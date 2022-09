Rì rỉ toàn bộ thông tin gây sốc về iPhone 14 sát thềm ra mắt

Theo bảng thông số, 4 mẫu iPhone 14 bao gồm iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Về trọng lượng, iPhone 14 Pro Max cao cấp nhất nặng 255 gram, hơn 17 gram so với iPhone 13 Pro Max. iPhone thế hệ mới sẽ ra mắt ngày mai trong sự kiện Far Out diễn ra tại trụ sở chính của Apple ngày 7/9. Theo các tin đồn, thế hệ iPhone 14 vẫn duy trì thiết kế vuông vắn từ thời iPhone 12, nhưng chỉ còn hai kích cỡ màn hình. Trong đó, iPhone 14 và 14 Pro có màn hình 6,1 inch còn 14 Max và 14 Pro Max là 6,7 inch. Hai bản tiêu chuẩn iPhone 14 và 14 Max sử dụng "tai thỏ" quen thuộc trên màn hình OLED với tần số quét chỉ 60 Hz. Còn bộ đôi 14 Pro chuyển sang thiết kế "đục lỗ" dạng chữ i nằm ngang. Máy được trang bị tấm nền LTPO mới nhất, cho phép điều chỉnh tần số làm tươi từ 1 Hz đến 120 Hz. Apple sẽ tận dụng khoảng cắt giữa camera và cụm cảm biến cho FaceID để hiển thị về quyền riêng tư. Cụ thể, nếu camera, microphone được sử dụng, các dấu chấm xanh, đỏ sẽ sáng lên tại vị trí này, thay vì lệch sang phải như các mẫu iPhone trước. Dòng Pro còn có thêm tính năng Always on Display cho phép người dùng theo dõi thông tin cơ bản như mức pin, thời tiết, lịch, báo thức... khi ở chế độ ngủ. Tuy nhiên, thay vì chuyển sang màu đen hoàn toàn như điện thoại Android, màn hình iPhone chỉ hạ độ sáng màn hình và tăng các gam màu tối. Người dùng sẽ vẫn thấy hình nền ngay cả khi màn hình đã tắt. Thay vì trang bị chip đời mới nhất cho tất cả các model như thế hệ trước, Apple quyết định phân loại rõ rệt giữa hai dòng iPhone 14. Trong đó, bản tiêu chuẩn iPhone 14 và 14 Max vẫn dùng chip A15 Bionic đã ra từ năm ngoái, còn dòng 14 Pro tích hợp A16 Bionic. Bộ nhớ RAM của bản tiêu chuẩn được nâng từ 4 GB lên 6 GB để đảm bảo hiệu năng, nhưng sử dụng công nghệ cũ LPDDR4X. Hai bản Pro sẽ có bộ nhớ trong từ 256 GB, vẫn dùng RAM 6 GB nhưng nâng lên LPDDR5 có tốc độ nhanh và tiêu thụ ít năng lượng hơn. Camera trước trên cả 4 mẫu iPhone 14 sẽ được nâng cấp với khả năng lấy nét tự động cùng khẩu độ f/1.9. Đây là thay đổi lớn so với thế hệ trước, khi iPhone 13 vẫn sử dụng camera với khả năng lấy nét cố định và khẩu độ f/2.2. Tính năng Auto Focus AF cũng cải thiện khả năng lấy nét cho cuộc gọi video, FaceTime hay livestream. Với camera sau, hai bản tiêu chuẩn vẫn sử dụng camera kép với độ phân giải 12 megapixel như hiện tại. Hai model dòng Pro có ba camera sau, trong đó camera chính nâng lên 48 megapixel, hỗ trợ quay phim 8K. Apple cũng sẽ nâng tốc độ của cổng Lightning lên tương đương USB 3.0 để đáp ứng cho nhu cầu chuyển dữ liệu khi điện thoại mới có khả năng ghi hình 8K. Các tin đồn trước đó đều cho rằng iPhone 14 nhiều khả năng sẽ tăng giá. Bảng thông số kỹ thuật vừa rò rỉ cũng xác nhận điều này. Theo đó, tại thị trường Trung Quốc, iPhone 14 Pro có giá khởi điểm 9.899 nhân dân tệ (tương đương 1.426 USD), cao hơn mức giá ra mắt của iPhone 13 Pro ở mức 7.999 nhân dân tệ (khoảng 1.152 USD). Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Theo bảng thông số, 4 mẫu iPhone 14 bao gồm iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Về trọng lượng, iPhone 14 Pro Max cao cấp nhất nặng 255 gram, hơn 17 gram so với iPhone 13 Pro Max. iPhone thế hệ mới sẽ ra mắt ngày mai trong sự kiện Far Out diễn ra tại trụ sở chính của Apple ngày 7/9. Theo các tin đồn, thế hệ iPhone 14 vẫn duy trì thiết kế vuông vắn từ thời iPhone 12, nhưng chỉ còn hai kích cỡ màn hình. Trong đó, iPhone 14 và 14 Pro có màn hình 6,1 inch còn 14 Max và 14 Pro Max là 6,7 inch. Hai bản tiêu chuẩn iPhone 14 và 14 Max sử dụng "tai thỏ" quen thuộc trên màn hình OLED với tần số quét chỉ 60 Hz. Còn bộ đôi 14 Pro chuyển sang thiết kế "đục lỗ" dạng chữ i nằm ngang. Máy được trang bị tấm nền LTPO mới nhất, cho phép điều chỉnh tần số làm tươi từ 1 Hz đến 120 Hz. Apple sẽ tận dụng khoảng cắt giữa camera và cụm cảm biến cho FaceID để hiển thị về quyền riêng tư. Cụ thể, nếu camera, microphone được sử dụng, các dấu chấm xanh, đỏ sẽ sáng lên tại vị trí này, thay vì lệch sang phải như các mẫu iPhone trước. Dòng Pro còn có thêm tính năng Always on Display cho phép người dùng theo dõi thông tin cơ bản như mức pin, thời tiết, lịch, báo thức... khi ở chế độ ngủ. Tuy nhiên, thay vì chuyển sang màu đen hoàn toàn như điện thoại Android, màn hình iPhone chỉ hạ độ sáng màn hình và tăng các gam màu tối. Người dùng sẽ vẫn thấy hình nền ngay cả khi màn hình đã tắt. Thay vì trang bị chip đời mới nhất cho tất cả các model như thế hệ trước, Apple quyết định phân loại rõ rệt giữa hai dòng iPhone 14. Trong đó, bản tiêu chuẩn iPhone 14 và 14 Max vẫn dùng chip A15 Bionic đã ra từ năm ngoái, còn dòng 14 Pro tích hợp A16 Bionic. Bộ nhớ RAM của bản tiêu chuẩn được nâng từ 4 GB lên 6 GB để đảm bảo hiệu năng, nhưng sử dụng công nghệ cũ LPDDR4X. Hai bản Pro sẽ có bộ nhớ trong từ 256 GB, vẫn dùng RAM 6 GB nhưng nâng lên LPDDR5 có tốc độ nhanh và tiêu thụ ít năng lượng hơn. Camera trước trên cả 4 mẫu iPhone 14 sẽ được nâng cấp với khả năng lấy nét tự động cùng khẩu độ f/1.9. Đây là thay đổi lớn so với thế hệ trước, khi iPhone 13 vẫn sử dụng camera với khả năng lấy nét cố định và khẩu độ f/2.2. Tính năng Auto Focus AF cũng cải thiện khả năng lấy nét cho cuộc gọi video, FaceTime hay livestream. Với camera sau, hai bản tiêu chuẩn vẫn sử dụng camera kép với độ phân giải 12 megapixel như hiện tại. Hai model dòng Pro có ba camera sau, trong đó camera chính nâng lên 48 megapixel, hỗ trợ quay phim 8K. Apple cũng sẽ nâng tốc độ của cổng Lightning lên tương đương USB 3.0 để đáp ứng cho nhu cầu chuyển dữ liệu khi điện thoại mới có khả năng ghi hình 8K. Các tin đồn trước đó đều cho rằng iPhone 14 nhiều khả năng sẽ tăng giá. Bảng thông số kỹ thuật vừa rò rỉ cũng xác nhận điều này. Theo đó, tại thị trường Trung Quốc, iPhone 14 Pro có giá khởi điểm 9.899 nhân dân tệ (tương đương 1.426 USD), cao hơn mức giá ra mắt của iPhone 13 Pro ở mức 7.999 nhân dân tệ (khoảng 1.152 USD). Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple