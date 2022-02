Quái đản sinh vật tuyệt thực 8 năm, đẻ con với “bạn tình” đã chết

Theo nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Medical Entomology, bọ ve Argas brumpti có thể sống tới 27 năm trong phòng thí nghiệm, trong đó có 8 năm không ăn. Các nhà khoa học đã theo sát quá trình sinh trưởng của một đàn bọ ve trong suốt 45 năm và nhận thấy nhiều con đã sống đến tuổi thọ trung bình tận 27 năm, cao hơn mức trung bình của bọ ve nói chung gấp 10 lần (2-3 năm). Một trong các con ve cái còn gây sốc khi đã đẻ trứng 4 năm sau cái chết của con ve đực cuối cùng trong đàn. Cơ thể những con cái này đã lưu trữ tinh trùng của con đực trong cơ thể dài hơn nhiều so với mức có thể tưởng tượng được ở sinh vật. "Tôi luôn đam mê nghiên cứu cách các sinh vật thích nghi với môi trường. Trong trường hợp này là một môi trường khô hạn, gần như không được tiếp cận nguồn nước trong thời gian dài và chúng phải vượt qua những giai đoạn dài không có thức ăn trước khi gặp được vật chủ", Shepherd cho biết. Nhóm bọ ve sống nhờ chuột và thỏ trong phòng thí nghiệm, cho đến khi Shepherd quyết định không đưa những vật chủ này tới nữa. Bọ ve đực tiếp tục sống 4 năm mà không có thức ăn. Những con cái sống thêm 4 năm nữa, sau đó Shepherd bắt đầu cho chúng ăn trở lại. Một trong những con cái ban đầu lại sinh sản. Nó đẻ trứng dù con đực cuối cùng đã chết 4 năm trước. Tiến sĩ Sheppherd cũng tiết lộ thêm một thông tin gây choáng váng: đàn bọ ve là một món quà ông nhận được vào năm 1976. Ông thiết lập cho chúng môi trường sống ổn định ở nhiệt độ 21 độ C và độ ẩm tương đối 81%. Một con cái của nhóm bọ ve nguyên thủy ban đầu hiện nay... vẫn còn sống và vẫn đang sinh sản. Giống những con bọ ve này, các động vật khác cũng có thể tồn tại thời gian dài mà không có thức ăn, ví dụ như gấu nước. Sinh vật tí hon này có thể sống thiếu thức ăn suốt 30 năm. Olm, một loài kỳ giông hang động, có thể sống không cần ăn trong một thập kỷ. Trong khi đó, những con cá sấu to lớn có thể trải qua một năm không thức ăn. Nhóm bọ ve lập kỷ lục đang được chuyển tới cho các nhà khoa học Nam Phi để thử nghiệm thêm. Bọ ve cái có vẻ cũng sống lâu hơn bọ ve đực rất nhiều vì sau thử thách 8 năm nhịn đói, bắt đầu từ năm 1984, con ve đực cuối cùng của đàn đã chết. Mời các bạn xem video: Tiêu Điểm: Khi động vật hoang dã kêu cứu. Nguồn: VTV

Theo nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Medical Entomology, bọ ve Argas brumpti có thể sống tới 27 năm trong phòng thí nghiệm, trong đó có 8 năm không ăn. Các nhà khoa học đã theo sát quá trình sinh trưởng của một đàn bọ ve trong suốt 45 năm và nhận thấy nhiều con đã sống đến tuổi thọ trung bình tận 27 năm, cao hơn mức trung bình của bọ ve nói chung gấp 10 lần (2-3 năm). Một trong các con ve cái còn gây sốc khi đã đẻ trứng 4 năm sau cái chết của con ve đực cuối cùng trong đàn. Cơ thể những con cái này đã lưu trữ tinh trùng của con đực trong cơ thể dài hơn nhiều so với mức có thể tưởng tượng được ở sinh vật. "Tôi luôn đam mê nghiên cứu cách các sinh vật thích nghi với môi trường. Trong trường hợp này là một môi trường khô hạn, gần như không được tiếp cận nguồn nước trong thời gian dài và chúng phải vượt qua những giai đoạn dài không có thức ăn trước khi gặp được vật chủ", Shepherd cho biết. Nhóm bọ ve sống nhờ chuột và thỏ trong phòng thí nghiệm, cho đến khi Shepherd quyết định không đưa những vật chủ này tới nữa. Bọ ve đực tiếp tục sống 4 năm mà không có thức ăn. Những con cái sống thêm 4 năm nữa, sau đó Shepherd bắt đầu cho chúng ăn trở lại. Một trong những con cái ban đầu lại sinh sản. Nó đẻ trứng dù con đực cuối cùng đã chết 4 năm trước. Tiến sĩ Sheppherd cũng tiết lộ thêm một thông tin gây choáng váng: đàn bọ ve là một món quà ông nhận được vào năm 1976. Ông thiết lập cho chúng môi trường sống ổn định ở nhiệt độ 21 độ C và độ ẩm tương đối 81%. Một con cái của nhóm bọ ve nguyên thủy ban đầu hiện nay... vẫn còn sống và vẫn đang sinh sản. Giống những con bọ ve này, các động vật khác cũng có thể tồn tại thời gian dài mà không có thức ăn, ví dụ như gấu nước. Sinh vật tí hon này có thể sống thiếu thức ăn suốt 30 năm. Olm, một loài kỳ giông hang động, có thể sống không cần ăn trong một thập kỷ. Trong khi đó, những con cá sấu to lớn có thể trải qua một năm không thức ăn. Nhóm bọ ve lập kỷ lục đang được chuyển tới cho các nhà khoa học Nam Phi để thử nghiệm thêm. Bọ ve cái có vẻ cũng sống lâu hơn bọ ve đực rất nhiều vì sau thử thách 8 năm nhịn đói, bắt đầu từ năm 1984, con ve đực cuối cùng của đàn đã chết. Mời các bạn xem video: Tiêu Điểm: Khi động vật hoang dã kêu cứu. Nguồn: VTV