổng lồ hung hăng “tấn công” nhà dân

Cậu thiếu niên JC Lara, 15 tuổi ở Cement, Oklahoma, Mỹ đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện một con trăn khổng lồ đang đột nhập vào nhà của mình thông sân trước. Theo thông tin đăng tải, nghe thấy tiếng chó sủa vàng, JC đã bật dậy và chứng kiến trăn khổng lồ đang đối đầu với chó cưng của gia đình. (Ảnh: Mirror) Nhanh chóng gọi cha dậy, sau đó JC và cha mình là Carmelo Lara đã quyết định dùng súng bắn vào đầu của con trăn khổng lồ đúng lúc nó liên tục tấn công về phía cha con cậu. Cuối cùng, con trăn gục ngã khi những viên đạn trúng đích. Theo đo đạc, con trăn khổng lồ dài tới 4,2m và thuộc loài trăn Miến Điện. (Ảnh: Mirror) Một con trăn khổng lồ dài 4,2m, nặng 50kg đã bị bắt tại vườn cây ăn quả của một hộ dân tại phía Tây Nam thị trấn Phàn Chi Hoa, Tứ Xuyên, Trung Quốc sau khi liên tiếp săn giết gia cầm của chủ nhà lại ngang nhiên xuất hiện. (Ảnh: Sina) Sau khi phát hiện ra dấu vết của con trăn đột nhập vào nhà bấy lâu nay gây ra ác mộng, chủ nhà lậ tức gọi cho đội cứu hỏa địa phương. Sau khi đến hiện trường, 6 người lính cứu hỏa cũng phải mất hai tiếng mới hàng phục được con trăn khổng lồ hung dữ này. Được biết, con trăn này cũng thuộc loài trăn Miến Điện khổng lồ. (Ảnh: Sina) Nhắc đến những màn trăn khổng lồ đột nhập nhà dân, không thể không nhắc đến trường hợp một con trăn khổng lồ dài tới 8m tại làng Jennematallasa, tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia. Trước khi bị bắt, con trăn đã đột nhập vào nhiều trang trại trong khu vực đông dân cư và giết hại rất nhiều gia súc của dân làng. (Ảnh: Detik) Trong ảnh là cảnh tượng con trăn khổng lồ chui vào nhà dân ở một ngôi làng thuộc Gorakhpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ để tiêu hóa con mồi khủng. (Ảnh: Dailymail) Đáng tiếc, do con mồi quá to, vượt quá sức tiêu hóa của trăn khổng lồ dẫn đến việc con trăn phải vật vã để nôn ra, đồng thời cũng bị người dân bắt được. Theo ước tính, con trăn khổng lồ này dài 3,65m. (Ảnh: Dailymail) Người dân ở quận Warren, bang Missouri Mỹ đã hoang mang khi phát hiện một con trăn khổng lồ xâm nhập vào khu dân cư và giết nhiều vật nuôi. Thậm chí, họ còn phải giữ con nhỏ bên cạnh vì sợ bọn trẻ sẽ làm mồi cho trăn. (Ảnh:Metro) Cuối cùng, khi đang đột nhập vào vườn nhà bà Pauline Horstdaniel, nó bị phát hiện. Ngay khi phát hiện, bà Pauline gọi người hàng xóm có súng săn là Clayton Dement giúp đỡ. Ông Clayton Dement đã dùng khẩu súng săn hai nóng nã thẳng vào đầu của con trăn trước khi nó kịp tấn công mình. Theo đo đạc, con trăn dài tới 4,5m và nặng khoảng 73kg. (Ảnh:Metro) Trong một trận lũ diễn ra vào đầu tháng 4 vừa qua, người dân ở bang Queensland, Australia vô cùng khổ sở vì những con trăn khổng lồ liên tục đột nhập vào nhà để tìm nơi trú ẩn mới. Chúng ẩn nấp khắp mọi nơi, từ ô cửa kính, hộp cầu chì, nhà kho hay thậm chí giả vờ như là cành củi khô. (Ảnh: Twitter) Trong ảnh là hai con trăn khổng lồ bị phát hiện trong khi cố gắng lẻn vào một chuồng gà của một hộ dân tại Queensland, Australia. May mắn là các chuyên gia bắt rắn có mặt kịp thời và đưa chúng đi. (Ảnh: Dailymail) Cô Rainbow Sabi ở New South Wales, Australia đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện một con trăn khổng lồ đã đột nhập vào nhà và làm thịt con vẹt cưng yêu quý của mình. Theo cô, rất có thể, con trăn đã nằm phục trên mái nhà và tấn công vẹt khi thấy nó đậu trên giá để thức ăn cho chim. (Ảnh: Dailymail) Trong suốt một giờ đồng hồ, cô Rainbow Sabi chỉ biết nhìn con trăn khổng lồ nuốt chửng vẹt cưng của mình và ghi lại những hình ảnh ghê rợn này để cảnh báo cho những người dân sống cạnh nhà. Đồng thời, cô cũng gọi cho chuyên gia bắt rắn để họ khống chế và đưa con trăn khổng lồ này đi. (Ảnh: Dailymail) Mời quý độc giả xem video: Mê mẩn ngắm khoảnh khắc đáng yêu của động vật khi ngủ. Nguồn: Kienthucnet.

