Rò rỉ chi tiết cực phẩm của iPhone 16 khiến iFan phát cuồng

Một số hình ảnh rò rỉ gần đây trên mạng xã hội cho thấy iPhone 16 có thiết kế ấn tượng với màu sắc chủ đạo của iPhone 16 là màu tím đẹp lịm tim, mang lại vẻ trẻ trung và thời thượng. Apple đang xem xét nhiều mẫu thiết kế khác nhau cho iPhone 16, cùng với việc giới thiệu nhiều màu sắc mới như hồng, vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng và tím. iPhone 16 Plus được cho là sẽ có thêm hai màu sắc mới là trắng và tím, và có thể có sự điều chỉnh về sắc thái của một số màu khác. Tin đồn từ nguồn ShrimpApplePro cho biết, Apple sẽ mang trở lại màu Space Black và màu Rose thay cho màu Blue Titanium. Theo một nguồn tin, Apple cũng sẽ có những cải tiến quan trọng về thiết kế chip và tính năng phần mềm. Thêm nữa, iPhone 16 và iPhone 16 Plus được đồn đoán sẽ có màn hình tiết kiệm năng lượng hơn. Nhiều iFan hứng khởi trước thông tin cho rằng Apple sẽ bổ sung nút Action được đón nhận nồng nhiệt của iPhone 15 Pro thay cho công tắc tắt tiếng trên iPhone 16 Plus. Trên iPhone 16 series, Apple cũng được cho là sẽ tiếp tục phát triển công nghệ AI trên dòng smartphone mới. Một loạt nâng cấp phần mềm dự kiến sẽ được gã khổng lồ công nghệ này công bố trong Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của công ty vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, một thông tin khiến các tín đồ công nghệ "đứng ngồi không yên" đó là iPhone 16 Plus sẽ có thể có thời lượng pin thấp hơn 9% phiên bản tiền nhiệm. Trong khi đó, các mẫu iPhone 16 khác dự kiến sẽ có dung lượng pin tăng 6% so với phiên bản tiền nhiệm. Dự kiến iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ ra mắt vào mùa thu, nhưng thông tin chính thức sẽ chỉ được xác nhận khi Apple tổ chức sự kiện ra mắt. Mời quý độc giả xem thêm video: "Choáng ngợp" với chiếc iphone 15 nạm kim cương có giá hơn 13 tỷ.

