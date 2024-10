Quả dứa đắt nhất thế giới, giới thượng lưu săn lùng ráo riết

Nhìn bên ngoài, nó giống hệt các quả dứa khác, nhưng quy trình trồng phức tạp và độc đáo khiến nó trở nên đặc biệt. (Ảnh: The Lost Gardens of Heligan) Trong xứ sở sương mù, dứa là biểu tượng của sự giàu có và địa vị từ thời Nữ hoàng Victoria. (Ảnh: The Lost Gardens of Heligan) Phân và nước tiểu ngựa được sử dụng trong các hố trồng đặc biệt để tạo nhiệt độ ấm áp cho cây dứa phát triển trong khí hậu lạnh. (Ảnh: The Lost Gardens of Heligan) Hệ thống hố trồng này duy nhất ở Anh và được khôi phục từ năm 1991.(Ảnh: The Mirror) Việc trồng mỗi quả dứa có thể tốn đến 1.200 bảng Anh, với khoảng 90 tấn phân bón ngựa mỗi năm. (Ảnh: Dailymotion) James Stephens, người phát ngôn của trung tâm, mô tả vị dứa ngọt ngào, thơm ngon, bùng nổ trong miệng.(Ảnh: The Lost Gardens of Heligan) Những quả dứa đắt đỏ này thường được bán qua đấu giá, thu hút nhiều triệu phú, tỷ phú.(Ảnh: Flickr) Việc trồng dứa tại Lost Gardens of Heligan không chỉ là kỳ công nông nghiệp mà còn phản ánh lịch sử và truyền thống làm vườn của Anh.(Ảnh: The Telegraph) The Mirror Mời quý độc giả xem thêm video: Loại cây mọc khắp nơi, được ví như "nhân sâm".

