Dấu chân 'ma quái' xuất hiện khi mưa, nắng lại biến mất

Các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu chân cổ xưa tại sa mạc Great Salt Lake, Utah. Chúng chỉ xuất hiện khi trời mưa và biến mất dưới ánh nắng. (Ảnh: The Salt Lake Tribune) Dấu chân ma quái có niên đại khoảng 10.000 năm, được in trên cát nhờ lớp bùn bên dưới. Ban đầu tìm thấy vài dấu chân, nhưng bằng radar, họ phát hiện tổng cộng 88 dấu chân của cả người lớn và trẻ nhỏ. Khám phá này cung cấp thông tin quý giá về sự định cư của người cổ đại trong khu vực. (Ảnh: Sci.News) Nằm ở phía tây bắc của tiểu bang Utah, Hoa Kỳ, sa mạc Great Salt Lake là một trong những kỳ quan thiên nhiên độc đáo nhất của khu vực này. Với diện tích rộng lớn và cảnh quan đa dạng, nơi đây không chỉ thu hút những người yêu thiên nhiên mà còn là điểm đến lý tưởng cho các nhà khoa học và du khách từ khắp nơi trên thế giới. (Ảnh:Utah.com)Sa mạc Great Salt Lake nằm trong một thung lũng cao của sông Jordan, giữa các đỉnh núi đá của dãy Wasatch và hồ muối lớn Great Salt Lake. Đây là một trong những hồ muối lớn nhất thế giới, với độ mặn cao gấp 2 đến 7 lần so với nước biển. Điều này tạo nên một hệ sinh thái độc đáo, nơi mà nhiều loài động thực vật đặc hữu sinh sống và phát triển. (Ảnh:Visit Utah) Great Salt Lake không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên mà còn là một phần quan trọng trong lịch sử và văn hóa của người dân Utah. Hồ này từng là một phần của hồ Bonneville cổ đại, một hồ nước ngọt khổng lồ bao phủ phần lớn khu vực Tây Bắc Hoa Kỳ trong kỷ băng hà cuối cùng. Khi hồ Bonneville rút đi, nó để lại Great Salt Lake như một di tích của quá khứ.(Ảnh:SnowBrains) Ngày nay, Great Salt Lake là một điểm đến phổ biến cho các hoạt động ngoài trời như chèo thuyền, ngắm chim và cắm trại. Công viên tiểu bang Great Salt Lake cung cấp các dịch vụ như bến thuyền, điểm ngắm cảnh và trung tâm cứu hộ. Hàng năm, hàng triệu con chim di cư dừng chân tại đây, biến nơi này thành một thiên đường cho những người yêu thích quan sát chim.(Ảnh:Newsweek) Mặc dù là một điểm đến hấp dẫn, Great Salt Lake đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường. Sự thay đổi khí hậu và hoạt động của con người đã làm giảm mực nước hồ, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và các loài sinh vật sống tại đây. Các nỗ lực bảo tồn đang được thực hiện để bảo vệ và duy trì sự cân bằng tự nhiên của hồ. (Ảnh:Britannica) Sa mạc Great Salt Lake không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên với vẻ đẹp hoang sơ mà còn là một biểu tượng của sự kỳ diệu và sức mạnh của thiên nhiên. Việc bảo vệ và duy trì nơi này không chỉ là trách nhiệm của người dân Utah mà còn của tất cả chúng ta, những người yêu thiên nhiên và mong muốn giữ gìn những giá trị quý báu của hành tinh.(Ảnh:The Salt Lake Tribune) Mời quý độc giả xem thêm video: Vật thể ma quái tiết lộ “tương lai” 5 tỉ năm sau của Trái Đất.

