Những loại quả hảo hạng, siêu đắt đỏ, thế giới ít nơi có

1.Dưa hấu Densuke (Nhật Bản): Là một trong những loại quả siêu đắt trên thế giới, loại dưa hấu này nổi tiếng với lớp vỏ đen bóng và vị ngọt đặc trưng. Một quả dưa hấu Densuke có thể được bán đấu giá lên tới 6.100 USD. (Ảnh: Luxfanzine) 2. Táo Sekai Ichi (Nhật Bản): Được mệnh danh là “Số 1 thế giới”, táo Sekai Ichi có kích thước lớn và hương vị ngọt ngào. Mỗi quả táo này có giá khoảng 21 USD.(Ảnh: Mashed) 3. Dâu tây Nữ hoàng Sembikiya (Nhật Bản): Được trồng và chăm sóc kỹ lưỡng, dâu tây Sembikiya có giá khoảng 85 USD cho mỗi khay 12 quả.(Ảnh: ACIT Group) 4. Dưa hấu vuông (Nhật Bản): Với hình dáng độc đáo, dưa hấu vuông được bán với giá khoảng 800 USD mỗi quả.(Ảnh: Kyluc.vn) 5. Dứa Heligan (Anh): Được trồng tại vườn Heligan, loại dứa này có giá khoảng 1.500 USD mỗi quả.(Ảnh: The Lost Gardens of Heligan) 6. Xoài Taiyo no Tamago (Nhật Bản): Còn được gọi là “Trứng Mặt trời”, xoài Taiyo no Tamago có giá lên tới 3.500 USD mỗi quả.(Ảnh: eBay) 7. Nho La Mã hồng ngọc (Nhật Bản): Loại nho này nổi tiếng với màu sắc đẹp mắt và hương vị ngọt ngào, có giá khoảng 11.000 USD mỗi chùm. 8. Dưa hoàng đế Yubari (Nhật Bản): Được coi là loại dưa đắt nhất thế giới, dưa hoàng đế Yubari có giá lên tới 23.500 USD mỗi cặp.(Ảnh: Etsy) Mời quý độc giả xem thêm video: Loại quả nhiều mắt có giá hơn 300 triệu một quả có gì đặc biệt?

