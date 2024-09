Phút quyết định cho 'chạy lấy người' của Trưởng thôn Vàng Seo Chứ

Phút quyết định táo bạo và cuộc di dời trong mưa



Sáng 9/9, anh Vàng Seo Chứ, sinh năm 1991, Trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã có một quyết định táo bạo, đó là di dời toàn bộ 17 hộ dân với 115 người trong thôn lên một quả núi cách thôn 1km trong bối cảnh không thể liên lạc, xin chỉ đạo được từ chính quyền xã.

17 hộ dân đã được di dời lên núi sau quyết định "thần tốc" của Trưởng thôn. Ảnh: Vàng Seo Chứ.

Do mưa lớn, ngày 11/9, công an xã Cốc Lầu mới đi bộ 15 km từ trung tâm xã vào thôn thì phát hiện thôn đang trên… núi. Tất cả đều xúc động.

Khi công an xã băng rừng mang đồ tiếp tế đến thôn, thì phát hiện cả thôn đang trên núi. Ảnh: Vàng Seo Chứ.

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, Trưởng thôn Vàng Seo Chứ cho hay, cả đêm và sáng 9/9, trời mưa như trút nước, không có dấu hiệu ngừng. Nhìn trời, anh rất sốt ruột, vì biết rằng, khi bị ngấm “no” nước, các quả đồi xung quanh sẽ có nguy cơ sạt lở. Ngay lập tức, anh Vàng Seo Chứ bèn tập hợp một số đàn ông trong thôn cùng anh đi kiểm tra.

“Khi đi kiểm tra, tôi phát hiện có vết nứt thành một đường dài khoảng 30-40m trên đồi, dấu hiệu của sạt lở. Tôi liền nghĩ ngay tới phương án phải cấp tốc di dời bà con. Tôi gọi cho chính quyền xã Cốc Lầu để báo cáo nhưng mất sóng, không thể liên lạc được. Không thể chậm trễ, tôi quyết định sơ tán 17 hộ dân với 115 người, trong đó có 50 trẻ em ra khỏi thôn”, anh Vàng Seo Chứ kể lại giây phút quyết định “thần tốc”.

Trưởng thôn Vàng Seo Chứ. Ảnh: NVCC.

Cùng với việc vận động bà con di dời, Trưởng thôn Vàng Seo Chứ đã cho chặt cây, dựng những lán tạm trên núi cách thôn 1km để làm chỗ trú cho mọi người. Trong điều kiện mưa như trút nước, trong khoảng 2 tiếng, lán đã làm xong. Chiều cùng ngày, anh Vàng Seo Chứ cho di dời toàn bộ thôn lên núi. Đồ đạc mang theo chỉ có gạo và nồi, ít bát đũa để nấu tạm bữa cơm chiều hôm đó. Sáng hôm sau, anh mới cho bà con mới trở lại thôn để mang đồ dùng, quần áo lên núi.

115 người, trong đó, có khoảng 50 trẻ em đã được di dời lên núi an toàn. Ảnh: Vàng Seo Chứ.

“Đến thời điểm hiện tại, may mắn địa điểm thôn Kho Vàng vẫn chưa bị sạt lở, nhưng vẫn còn nguy cơ, thông tin nói tôi dẫn bà con lên núi kịp thời, tránh được vụ sạt lở ở Kho Vàng vào ngay đêm hôm sơ tán là không chính xác. Có một vụ sạt lở nghiêm trọng vào ngày 10/9, nhưng ở thôn đối diện Kho Vàng bên kia sông, chứ không phải Kho Vàng”, anh Chứ giải thích.

Dưới chiếc lán đơn sơ dựng tạm là sự an toàn của cả gia đình. Ảnh: Vàng Seo Chứ.



Trưởng thôn Vàng Seo Chứ cho hay, khi lên núi, bà con cũng lo cho nhà cửa, gia súc dưới đó, có một số người băn khoăn chưa đồng thuận ngay với quyết định của Trưởng thôn, nhưng may mắn sau đó tất cả đều nhất trí, vì hiểu an toàn tính mạng mới là quan trọng nhất.

Sẽ đề nghị khen thưởng đột xuất cho Trưởng thôn Vàng Seo Chứ

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà) cho hay, quyết định sơ tán 17 hộ dân với 115 người lên núi của Trưởng thôn Vàng Seo Chứ khiến ông bất ngờ. Bởi việc chuyển được cả 17 hộ lên núi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt không hề đơn giản.

Những chiếc lán được dựng với những vật dụng sẵn có trong tình thế "chạy đua với thời gian". Ảnh: Vàng Seo Chứ.

“Tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đồng chí Trưởng thôn Vàng A Chứ. Ngày hôm đó trời mưa to, rất khó khăn cho việc di chuyển, vậy mà anh Chứ và bà con trong thôn vẫn làm lán, rồi chuyển được 115 người, trong đó có tới 50 trẻ em lên núi có thể nói là chạy đua với thời gian”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho hay, dù Trưởng thôn Vàng Seo Chứ quyết định “vượt cấp” nhưng đã làm đúng theo những chỉ đạo, tập huấn của xã đối với các trưởng thôn về phòng chống bão lũ, đặc biệt là sạt lở. Trong điều kiện thời tiết mưa to, không thể liên lạc được, nhưng chính quyền xã vẫn tin thôn an toàn, không đặt ra tình huống thôn “mất tích” do sạt lở.

“90% tôi vẫn cho rằng thôn được an toàn, bởi nếu cả quả đồi sạt lở xuống thì sẽ toàn đất đỏ, nhìn từ xa đã biết ngay, nên thông tin nói rằng chính quyền xã nghi thôn “mất tích” là không chính xác. Chỉ là không có sóng điện thoại nên không liên lạc được và do địa hình khó khăn nên chính quyền xã chưa vào ngay”, ông Tuấn nói.

Bà con đã được tiếp tế lương thực, đồ dùng. Ảnh: Vàng Seo Chứ.

Ông Tuấn cho hay, đến thời điểm này, xã đã đáp ứng đầy đủ lương thực thực phẩm, thuốc men cho bà con. Hàng hóa được tập kết ở một thôn khác, bà con đi đường mòn khoảng 5km xuống lấy.

Đánh giá cao tinh thần quả cảm, trách nhiệm của Trưởng thôn Vàng Seo Chứ, kết thúc đợt mưa lũ, xã dự kiến đề nghị cấp trên khen thưởng đột xuất cho anh cùng những cá nhân, đơn vị đã tích cực tham gia công tác phòng chống bão lũ.

Đêm trên núi sơ tán. Ảnh: Vàng Seo Chứ.

“Xã cũng sẽ có khen thưởng đối với anh Vàng Seo Chứ, vật chất không có nhiều đâu, nhưng mang ý nghĩa ghi nhận, động viên tinh thần đối với anh Chứ cũng như những cá nhân, tập thể đã có nhiều công lao trong phòng chống bão lũ, giúp đỡ bà con”, ông Tuấn nói.

Chủ tịch xã Cốc Lầu cho hay, hiện tại mưa đã dứt, trong khoảng 2-3 ngày tới, nếu trời tiếp tục nắng, và qua theo dõi thấy không còn nguy cơ sạt lở thì sẽ cho bà con trở lại thôn.